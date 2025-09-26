Ist die Karazor-Frage beim VfB Stuttgart endgültig beantwortet?

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Fabian Wohlgemuth war zufrieden. Sehr zufrieden sogar. Der Auftritt des VfB Stuttgart am Donnerstagabend zum Europa-League-Start beim 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen Celta Vigo hat dem Sportvorstand des DFB-Pokalsiegers richtig gut gefallen. Vor allem weil die Schwaben vieles von dem gezeigt haben, was ihnen an den ersten drei Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison abgegangen war. Spielfreude, Intensität, Laufbereitschaft und die konsequente Arbeit gegen den Ball. Vor dem schweren Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Köln (17.30 Uhr/Dazn) steht fest: Es geht in die richtige Richtung beim VfB.

Einen Kritikpunkt hatte der 46-Jährige allerdings: »Der Anschlusstor war mehr oder weniger unnötig.« Diese Abschwächung hätte sich Wohlgemuth sparen können. Das 1:2 kurz vor Ende war nicht nur »mehr oder weniger unnötig«, der Gegentreffer durch Angreifer Borja Iglesias war die Definition von unnötig. Schließlich musste man sich bei den Spaniern schon fragen, auf was für einer Mission sie in Stuttgart unterwegs gewesen waren. Offensiv war vom Tabellensiebten der abgelaufenen La-Liga-Spielzeit nichts, aber rein gar nichts zu sehen. Bis eben zur 86. Minute, als die Hausherren aus dem Nichts plötzlich nochmal zittern mussten.

Suboptimales Timing

Der in der 70. Minute eingewechselte Atakan Karazor vertändelte kurz vor Schluss im Spielaufbau leichtfertig den Ball, Celta fuhr einen Konter und bestrafte den Fehler des VfB-Kapitäns eiskalt. Nun könnte man endgültig den Stab über Karazor brechen und diese unglückliche Szene noch mit der gerne verwendeten Floskel »ausgerechnet er« ausschmücken. Das hilft aber keinem weiter. »Ein Fehler kann passieren, das kann aber jedem Spieler auf dem Platz passieren«, betonte Wohlgemuth und nahm den Führungsspieler - vielleicht auch gezwungenermaßen - in Schutz. Fehler passieren, das stimmt.

Doch das Timing ist suboptimal für den bis vor kurzem noch unantastbaren Stuttgarter Führungsspieler, der gerade seinen Stammplatz an einen 20-jährigen Youngster verloren hat, für den es die erste Saison im Männerbereich auf Erstliganiveau ist. Die Argumente für Karazor werden immer weniger. Das weiß natürlich auch der 28-Jährige, der am Donnerstag kurz vor Mitternacht mit dem Handy am Ohr an den Medienvertretern vorbeilief und nicht sprechen wollte. Chema Andres hat ihm aktuell ganz klar den Rang abgelaufen. Für Trainer Sebastian Hoeneß gibt es überhaupt keinen Grund, auch nur im Ansatz seine Entscheidung (Andres für Karazor) in Frage zu stellen. Sie scheint fürs Erste eindeutig beantwortet.

Nur ein Fehler oder steckt grundsätzlicheres dahinter?

Ein Blick auf seinen Fehler vor dem 1:2 zeigt, dass diese Szene vielleicht mehr verrät. Karazor wurde von Verteidiger Luca Jaquez, der für den an den Adduktoren verletzten Finn Jeltsch nach 25 Minuten in die Partie kam, im Spielaufbau angespielt. Der VfB-»Sechser« hatte einen anpressenden Gegenspieler im Rücken. Karazor hätte den Ball direkt auf Nebenmann Angelo Stiller weiterklatschen lassen können, doch er benötigte einen Extra-Kontakt bevor er den Querpass spielen wollte. Es war der eine Kontakt zu viel.

Genau in dieser Hinsicht unterscheidet sich Andres von Karazor. Ihm wird immer wieder nachgesagt, dass er das Spiel häufig langsam mache, weil er immer wieder diesen Extra-Kontakt benötige. Der junge Spanier dagegen leitet die Bälle - insbesondere auch im Umschaltspiel - viel häufiger mit einem Kontakt direkt zu den Mitspielern weiter, die dadurch in Räume vorstoßen können, die vom Gegner noch nicht besetzt sind.

Auch der für drei Millionen Euro von der zweiten Mannschaft Real Madrids gekommene Andres macht wie Karazor eher die einfachen Dinge, sucht eben jedoch deutlich häufiger den schnellen Weg nach vorne. So wie beim Treffer zum 1:0 am vergangenen Freitag gegen den FC St. Pauli, den der gebürtige Valencianer mit einem vertikalen Pass entscheidend eingeleitet hatte. Auch in der Luft ist der spanische U 21-Nationalspieler stärker als der 28-Jährige. Karazor hat aber nicht auf einmal jetzt plötzlich das Kicken verlernt. Überhaupt nicht. Doch »Chema« bringt in Summe das komplettere Paket für einen zentralen Mittelfeldspieler mit.

Lob für die Scoutingabteilung

Es wird spannend zu sehen sein, ob Trainer Hoeneß am Sonntagabend beim stark aufspielenden Aufsteiger aus der Domstadt die Rotationsmaschine aufgrund von Belastungssteuerung anwirft und Karazor die Chance gibt, ihn wieder von sich zu überzeugen. Das gelang zum Europapokal-Auftakt übrigens nicht nur Andres erneut, insbesondere auch die Neuzugänge Bilal El Khannouss und Badredine Bouanani stachen aus einem starken Kollektiv hervor. Das lag nicht nur an den beiden Treffern. Mit ihrer Ballsicherheit, Kreativität und Dribbling-Qualitäten sind die beiden Offensivspieler wie gemacht für das Hoeneß-System. »Da hat unsere Scoutingabteilung im Sommer einen hervorragenden Job gemacht«, lobte Sportchef Wohlgemuth. »Die werden uns weiterbringen, dieses freche Spiel auf dem Platz«, fand Angreifer Ermedin Demirovic.

Mit reichlich Lob wurde auch Innenverteidiger Ramon Hendriks überschüttet. »Ich denke, er hat ein nahezu perfektes Spiel gemacht«, schwärmte Hoeneß für seine Verhältnisse überaus deutlich über die Leistung von einem seiner Schützlinge. »Er ist ein Spieler mit einer überragenden Mentalität.« Der äußerst schnelle niederländische U-17-Europameister von 2018 hat sich seit seiner Ankunft im Sommer 2024 immer weiter in der Hackordnung nach oben geschoben und wird nach der Verletzung von Jeltsch wohl auch am Sonntag in Köln wieder in der Startformation stehen. Gewinner gibt es in dieser Woche viele beim VfB. Der klare Verlierer heißt jedoch Atakan Karazor. (GEA)