So läuft ein Tag für die VfB-Spieler im Trainingslager

ROTTACH-EGERN. Es ist der Traum schlechthin: Ein Leben als Bundesligaprofi. Fußball spielen vor einem Millionenpublikum, in Geld schwimmen und zusätzlich die schönsten Orte der Welt entdecken - zum Beispiel in einem Trainingslager. Die Vorstellung: genial. Doch wie erleben Spieler eigentlich solch eine Saisonvorbereitung, wie sieht der Tag aus und bleibt überhaupt Zeit, um das schöne Drumherum ein wenig zu genießen? Der GEA hat sich beim VfB Stuttgart, der in Rottach-Egern am Tegernsee an der Form für die kommende Saison feilt, umgehört.

Lauscht man Maximilian Mittelstädt, wird einem schnell klar: Solch ein Trainingslager macht durchaus Spaß. Viel Zeit und Energie für alles andere außer dem Sport bleibt aber nicht. Selbst am »ruhigen« Donnerstag, an dem es ausnahmsweise keine Nachmittagseinheit auf dem Trainingsplatz gibt, schmerzen die Beine. Der Grund: Am Morgen stand eine Radtour auf dem Programm. Trotzdem »war es eine coole Abwechslung für uns«, meint der 28-Jährige. Sonst bleibe recht wenig Zeit für so etwas übrig.

"Das ist auch die nächste Erwartung, dass ihr die Mittagspause nutzt, um euch zu erholen""

Kein Wunder, denn ein normaler Tag im Trainingslager hat es in sich. Aufstehen, frühstücken, in die Klamotten hüpfen und schon geht es ab in den Mannschaftsbus. Spätestens um 10 Uhr müssen die Kicker dort sein, damit am einige Minuten entfernten Gelände des FC Rottach-Egern pünktlich um 10.30 Uhr der Ball rollen kann. Auf dem Platz wird dann mit voller Intensität und wenigen Pausen gearbeitet. Gegen 12.30 Uhr sind die Fußballer mit dem Vormittagsprogramm durch. Zumindest fast. Denn selbstverständlich wird sich die Zeit genommen, um den wartenden Fans Autogramme zu geben und ein paar Fotos mit ihnen zu schießen.

Bis der Bus wieder am Hotel angekommen ist, ist es 13 Uhr. Anschließend gibt es Mittagessen und ein wenig Zeit zum Verschnaufen. An mehr ist zwischen der Mahlzeit und der üblichen zweiten Trainingseinheit auf dem Platz aber auch nicht zu denken. Ruhe ist gefordert. »Das ist auch die nächste Erwartung, dass ihr die Mittagspause nutzt, um euch zu erholen«, sagt Trainer Sebastian Hoeneß seinen Schützlingen auf dem Rasen sogar explizit. Für einige Profis geht es zwischendrin auch noch zu einem Medientermin.

""Erholung, Training, essen, schlafen. So sieht ein Tag aus"

In Summe bleiben keine 60 Minuten Zeit übrig. Und schwups: alles geht wieder von vorne los. Kleidung an, in den Bus, zum Platz fahren und trainieren. Gegen 18 Uhr ist Schluss. Schnell noch Autogramme und Selfies geben, dann zurück ins Gefährt. Eine Stunde später sind die Mannen wieder am Teamhotel. Es gibt ein gemütliches Abendessen. Es folgt die einzig verbleibende freie Zeit des Tages. Gegen elf Uhr geht bei den meisten das Licht aus. Feste Regeln gibt es nicht, doch es gilt wie in der Mittagspause: Eine gute Regeneration ist oberstes Gebot.

Nach dem Training gibt es erst mal keine Pause für die Profis. Alexander Nübel und seine Teamkollegen schreiben Autogramme. Foto: Lother/dp

»Erholung, Training, essen, schlafen. So sieht ein Tag aus«, bestätigt Innenverteidiger Jeff Chabot. »Wenn man einmal in der Woche einen Nachmittag frei hat, versucht man, mit den Jungs bisschen unterwegs zu sein, was essen zu gehen außerhalb.«

»Es macht Spaß, muss ich sagen, weil wir einfach die ganze Zeit aufeinander hocken«

»Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein riesen Fan vom Trainingslager, weil man hier sich wirklich nur auf Fußball konzentrieren kann. Kein Alltag hat«, meint der Abwehrboss. Klar wird aber auch: viel vom Bergpanorama oder dem idyllischen Tegernsee vor der Hoteltüre haben die VfB-Spieler nicht.

Auch Ermedin Demirovic, der Trainingscamps eigentlich »nicht so gerne hat«, findet Gefallen am einwöchigen Aufenthalt seines Clubs in Rottach-Egern. »Es macht Spaß, muss ich sagen, weil wir einfach die ganze Zeit aufeinander hocken. Immer wieder bringt jemand einen Spruch.«

Für genau sowas seien die Camps gut. »Die schweißen eine Mannschaft zusammen.« Übrigens berichten alle befragten VfB-Spieler von einer zurzeit extrem guten Stimmung im Team und auch auf dem Platz bestätigt sich der Eindruck. Beim Aufwärmen sowie vor und nach den Einheiten wird sich geneckt und viel gelacht.

»Ich habs als Kind gespielt, aber wenn ich jetzt einsteige, bin ich der Schlechteste. Darauf habe ich keinen Bock«

Bei der Abendgestaltung gibt es große Unterschiede. Grob lassen sich die Gruppen »Spieler« und »Nicht-Spieler« ausmachen. Zu letzteren zählen sich Chabot und Demirovic. »Ich spiele nicht. Die sind, glaube ich, zu gut schon. Ich hab als Kind gespielt, aber wenn ich jetzt einsteige, bin ich der Schlechteste. Darauf habe ich keinen Bock. Ich gucke zu, rede, kitzel die Leute ein bisschen«, meint der Stürmer zu Mario-Kart-Runden an der Konsole. Zu den Gamern zählen Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav. Die Jungs scheinen dabei ein gutes Ego zu haben. »Alle sagen immer: sie sind gut, sie sind gut. Aber am Ende höre ich nur, dass sie verlieren«, berichtet Demirovic und lacht. Gewonnen hat nach der Trainingswoche jedenfalls die Mannschaft. An Zusammenhalt. An Teamgeist. Auch wenn für alles andere als Fußball wenig Zeit bleibt und die Tage kräftezehrend sind.

Der Traum vom Fußballprofi bleibt also ein schöner. Wenn er auch vielleicht härter ist, als gedacht. (GEA)