VfB Stuttgart gegen Celta Vigo im Reutlinger Kreuzeichestadion

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. International rockt! Auf das Testspiel gegen PSV Eindhoven (4:4) folgt für den VfB Stuttgart an diesem Samstag schon das nächste Duell mit einem ausländischen Spitzenteam. Der Fußball-Bundesligist trifft ab 15.30 Uhr auf den spanischen Erstligisten Celta Vigo. Ein Testspiel mit internationalem Flair – und das bei einem befreundeten Verein. Anlässlich des Jubiläums »120 Jahre SSV Reutlingen« treten die Roten im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche an. Das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß kann sich auf einen spannenden Vergleich im »Ländle« freuen. Gespielt werden zweimal 60 Minuten.

- Celta Vigo im Trainingslager

Der Siebtplatzierte der abgelaufenen Saison in der Primera División weilt derzeit zum Trainingslager in der Schweiz und Deutschland. Wie der VfB haben sich auch die Gäste aus dem Nordwesten des Landes - die 300.000-Einwohner-Stadt liegt an der Atlantikküste keine 30 Kilometer von der portugiesischen Grenze entfernt - für die Europa League qualifiziert. Am Dienstag, unmittelbar vor der Abreise, gelang dem Team gegen CD Nacional de Madeira dank einer deutlich verbesserten Defensive sowie einer starken Torwartleistung mit 2:0 der erste Sieg in der Vorbereitung.

- Chabot steht auf international

Jeff Chabot gefallen die Testspiele im internationalen Format. Wie der Verteidiger berichtet, ist er schon richtig heiß. »Das Niveau steigt direkt, wenn man gegen solch starke Gegner testet, Eindhoven hat’s uns richtig schwer gemacht«, blickt der 27 Jahre alte Sohn einer französischen Mutter und eines deutschen Vaters zurück auf den verganenen Sonntag: »Das Ergebnis der Testspiele ist erst einmal zweitrangig, wichtig sind die Abläufe und der Formaufbau.« Für Jeff Chabot ist das Ziel der nächsten Tage und Wochen in der Saisonvorbereitung klar: »Wir müssen in den optimalen Fitnesszustand kommen, um auf höchstem Level performen zu können.«

- Ab Montag im Trainingslager

Nachdem die Stuttgarter den Sprung ins internationale Geschäft über das Hintertürchen DFB-Pokalsieg gerade noch geschafft hat passt es gut, dass gleich der nächste Gegner mit internationalem Format wartet. »Wir freuen uns auf die Partie, vor Ort wird uns sicherlich auch eine schöne Kulisse mit vielen Fans erwarten«, sagt Chabot. Am Montag verabschiedet sich der VfB-Tross dann in Richtung Tegernsee. Dort werden im Trainingslager die Grundlagen für die kommende Saison geschaffen. Am Samstag steht zum Abschluss im östlich von München gelegenen Heimstetten ein weiterer internationaler Test gegen den FC Toulouse, immerhin Zehnter der ersten französischen Liga.

- Weiter mit 4-2-3-1-Formation

So mancher hatte zuletzt geunkt, dass Hoeneß seine Formation zur neuen Saison auf Dreierkette umstellen werde. Offenbar ist das nicht der Fall. Gegen Eindhoven ließ der Coach sein gewohntes 4-2-3-1 spielen, das Kontrolle, Ballbesitz und eine grundsätzlich offensive Ausrichtung beinhaltet. Derweil wartet man gespannt auf die von ihm gewählte Aufstellung im Kreuzeichestadion. Gegen die Holländer hatte es Lorenz Assignon als einziger Zugang in die Startformation geschafft. Dies könnte in puncto Einkaufspolitik angeprangert oder als eine gewisse Stabilität in der Kaderplanung interpretiert werden.

- Kein neues Bayern-Angebot

Der FC Bayern gibt vorerst kein neues Angebot für Shootingstar Nick Woltemade ab. Nach zwei schriftlichen Offerten will sich der Rekordmeister laut Medienberichten zunächst zurückhalten. Der 23-Jährige sei über die Entscheidung der Münchner informiert. Am Samstag wird man ihn in Reutlingen nicht dazu befragen können. Der Nationalspieler wird nach seinen Einsätzen unter Bundestrainer Julian Nagelsmann und bei der U21-Europameisterschaft aufgrund eines verlängerten Urlaubs erst am 28. Juli zurückerwartet. Dann soll er gemeinsam mit seinen Mitspielern das Trainingslager in Rottach-Egern absolvieren.

- Millot als dreifacher Vater zurück

Nachdem Enzo Millot sowohl den Trainingsauftakt am 9. Juli als auch das Testspiel unter der Woche gegen Eindhoven verpasst hatte, weil er dieser Tage zum dritten Mal Vater wurde, soll der Franzose trotz Abwanderungsgedanken zu Galatasaray Istanbul zunächst einmal im Stuttgarter Kader bleiben und am Wochenende auch an der Kreuzeiche zu sehen sein. (GEA)