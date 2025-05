Vorgeschmack auf Nationenpreis in Marbach

Die Schweizerin Carla Brunner ist nicht die einzige Starterin, die in der schweren Vier-Sterne-Prüfung ausscheidet. Das fachkundige Publikum tröstet sie mit Applaus. FOTO: MEYER

MARBACH. In der Vergangenheit gab es bei der Marbacher Vielseitigkeit im Vier-Sterne-Wettbewerb in der Regel eine freundlich gebaute Gelände-Prüfung, um Pferd und Reiter einen ermutigenden Start in die Saison zu ermöglichen. Diesmal legte Kurs-Designer Bernd Backhaus die Messlatte höher. Das hatte Konsequenzen. Knapp ein Drittel der Starter schied im Gelände aus, gab auf oder wurde disqualifiziert, darunter große Namen wie Michael Jung und Ingrid Klimke.

Dass er damit den Teilnehmern einen Vorgeschmack auf das Niveau im Marbacher Nationenpreis im nächsten Jahr vermitteln wollte, bestätigte Backhaus indes nicht. »Der Kurs war anspruchsvoller als letztes Jahr. Wir müssen das erstmal sacken lassen«, sagte der 54-Jährige.

In den Augen von Peter Thomsen waren die Anforderungen für den frühen Zeitpunkt der Saison fast zu hoch. »Es darf auf keinen Fall schwerer werden«, lautete das Urteil des Bundestrainers. Zugleich lobte er das Parcours-Design. Bernd Backhaus habe »sehr, sehr sicher gebaut, mit guten Distanzen, sodass man akkurat reiten musste«.

Paris-Olympiasieger Jung sprach von einer »sehr schönen und gut zu reitenden« Gelände-Prüfung. Die zweitplatzierte Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) fand ebenfalls, dass es ein »toller und fair gebauter Kurs« gewesen sei. Nur eben einen Tick schwerer: »Nun können wir uns darauf einstellen.«

Das fachkundige Publikum an der Strecke sammelte bei den Reitern mit viel Beifall nach überwundenen Hindernissen Pluspunkte. »Es macht wirklich Spaß. Vor allem im Finish, wo die Zuschauer näher dran sind«, sagte die in Bath (England) lebende achtplatzierte Schwedin Sofia Sjoborg. Seltenes Vorkommnis bei der Marbacher Vielseitigkeit: Als Ben Leuwer zu Fall kam, galoppierte sein Wallach Quincent allein vom Eichelesgarten in Richtung Fischer-Arena weiter, ehe er eingefangen werden konnte. Leuwer folgte Minuten später zu Fuß. (eye)