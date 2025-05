Rathaus-Besuch und Party: Stuttgart feiert die Pokalsieger

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die DFB-Pokalsieger des VfB Stuttgart sind nach ihrer Rückkehr in die Heimat ausgiebig gefeiert worden. Die Party, die nach dem 4:2 im Finale gegen Arminia Bielefeld am Samstagabend im Berliner Olympiastadion begonnen hatte, wurde über den Nachmittag hinweg in Stuttgart fortgesetzt.

Mit rund einer Stunde Verspätung hatten sich die Schwaben von der Hauptstadt aus auf den etwa 50-minütigen Heimflug gemacht. Spieler, Vereinsführung, Familien, Freunde und verdiente Ex-Profis des Fußball-Bundesligisten waren mit an Bord des Sonderfliegers KK 7052.

Vorstandschef Alexander Wehrle reichte im Flugzeug die Trophäe herum. Auch der Pilot und die Crew gratulierten zum Titel. Nach der Landung posierten VfB-Coach Sebastian Hoeneß, Kapitän Atakan Karazor und Co. mit dem Pokal und stellten sich dem Flughafenpersonal für Erinnerungsfotos zur Verfügung.

Goldenes Buch, Autokorso, Fan-Party

Einige Profis wie Stürmer Nick Woltemade trugen nach der langen Partynacht trotz des bedeckten Himmels Sonnenbrillen. Karazor hatte immer noch die Spielführerbinde am Arm - auch, als der VfB-Tross gegen 15 Uhr das Rathaus erreichte. Dort trugen sich die Pokalsieger in das Goldene Buch der Stadt ein und nahmen die Glückwünsche von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) entgegen. Danach standen ein Autokorso durch die Innenstadt und eine große Feier mit den Fans auf dem Schlossplatz an.

Triumphaler Einzug ins Rathaus: Trainer Sebastian Hoeneß (l) und Kapitän Atakan Karazor. Foto: Uli Deck/DPA Triumphaler Einzug ins Rathaus: Trainer Sebastian Hoeneß (l) und Kapitän Atakan Karazor. Foto: Uli Deck/DPA

Zum vierten Mal hat der VfB den DFB-Pokal gewonnen, zuvor hatte er 1954, 1958 und 1997 triumphiert. Es ist der erste Titel für die Stuttgarter seit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2007. (dpa)