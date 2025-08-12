Tübinger Red Knights triumphieren gegen Ludwigsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ziel erreicht. Die Red Knights Tübingen haben das letzte Saisonspiel vor 200 Zuschauern gegen die Ludwigsburg Bulldogs mit 23:17 (17:3) gewonnen. Damit tauschen beide Kontrahenten die Tabellenplätze, das Team von Trainer Stefan Schmitt schließt die Runde als Aufsteiger mit jeweils sechs Siegen und Niederlagen auf einem guten vierten Platz ab. »Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und gezeigt, dass wir in die Oberliga gehören«, lobte Schmitt sein Team.

Von Beginn merkte man den Roten Rittern den absoluten Siegeswillen an. Die Unistädter lagen während der Partie nie in Rückstand. Die Running Backs Tobias Lutz und Dieter Mannweiler (Schmitt: Hatte einen Zuckertag) erzielten in der ersten Halbzeit zwei Touchdows, Achim Müller verwandelte beide Extrapunkte sowie ein Field Goal.

Defense arbeitet gut

Die Defense der Schmitt-Truppe arbeitete gut und ließ aus dem Spiel nichts zu. Die Gäste erzielten nur ein Field Goal zum 3:7-Zwischenstand. Tim Necker glänzte beim Gastgeber mit zwei gefangenen Interceptions. In der zweiten Halbzeit blieb es spannend bis zum Schluss. Ludwigsburg versuchte nochmals alles, doch vergebens. Müller verwandelte 100 Sekunden vor dem Ende das zweite von insgesamt drei Field Goal-Versuchen in der zweiten Hälfte zum 23:17-Endstand. Im letzten Angriff stoppte die Defense der Eagles den Kontrahenten und kniete in der Folge zum Sieg ab. »Vor allem unser Laufspiel war gut. Dazu hat Quarterback Jeremy Klein Ruhe ausgestrahlt«, berichtete Schmitt. (tob)