VfB Stuttgart: Es ist mächtig Druck auf dem Kessel

STUTTGART. Schon nach dem 1:3 gegen den SC Freiburg am Samstag ging ein lautes Raunen durch die VfB-Fanschar. Zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen. Das ist nicht das, womit sich die Stuttgarter Anhänger zufrieden geben wollen. Vor allem im Spiel nach vorne drückt in dieser Saison bislang der Schuh. Bei einer weiteren Pleite würden die Sorgenfalten noch deutlich größer werden. Und nun wartet am Freitag (20.30 Uhr, Sky) mit dem FC St. Pauli und Trainer Alexander Blessin aus Altenriet ausgerechnet das bisherige Überraschungsteam der Bundesliga. Vor allem ein Mann wird wieder besonders im Fokus stehen.

- Die Demirovic-Thematik:

Ermedin Demirovic, der am Samstag sehenswert per Hacke zur 1:0-Führung im Breisgau traf, hat wirklich keinen leichten Stand. Manchmal herrscht der Eindruck: Der bosnische Nationalstürmer kann machen, was er will. Doch irgendjemand passt es am Ende immer nicht. Letztes Jahr schoss der 27-Jährige 15 Tore für den VfB. Auf die gleiche Anzahl kam übrigens auch ein gewisser Hugo Ekitike, der im Sommer für 90 Millionen Euro von Frankfurt zum FC Liverpool wechselte. Bei Demirovic hieß es jedoch häufig: Das ist nicht das, was man von einem 23 Millionen Euro teuren Zugang erwartet. Besser wurde es für ihn auch nicht nach dem Abgang von Nick Woltemade vor wenigen Wochen. Die Schreie nach einem Ersatzmann wurden lauter. Sehr laut sogar. Das ist richtig und ein weiterer Angreifer hätte dem Kader auch gut zu Gesicht gestanden. Doch mit Demirovic ist der beste Torschütze der Vorsaison noch da.

Wie nimmt eigentlich VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der auf der Pressekonferenz am Donnerstag insbesondere die schlechten Laufwerte seiner Mannschaft in Freiburg bemängelte, seinen Angreifer wahr? Machen die ständigen Diskussionen Demirovic zu schaffen? »Ich habe da keine Veränderung festgestellt. Miro ist ein Spieler, der immer bereit ist«, sagte der 45-Jährige. Hier ein Erklärungsansatz, woher die nicht enden wollenden Diskussionen um Demirovic kommen könnten: Der Bosnier ist ein ganz anderer Spielertyp, als es einst die spielstarken Serhou Guirassy und vor kurzem noch Woltemade waren. Demirovic ist zwar auch ein Torjäger, allerdings einer, der deutlich mehr auf seine Mitspieler angewiesen ist.

Oftmals wirkt der Angreifer vom Spiel abgeschnitten. Seine Stärken liegen eher in der Strafraum-Präsenz, seiner Laufbereitschaft und seinen Wegen in die Tiefe. Die feine Klinge spielen andere. Vermutlich ist der VfB-Fan aus den vergangenen Jahren einfach anderes gewöhnt. Man könnte abschließend auch mal die Frage in den Raum werfen: Haben die Verantwortlichen um Sportchef Fabian Wohlgemuth im vergangenen Sommer mit Demirovic den richtigen Stürmertyp für das Hoeneß'sche System verpflichtet?

- Das Überraschungsteam:

Wer hätte das gedacht? Der FC St. Pauli thront nach dem dritten Spieltag mit sieben Punkte auf Rang vier. Die Hamburger sind neben dem 1. FC Köln die große Überraschungsmannschaft in der Bundesliga. »Es sind erst drei Spiele gespielt, deshalb sollte man noch nichts überbewerten. Aber es hat mich schon überrascht wie souverän sie es spielen. Sie hätten auch am ersten Spieltag gegen Dortmund gewinnen können«, sagt Experte Rupert Fabig, der den Kiezclub als Reporter für das Hamburger Abendblatt hautnah begleitet und am Sonntag im Sport1-Doppelpass zu Gast ist. Der Kader sei perfekt auf den Fußball von Trainer Alexander Blessin abgestimmt, der für ein hochintensives Spiel gegen den Ball und blitzschnelle Umschaltmomente nach vorne steht. Das Prunkstück ist die Defensive. Doch auch im Angriff kreiert St. Pauli, das in der Kaderplanung im vorderen Bereich ganz klar den Fokus auf die Schnelligkeit der Spieler legt, in dieser Saison deutlich mehr gefährliche Situationen als zuletzt. Zudem haben sie mit dem bosnischen Nationalkeeper Nikola Vasilj einen Top-Mann zwischen den Pfosten stehen. »Für mich ist er mittlerweile ein Top-Fünf-Torwart in der Liga«, findet Fabig, der an einen frühzeitigen Klassenerhalt für die Hamburger glaubt.

- Der Erfolgsarchitekt aus Altenriet:

»Einer für die Bundesliga«, titelte der GEA im Januar 2024 in einem exklusiven Interview mit Blessin. Damals trainierte der frühere Spieler des SSV Reutlingen, der in Altenriet wohnt, den belgischen Spitzenclub Union St. Gilloise. Nach dem Aufstieg im Sommer 2024 verließ der langjährige St.Pauli-Erfolgscoach Fabian Hürzeler den Club in Richtung Premier League zu Brighton & Hove Albion. Blessin war die Wunschlösung der Verantwortlichen. Er krempelte den Spielstil komplett auf links - von einem Ballbesitz-Team zu einer Mannschaft, die sich über die Arbeit gegen den Ball definiert - und feierte nach einem schwierigen Saisonstart den Ligaverbleib. Wie aber kommt der Schwabe eigentlich im hohen Norden an?

»Fabian Hürzeler hat oftmals angeeckt und war außerhalb der St. Pauli-Blase nicht beliebt. Das ist bei Blessin überhaupt nicht der Fall. Selbst beim großen Stadtrivalen HSV gibt es vermutlich wenige, die sagen, dass sie diesen Mann nicht leiden können. Er ist sympathisch, offen, witzig, eloquent und haut auch mal einen Spruch raus. Und vor allem lässt er einen geilen Fußball spielen«, betont St. Pauli-Experte Fabig. Es ist wohl keine allzu steile These, wenn man behauptet: Der Mann aus Altenriet ist der am meisten unterschätzte Bundesliga-Trainer. Und ausgerechnet der in Bad Cannstatt geborene Schwabe könnte den Traditionsclub aus dem Ländle am Freitag noch tiefer in einen Abwärtsstrudel reißen. (GEA)