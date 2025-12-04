Wenn Sport-Legenden zu Straftätern werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es sind die Geschichten gefallener Helden von einst, die die Sport Bild detailliert aufarbeitet. Das Buch taucht in die teils spektakulären, schockierenden und kuriosen Fälle ein und beleuchtet die Hintergründe. Sei es Jan Ullrichs langer Weg bis zu seinem Dopinggeständnis 2023, der Absturz der finnischen Skisprung-Legende Matti Nykänen oder der Weg von Tim Montgomery vom 100-Meter-Helden zum Heroin-Dealer: Nervenkitzel ist garantiert.

Doch nicht nur die bekanntesten Fälle wie von Steuerhinterzieher Uli Hoeneß oder des Doping-Betrügers Lance Armstrong werden von Matthias Brügelmann und seinem Team beleuchtet. Unter den insgesamt 36 Geschichten aus der Schattenwelt befinden sich auch zahlreiche bewegende Storys, die längst in Vergessenheit geraten sind. Beispielsweise der tragische Absturz von Tennis-Wunderkind Jennifer Capriati. Der Schock für die deutsche NBA-Legende Dirk Nowitzki, der sich 2009 mit einer Frau verlobt hatte, die eine Betrügerin war und per Haftbefehl gesucht wurde. Oder die Abgründe des Amercian-Football-Stars Michael Vick, der an einem illegalen Hundekampfring beteiligt war.

486 Fotos und Abbildungen

Positiv: Die Kriminalfälle werden nicht einfach nur nacherzählt, sondern erhalten richtigen inhaltlichen Tiefgang, weil auch viele ehemalige Weggefährten der gefallenen Helden oder auch den zu Opfer gewordenen Sport-Stars zu Wort kommen. So klärt sich mitunter auch die Frage, warum die Helden von einst irgendwann auf die schiefe Bahn geraten sind.

Wie in fast jeder Sonderausgabe überzeugt die Sport Bild übrigens auch in diesem Buch mit vielen tollen Bildern und Grafiken, die die 216 Seiten lebendig werden lassen. Insgesamt gibt es 486 Fotos und Abbildungen in »Die größten Kriminalfälle des Sports.« Ebenfalls positiv: Abgedruckte Original-Dokumente, darunter auch bislang unveröffentlichtes Material wie zum Beispiel der Polizeibericht der Festnahme von Golf-Legende Tiger Woods. »Täter, Komplizen, Opfer - Wie das Verbrechen das Leben der Stars veränderte« ist definitiv ein Muss für jeden True-Crime-Fan. (ott)