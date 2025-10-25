Verstappen wird seine Aufholjagd mit dem fünften WM-Titel in Folge krönen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Dreikampf um die WM- Krone hat es in der Motorsport-Königsklasse seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben. Allein deshalb ist klar: Die Formel 1-Saison 2025 ist eine ganz besondere. Doch welcher Fahrer wird sich nach dem großen Finale in Abu Dhabi Anfang Dezember ein Jahr lang als neuer Weltmeister bezeichnen dürfen?

Die Antwort: Max Verstappen, der seine sensationelle Aufholjagd mit dem fünften WM-Titel in Folge krönen wird. Zunächst – da dürften sich alle Fans, egal ob McLaren-Anhänger oder Ferrari-Ultras einig sein – handelt es sich beim Niederländer um den derzeit mit Abstand besten Rennfahrer der Welt. Jeder andere Pilot würde mit einem Boliden, der in der Saisonmitte ohne jede Siegchance war, bereits einen derart großen Rückstand auf die Spitze angehäuft haben, so dass es vor den letzten fünf Rennen nur noch um die Frage gehen würde: Oscar Piastri oder Lando Norris?

Und damit sind wir beim zweiten Punkt angekommen, der für Überflieger Verstappen spricht. Beide McLaren-Fahrer wollen sich den Traum vom ersten WM-Titel erfüllen. Das sorgt für Spannungen innerhalb des Teams, die zuletzt immer größer geworden sind. Schon in Kanada schoss sich Norris mit einem waghalsigen Manöver gegen Piastri selbst aus dem Rennen. Am letzten Wochenende krachte es in den USA erneut zwischen den Teamkollegen, die am Boxenfunk vor den Augen des Weltpublikums immer häufiger über den anderen schimpfen und herziehen. Eine Besserung ist aufgrund des steigenden Drucks nicht in Sicht. Norris und Piastri könnten sich gegenseitig im Weg stehen.

Zu guter Letzt ist da noch das aktuelle Leistungsvermögen. Der Red Bull scheint inzwischen das beste Auto im Feld zu sein. McLaren, das aufgrund des lange Zeit sehr, sehr komfortablen Vorsprungs den klaren Fokus bei der Entwicklung des Autos bereits auf das kommende Jahr gelegt haben soll, hat massiv auf die Konkurrenz eingebüßt. Selbst einem Ferrari oder Mercedes ist der britische Traditions-Rennstall nicht mehr wirklich überlegen, sodass diese Teams mit guten Ergebnissen den »Papaya«-Jungs wichtige Punkte wegnehmen könnten.

Wer trotz all dieser Punkte immer noch gegen Verstappen wetten will, dem ist – sorry – nicht mehr zu helfen.

maximilian.ott@gea.de