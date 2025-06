SSG Reutlingen/Tübingen sahnt bei Masters-Titelkämpfen ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

DRESDEN. Bei der deutschen SchwimmMeisterschaft der Masters in Dresden stellte die SSG Reutlingen/Tübingen mehrere Medaillengewinner.

Über 100 m Brust schwamm Wolfgang Maier (Altersklasse 40) mit neuem deutschen Master-Rekord in 1:05,95 Minuten zum Titel. Auch über 50 m Brust wiederholte Wolfgang dieses Kunststück und sicherte ebenfalls mit Rekord in 29,37 Sekunden den deutschen Meistertitel. Er hält nun die Master-Rekorde auf der 50-m-Bahn für die Altersklassen 25, 30, 35 und 40 über 100 m Brust und für die Altersklassen 30 und 40 über 50 m Brust.

In einem harten Rennen belegte Maier in 2:26,24 Minuten über 200 m Lagen den dritten Rang. Eine weitere Medaille verpasste er äußerst knapp. Seine 27,95 Sekunden bedeuteten Platz vier über 50 m Schmetterling. Lediglich sechs Hunderstel fehlten zu einer weiteren Medaille. Claudia Müller verpasste über 50 m Freistil in der Altersklasse 55 den deutschen Meistertitel um zwei Hundertstel und wurde in 30,76 Sekunden Vizemeisterin. Auch über 50 m Rücken schwamm sie in 37,21 Sekunden auf den zweiten Platz. Ihre dritte Medaille sicherte sich sich als Dritte über 50 m Brust (41,69).

Ebenfalls in der Alterklasse 40 gewannen Matthias Steinicke in 1:08,92 Minute über 100 m Schmetterling und in 1:11,93 Minute über 100 m Rücken sowie Eveline Lippet über 50 m Rücken in 37,65 Sekudnen jeweils die Bronzemedaille.

Zwei Mal Staffel-Silber

Sehr eng war der Kampf um die Medaillen in der AK 40 bei den Männern über 50 m Rücken, Steinicke verpasste als Vierter die Silbermedaille um 0,08 Hundertstel. Zu einer weiteren Bronzemedaille fehlten 0,02 Sekunden. Die 4 x 50-m-Brust-Staffel (Altersklasse 120-159 Jahre) in der Besetzung Matthias Steinicke, Florian Rosahl, Christopher Forscher und Wolfgang Maier wurde in 2:13,78 Minute deutscher Vizemeister.

Auch die 4 x 100-m-Lagen-Staffel Mixed (Vanessa Haselmeier, Wolfgang Maier, Christopher Forschner und Eveline Lippet) konnte sich in der gleichen Altersklasse über den zweiten Platz freuen. Eveline, Wolfgang, Matthias und Claudia verpassten in der 4 x 50-m-Lagen-Staffel mixed (AK 120-159 Jahre) das Treppchen um 0,13 Sekunden und belegten in 2:06,01 Minute Platz vier. Die Frauenstaffel über 4 x 50-m-Freistil (Eveline, Noemi Müller, Vanessa, Claudia) erreichte in der Altersklasse 120-159 Jahre in 2:04,37 Minutenin einem starken Teilnehmerfeld den fünften Rang.

Mit insgesamt elf Medaillen kehrten das achtköpfige Schwimm-Team der SSG Reutlingen-Tübingen sehr zufrieden aus Dresden zurück. (GEA)