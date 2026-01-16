VfB Stuttgart: Ist Ramon Hendriks der unterschätzteste Verteidiger der Liga?

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Hauptdarsteller sind andere beim VfB Stuttgart. Da wäre Angreifer Deniz Undav, der wieder trifft wie zu seinen besten Zeiten und aktuell beste Chancen für ein WM-Ticket haben dürfte. Da wäre Flügelspieler Jamie Leweling zu nennen, der schon immer schnell und trickreich war, jetzt aber plötzlich das Toreschießen und Vorlagengeben für sich entdeckt hat, was seinen Preis im Sommer in absurde Höhen treiben könnte, wenn er auch in der Rückrunde so abliefert. Oder VfB-Abwehrboss Jeff Chabot, der gut und gerne auch als Türsteher Karriere hätte machen können und alles gandenlos wegräumt, was sich in seiner Nähe bewegt.

Ein Akteur fliegt bei den Stuttgartern meistens unter dem Radar: Ramon Hendriks. Seine Geschichte liest sich so: 2001 im holländischen - ja kein Witz - Hendrik-Ido-Ambacht das Licht der Welt erblickt, später siebenfacher U 19-Nationalspieler seines Heimatlandes und im vergangenen Sommer für heutzutage läppische rund 800.000 Euro von Feyenoord Rotterdam an den Neckar gewechselt. Man traue ihm den Sprung in die Bundesliga zu, hieß es damals in der offiziellen Mitteilung des VfB. Gleichzeitig würde man in ihm weiteres Entwicklungspotenzial sehen. Es sind die klassischen Worte von Fußball-Funktionären für Spieler, bei denen um Zeit gebeten wird und die sich nach einem Transfer erst einmal an das höhere Niveau anpassen müssen.

Startelf-Debüt für den VfB Stuttgart in der Allianz Arena

Das gelang dem 1,89 Meter großen Linksfuß in seiner ersten Saison beim VfB. 25 Bundesliga-Einsätze (zehn von Beginn an) sind eine ordentliche Bilanz für einen Mann, dem eigentlich niemand so richtig zugetraut hat, eine ernsthafte Rolle beim deutschen Vizemeister von 2024 zu spielen. Vielleicht auch, weil er einer der wenigen Spieler war, die vom Club für die Spiele in der Champions League nicht gemeldet wurden. Gleiches Schicksal erfuhr übrigens auch der wenige Monate später 75-Millionen-Euro-Mann Nick Woltemade.

Ab dem siebten Spieltag änderte sich die Sichtweise der Stuttgarter Fans auf den Sommerzugang jedoch zum ersten Mal. Hendriks, zuvor nur eine Minute für die Schwaben auf dem Feld gestanden, fand sich im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München in der Allianz-Arena plötzlich in der Startelf wieder. Viel Gutes gab es nach der empfindlichen 0:4-Pleite über die Stuttgarter nicht zu berichten. Hendriks war damals aber eine der wenigen Positiverscheinungen beim VfB.

Hendriks ist die Nummer zwei Ein Blick auf die Statistik in der Innenverteidigung desVfB Stuttgart ist klar: An Abwehrchef Jeff Chabot kommt niemand vorbei. Der 1,95-Meter-Hüne ist gesetzt. Das beweisen 19 Startelf-Nominierungen in allen Pflichtspielen (1.672 Einsatzminuten). Doch wer folgt dahinter? Tatsächlich Ramon Hendriks mit 17 Startelf-Einsätzen und 1.532 Spielminuten. Auf Rang drei liegt Youngster Finn Jeltsch (14/1.213). Luca Jaquez folgt auf Platz vier (9/855). Der Schweizer Nationalspieler fehlt jedoch seit Ende November mit einer Oberschenkelverletzung. Der 2024 für neun Millionen Euro vom FC Burnley verpflichtete Belgier Ameen Al-Dakhil spielt bis dato die geringste Rolle in der VfB-Innenverteidigung (3/354), wenn man den praktisch seit 15 Monaten dauerverletzten Dan Axel-Zagadou mit seinen zwei Startelf-Einsätzen und nur 179 Pflichtspiel-Minuten außer Konkurrenz laufen lässt. (ott)

Bis zu seinem endgültigen Durchbruch im Team von Trainer Sebastian Hoeneß sollte es aber fast noch ein ganzes Jahr dauern. Zu Beginn der laufenden Saison spielte Hendriks mal länger, mal kürzer. Mal stand er in der Startelf, mal kam er von der Bank aus ins Spiel. Seit dem 27. November hat sich die Lage für den Niederländer jedoch komplett geändert. Der VfB-Coach berief ihn wettbewerbsübergreifend in den vergangenen acht von neun Spielen in seine Startelf. Fast immer überzeugte Hendriks. Auch gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag zeigte der 24-Jährige wieder eine tadellose Leistung.

Gesprochen wurde nach dem 3:2-Sieg aber wieder über andere. Als der GEA den Stuttgarter Erfolgscoach auf der Pressekonferenz nach der Partie auf Hendriks ansprach, da zeigte sich der Neffe von Uli Hoeneß fast schon erleichtert. »Ich freue mich sehr, dass Ramon da jetzt auch mal genannt wird«, antwortete der 46-Jährige. Auch Hoeneß führte an, dass der junge Holländer ein Spieler sei, der ein bisschen unter dem Radar läuft. Dann holte der gebürtige Münchner zu einer Lobeshymne aus: »Ich schätze mich sehr glücklich, Ramon in der Mannschaft zu haben. Er ist ein unermüdlicher Fighter und ein Spieler, auf den man sich zu 1.000 Prozent verlassen kann. Er ist ein sehr wichtiger Faktor für uns geworden im Laufe der Saison.«

Das sind die Stärken von Ramon Hendriks

Angesichts seiner Leistungen in der bisherigen Saison und dem Fakt, dass sein Name nach wie vor selten genannt wird, stellt sich die Frage: Ist Hendriks der unterschätzteste Verteidiger in der Bundesliga? »Das kann man durchaus so sagen angesichts der geringen Beachtung, die ihm in der Öffentlichkeit geschenkt wird«, sagt Qurin Sterr im GEA-Gespräch. Der 29-Jährige ist Gründer der Fußballconsultancy Create Football, die mit datenbasierten Analysen national wie international Proficlubs und Berateragenturen, aber auch Medienanstalten wie SKY und ARD/ZDF mit Informationen beliefern.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt: Hendriks ist ein brutal athletischer und explosiver Innenverteidiger. In dieser Saison kommt der 24-Jährige auf einen Topspeed von 35,04 km/h. In der Bundesliga ist nur ein Innenverteidiger schneller: Chrislain Matsima vom FC Augsburg. Zudem gewinnt der Holländer bislang extrem starke 74 Prozent seiner Bodenzweikämpfe. Damit gehört er zur Top Fünf im deutschen Oberhaus und auch in der Luft steht Hendriks bei enorm guten 70 Prozent (ebenfalls Top Fünf).

Interessant: Der VfB-Profi begeht im Schnitt nur jedes dritte Spiel ein Foul. Gleichzeitig hat er eine starke Passquote von 90 Prozent. Außerdem zeigt er immer wieder, dass er im Spielaufbau andribbeln und den Ball per Lauf nach vorne tragen kann, was für Raumgewinn sorgt. Das finale fazit des Daten-Experten lautet: »Er besitzt eine seltene Kombination aus Tempo, Wucht und fußballerischer Qualität. Für mich ist es keine Überraschung, dass er sich in dieser Saison festspielt. Hendriks ist in meinen Augen total unterschätzt und für mich der beste VfB-Verteidiger in dieser Saison.« (GEA)