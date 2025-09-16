Trotz hartem Kampf: TV Neuhausen verliert auch zweite Partie in der Regionalliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

WEINSTADT. Wieder wird es für den Handball-Regionalligisten TV Neuhausen nichts mit dem Erfolg in Weinstadt. Auch wenn man dieses Mal deutlich näher dran war als noch in der Vorwoche, als es daheim gegen die HSG Albstadt ging (26:35).

Bei der 31:33 (12:16)-Niederlage in Weinstadt lagen die Gäste in der ersten Halbzeit bis auf das 3:4 (7.) meist drei, vier Tore in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel geriet das Team von Trainer Mike Leibssle mit sechs Treffern ins Hintertreffen (12:18). Der TVN aber gab nicht auf, kämpfte unbeirrt weiter. Dustin Böhm, Frieder Nothdurft, Valentin Moszdien und Matthias Götz gelang es, den Abstand wieder auf zwei Tore zu verkürzen. 20:22 stand es nur noch nach 41 Zeigerumdrehungen und es kam noch besser. Nach 45 Minuten gelang Patrick Letzgus der 24:25-Anschlusstreffer. Abermals legte die SG Weinstadt einen Zwischenspurt ein, der TVN lag 25:29 zurück. (49.). Aber trotzdem waren die Hofbühl-Handballer weiter aktiv, verkürzten im restlichen Spielverlauf weitere drei Mal auf ein Tor, so beim 30:31 (56.).

Am Schluss reichte die Zeit nicht mehr aus, um nach dem 31:33 durch Moszdien (59.) auch noch den Ausgleich herzustellen. So blieb es bei der knappen Auswärtsniederlage für den Aufsteiger. (GEA)