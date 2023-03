Zygmunt Bogdan mit drei Titeln bei baden-württembergischen Masters-Meisterschaften

Bitte aktivieren Sie Javascript

MANNHEIM. Bei den baden-württembergischen Masters-Meisterschaften der Leichtathleten waren die Tübinger Starter sehr erfolgreich. Zygmunt Bogdan (M 70) gewann sowohl die 60 Meter in 9,17 Sekunden, als auch die 200 Meter in 29,90 Sekunden und die 400 Meter in 69,23 Sekunden und holte Bronze im Weitsprung mit 3,92 Metern.

Walter Johnen holte Gold im 3 000 Meter Lauf (M 75) mit einer Zeit von 15:04,75 und Silber über 800 Meter in 3:38,68 Minuten. Armin Rana Ray (M 50) wurde Dritter über 200 Meter in 26,24 Sekunden, Vierter über 60 Meter (8,07 Sekunden) und Zweiter über 400 Meter mit einer Zeit von 58,86 Sekunden.

Schon im Februar nutzte Bogdan die Masters-Meisterschaft in Österreich zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften der Senioren, die vom 26. März bis 1. April in Torun (Polen) ausgetragen werden. In Österreich gab es für ihn drei Podestplätze – über 60 m in 9,30 Sekunden, über 200 m in 31,49 und auch über 400 m, die er in 72,46 lief. Aufgrund einer Zeitplan-Änderung lag nur eine halbe Stunde zwischen den 200 Metern und den 400 Metern. »Ich habe dann überlegt, ob ich laufen soll oder nicht und bin doch gelaufen, aber die Zeit war für mich nicht so gut. Habe das Ganze als Training gesehen«, sagte Bogdan.

Mädchen-Cross-Team vorn

Auch bei den baden-württembergischen Crosslauf-Meisterschaften in Stockach standen Athleten der LAV Stadtwerke Tübingen auf dem Podium. Das U 18-Mädchen-Team sicherte sich Gold in der Besetzung Emma Thorwarth, Bentje Hoffmann und Elfie Forstmann. Thorwarth holte darüber hinaus im Einzel über die 2,9 Kilometer Bronze. Die gleiche Strecke legte die weibliche U 20 zurück. Sarah Döcker, die das Rennen mutig anging, wurde am Ende mit Silber belohnt. Einen zweiten Platz errang auch Jakob Liebrich, der noch dem jüngeren U 18-Jahrgang angehört und 3,7 Kilometer zurücklegen musste. Bei den Aktiven liefen in der Männerklasse über 9 km zwei LAV-Vertreter über die Ziellinie. Friedrich Horn landete auf dem zehnten Platz, Niklas Unger auf dem 13. Rang. (GEA)