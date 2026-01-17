TV Neuhausen trennt sich im Abstiegskampf von Trainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Beim Handball-Regionalligisten TV Neuhausen will man nichts unversucht lassen, um den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen. Jetzt übernimmt Toni Lutter an der Seitenlinie für den Rest der Saison. Bereits am Donnerstagabend leitete der bisherige Co-Trainer Toni Lutter das Abschlusstraining vor dem Heimspiel am Samstag gegen die TuS Steißlingen. »Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit dieser Entscheidung«, erklärte Handball-Abteilungsleiter Thomas Reusch. Eigentlich war geplant gewesen, die Saison mit Leibssle auf der Trainerbank zu Ende zu bringen – doch jetzt kommt es unterm Hofbühl anders.

Wangen-Spiel gab Ausschlag

Am Ende, so sind die Gesetzmäßigkeiten des Sports, ist eben der Trainerwechsel das allerletzte Mittel, um das Ruder beim Tabellen-14. nochmals herumzureißen. Gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Markus Bühner habe man sich für diesen Schritt entschieden.

Das Spiel gegen Wangen, als man mit 30:35 erneut verlor und wieder eine gute Ausgangssituation nicht ins Ziel brachte, gab mit dem Ausschlag, heißt es in der Pressemitteilung des Ermstal-Clubs. Reusch bedauerte: »Mir tut es leid für Mike und danken ihm für seinen Einsatz für den TVN. Aber wir müssen als Verein alles tun, um den Abstieg abzuwenden.« Dafür habe man jetzt auch die Mannschaft explizit nochmal in die Pflicht genommen, so der Abteilungsleiter.

Mit Toni Lutter springt ein Urgestein des TV Neuhausen in die Bresche. Der ehemalige Torhüter ist seit vielen Jahren im Traditionsverein verwurzelt, kennt das Umfeld und die Mannschaft genau. Die Lösung, den bisherigen Co-Trainer als Interimscoach bis Ende der Saison anzuheuern, war also mehr als naheliegend. Er soll nun gemeinsam mit Michael »Jimmy« Schröter dafür sorgen, dass der TVN die Klasse halten kann. Ein solcher Wechsel auf der Trainerbank bringe laut Bühner in dieser entscheidenden Phase einen neuen Spirit, könne »Kräfte und Emotionen« freisetzen, ist der Sportliche Leiter überzeugt. Der erste Prüfstein auf diesem Weg wartet schon am Samstag, wenn ab 20 Uhr das Team gegen die TuS Steißlingen um Punkte kämpft. (GEA)