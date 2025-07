Welt- und Europameisterin Annike Krahn: »Turnier fängt erst in K.o.-Phase an«

Bitte aktivieren Sie Javascript

BOCHUM. Annike Krahn ist eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen. Die ehemalige Nationalspielerin wurde mit der DFB-Auswahl sowohl Weltmeisterin (2007) als auch Europameisterin (2009/2013) und Olympiasiegerin (2016). Drei Jahre (2012-2015) spielte die Bochumerin für Paris Saint-Germain und wurde mit dem Club dreimal französische Vizemeisterin. Seit 2024 verantwortet die 40-Jährige als Direktorin den Frauen- und Mädchenfußball des Zweitligisten VfL Bochum. Vor dem EM-Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen Frankreich am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel nahm sich die 137-malige Nationalspielerin Zeit für ein Gespräch über den französischen Frauenfußball, die EM in der Schweiz und die Chancen des DFB-Teams auf des Einzug ins Halbfinale.

GEA: Sie haben drei Jahre in Frankreich für Paris Saint-Germain gespielt. Olympique Lyon ist der erfolgreiche Frauenfußball-Club Europas. Was zeichnet den französischen Frauenfußball aus?

Annike Krahn: Frankreich hat immer sehr spielstarke Mannschaften. Die Spielerinnen sind athletisch und technisch gut ausgebildet. Sie haben meist schnelle Offensivspielerinnen. Von der Qualität haben sie einiges zu bieten. Aber die Mannschaft ist wie Deutschland im Umbruch. Ehemalige Leistungsträgerinnen wie Wendie Renard, Amadine Henry oder Eugenie Le Sommer sind nicht mehr dabei. Sie sind zwar im Umbruch, aber kicken können sie trotzdem.

Haben Sie noch Kontakt zu französischen Spielerinnen oder anderen Protagonisten in Frankreich?

Krahn: Ganz sporadisch. Es sind noch einige im Team, mit denen ich in Paris zusammengespielt habe. Zum Beispiel Marie-Antoinette Katoto. Sie hat damals schon bei uns trainiert, durfte aber nicht spielen, weil sie noch zu jung war. Auch die Spielführerin Grace Geyoro kenne ich noch aus meiner Zeit. Kontakt vor der EM hatten wir aber nicht.

Trotz großer Qualität hat die französische Frauen-Nationalmannschaft im Gegensatz zu den Männern noch nie einen großen Titel bei einer EM, WM oder Olympischen Spielen gewonnen. Woran liegt das?

Krahn: Frankreich gehört bei großen Turnieren eigentlich immer zu den Favoriten. Die Qualität haben sie immer gehabt, von daher ist es in meinen Augen vor allem Kopfsache. Von der Qualität hätten sie eigentlich längst einen großen Titel gewinnen müssen, auch schon zu meiner aktiven Zeit. Aber sie haben ihre Qualität im Turnier in den entscheidenden Spielen oft nicht umsetzen können oder trotz guter Leistung nicht das notwendige Ergebnis geholt.

Mit Siegen gegen Titelverteidiger England (2:1), Wales (4:1) und die Niederlande (5:2) ist Frankreich souverän durch die Vorrunde gerauscht. Was macht das Team derzeit so stark? Und auf wen sollte die DFB-Elf besonders achten?

Krahn: Auf die Offensive. Da haben sie schon sehr viel Qualität, auch in der Breite. Katoto ist eine klassische Stürmerin, die weiß, wo das Tor steht. Sie ist noch immer relativ jung, aber sehr schnell und schussstark. Delphine Cascarino war gegen die Niederlande stark. Und sie können mal eben eine Kadidiatou Diani reinbringen. In der Offensive können sie fast wechseln wie sie wollen.

Gibt es auch Schwächen?

Krahn: Wenn man überhaupt eine Schwäche finden will, sind sie zumindest in meinen Augen in der Defensive nicht so eingespielt und nicht so sattelfest wie in der Offensive. Aber wenn du vorne fünf Tore schießt, kannst du auch mal hinten einen reinkriegen.

Die deutsche Länderspiel-Bilanz gegen Frankreich ist positiv (13 Siege, 4 Remis, 6 Niederlagen). In EM-Duellen stehen drei Siege zu Buche, bei der EM 2022 in England gewann Deutschland zuletzt dank zweier Treffer von Alexandra Popp im Halbfinale 2:1. Ein gutes Omen?

Krahn: Ganz ehrlich? Das bedeutet gar nichts. Statistiken haben mich schon als Spielerin nicht interessiert. Die sind für das nächste Spiel total egal. Am Ende des Tages spielen frühere Erfolge keine Rolle.

Bei der EM 2009 in Finnland gab es im Gruppenspiel ein 5:1 gegen die Französinnen. Da haben Sie sogar eines ihrer fünf Länderspieltore geschossen. Erinnern Sie sich noch an das Spiel?

Krahn: Ja, da habe ich eines meiner wenigen Tore gemacht. Nach einer Ecke prallte der Ball irgendwie zurück und ich habe aus 20 Metern einfach draufgeschossen. Da sah die Torhüterin auch nicht ganz glücklich aus, glaube ich (lacht). An das Spiel selbst kann ich mich nicht erinnern, aber natürlich an eines meiner fünf Nationalmannschaftstore. Meine schönere Erinnerung ist eigentlich die an das WM-Viertelfinale 2015 in Kanada. Da habe ich wohl das Spiel meines Lebens gemacht. Am Ende haben wir im Elfmeterschießen 5:4 gewonnen, weil Nadine Angerer den entscheidenden Elfer gehalten hat.

Wie bewerten Sie die bisherigen EM-Auftritte der deutschen Elf? Die Favoritenrolle dürfte man gegen Frankreich los sein, oder?

Krahn: Die Favoritenrolle hat man nicht, aber das ist ja auch okay. Am Ende ist es auch nicht wichtig, wer wem die Favoritenrolle gibt. Aus psychologischer Sicht kann man sagen: Die deutsche Mannschaft hat nichts zu verlieren, da die öffentliche Erwartung nach dem Schwedenspiel gering ist. Aber klar, die deutsche Elf hat jetzt nicht den Druck. Phasenweise hat sie auch gut gespielt und gezeigt, welches Potenzial sie hat. Aber es fehlte teilweise die Kompaktheit. Bisher war das Team nicht konstant genug, weder defensiv noch offensiv. Das muss sich schnellstmöglich ändern.

Was muss die DFB-Elf tun, um Frankreich zu schlagen?

Krahn: Wichtig ist, dass sie gut ins Spiel startet. Die Mannschaft muss kompakt stehen, wenig Chancen zulassen und die eigenen Möglichkeiten nutzen. Du darfst Frankreich seine Stärken nicht ausspielen lassen, musst im Defensivverhalten konsequent sein und bei Ballbesitz zielstrebig Richtung Tor spielen. Wir haben auch schnelle Offensiv-Spielerinnen. Ich weiß aus eigener Erfahrung: So ein Turnier fängt in der K.o.-Phase erst richtig an. Am Ende zählt nicht, wie du dich in der Vorrunde präsentiert hast. Wir haben früher auch mal ein Gruppenspiel verloren und sind am Ende Europameister geworden. Sicher, es ist nach dem 1:4 gegen Schweden nicht einfacher geworden. Damit musstest du erstmal klarkommen und es aufarbeiten. Aber sie hatten genug Zeit dafür. (GEA)