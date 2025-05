Wannweiler Reitturnier: Kreismeister gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Das weithin bekannte Wannweiler Reitturnier wird in diesem Jahr noch größer und attraktiver. Für die dreitägige Veranstaltung, die wie immer an Christi Himmelfahrt beginnt und am Samstag und Sonntag fortgesetzt wird, gingen über 800 Meldungen ein – das ist eine Steigerung von über 200 Nennungen gegenüber dem Vorjahr. Das große Interesse an der Veranstaltung auf der Anlage Weilhau rührt auch daher, dass das Turnier den Auftakt der Kreismeisterschaft der Pferdesportkreise (PSK) Reutlingen und Tübingen bildet.

Das abwechslungsreiche Programm umfasst 26 Prüfungen von der Klasse M bis zu Führzügel-Wettbewerben. Alleine in den anspruchsvollen Dressur-Prüfungen der mittelschweren Klasse werden fast 100 Startplätze belegt: Ein neuer Rekord in der Turnier-Geschichte.

Der gastgebende Reitverein freut sich besonders darüber, dass in allen M-Prüfungen in Dressur und Springen die Sieger des Vorjahres auch diesmal in Wannweil wieder an den Start gehen. Mit Lisa Bräuninger (M-Springen) und Vera Merkel, der Kreismeisterschafts-Vierten des vergangenen Jahres, kämpfen auch Vereinsmitglieder des RV Wannweil auf M-Niveau um den Sieg.

Gesamtes Spektrum Reitsports

Beim Turnier wird das gesamte Spektrum des Reitsports gezeigt. Am Donnerstag stehen ausschließlich Dressur-Prüfungen auf dem Programm. Den Auftakt macht eine L-Prüfung auf Kandare (8 Uhr). Für die Ein-Stern-M-Dressur (11 Uhr) haben sich über 60 Paare in die Startliste eingetragen. Besonderheit für die Zuschauer: Aufgrund der großen Resonanz im vergangenen Jahr wird an diesem Nachmittag der Dressurexperte Hanno Wolfram (Biberach) wieder einzelne Ritte und Lektionen erläutern.

Am Samstag geht’s ab 7.15 Uhr mit einer Zwei-Sterne-M-Dressur auf Kandare weiter. Erstes Highlight für die Springreiter ist die Ein-Stern-M-Prüfung (18.30 Uhr). Am Sonntag sind neben Einsteiger-Wettbewerben ausschließlich Spring-Prüfungen angesetzt. Außer dem Publikumsmagneten Jump & Drive (14.30 Uhr) wird ab 16 Uhr das abschließende Ein-Stern-M-Springen, das im Stechen entschieden wird, im Mittelpunkt stehen. (GEA)