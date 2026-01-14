»Wir wollen einen Hype auslösen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

SILKEBORG. Iker Romero ist wahrlich ein charismatischer Charakterkopf. Und auch ein gewitzter Charmeur. Als der Spanier vor vielen, vielen Jahren zum Fernseh-Interview ging, sagte er mit einem breiten Lächeln vor laufender Kamera zur damaligen Sport1-Moderatorin Anett Sattler: »Du bist eine schöne Frau.« Wenig später waren die beiden ein Paar.

Zu jener Zeit stand der frühere Weltklasse-Handballer noch als Spieler bei den Füchsen Berlin unter Vertrag, nachdem er als Legende vom FC Barcelona gekommen war. Der Weltmeister von 2005 gab dem damals noch jungen Projekt in der Hauptstadt ein prominentes Gesicht, war später eine wichtige Führungsfigur für die jungen Paul Drux (mittlerweile 30 Jahre, Karriereende) und Fabian Wiede (31). Es verwundert nicht, dass Romero nach seiner aktiven Karriere ins Trainergeschäft strebte. Denn mit einem hohen Handball-IQ war der Spanier schon immer ausgestattet. Momentan sitzt er beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim auf der Bank – und bei der österreichischen Nationalmannschaft, die am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) im EM-Auftaktspiel auf Deutschland trifft.

Erst im Sommer trat Romero, der inzwischen mit der Ex-Metzingerin Laura Steinbach verheiratet ist, seinen Job in Österreich an. Er ist der Nachfolger von Ales Pajovic, der mittlerweile in der Bundesliga den Topclub SG Flensburg-Handewitt trainiert. Es fehlte nicht viel und vor zwei Jahren hätten die Österreicher die deutsche Mannschaft in Köln bei der EM mal so richtig geschockt. Mit Ach und Krach rettete die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ein Remis.

2024 sensationell EM-Achter

Österreich wurde EM-Achter. Viel mehr geht eigentlich nicht. »Wir haben bei dieser EM ein Niveau erreicht, das wir uns vorher nie erträumt hätten. Daran gilt es anzuknüpfen«, blickt Torwart Constantin Möstl zurück und legt zugleich die Marschroute für das anstehende Turnier fest. Die Österreicher möchten den eingeschlagenen Weg fortsetzen und das zuvor erreichte Level bestätigen. Mindestens.

Flügelspieler Sebastian Frimmel sagt: »Wir wollen in die Hauptrunde, einen Hype auslösen und begeistern.« Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, müsste Romeros Mannschaft aber mindestens einen der großen Favoriten Deutschland und Spanien hinter sich lassen. Denn nur die ersten beiden Teams jeder Gruppe sichern sich den Sprung in die Hauptrunde. Eine harte Aufgabe, doch Trainer Romero glaubt an das große Potenzial seiner Auswahl: »Wenn wir unser Bestes geben, jeden Tag, in jedem Training, und auf uns vertrauen, dann ist alles möglich. Wir können jedem Gegner in die Augen schauen.« Aber auch gegen sehr viele Mannschaften verlieren.

Im EM-Härtetest gegen Tschechien unterlag die Auswahl aus der Alpenrepublik mit 29:30. »Diese Niederlage schmerzt ohne Ende. Sie ist richtig bitter«, sagte anschließend ein schwer enttäuschter Romero, der schon während des Spiels sein spanisches Temperament auslebte. Mit hochrotem Kopf stand der 45-Jährige polternd und schimpfend am Spielfeldrand. Er kann eben nicht nur ein liebevoller Charmeur, sondern auch ein brodelnder Hitzkopf sein. (GEA)