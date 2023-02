SSG bleibt in der Zweiten Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

MAINZ. Feiner Erfolg für die SSG Reutlingen-Tübingen beim deutschen Mannschafts-Wettbewerb (DMS) der 2. Bundesliga Süd: Auf der 25-Meter-Bahn in Mainz sicherte sich das Männer-Team mit Platz sechs am Ende souverän den Klassenerhalt. Was die Leistung zusätzlich aufwertet: Es war ein Top-Feld mit unter anderem den Mannschaften SV Nikar Heidelberg als Aufsteiger und VfL Sindelfingen am Start. Niclas Rex zeigte sich mit den Leistungen und dem Gesamtergebnis sehr zufrieden. Hervorzuheben ist der neue Vereinsrekord von Felix Grünwald über 1 500 Meter Freistil, der nach 16:18,07 Minuten anschlug.

Die erste Frauen-Mannschaft der SSG Reutlingen-Tübingen war in der DMS in der Baden-Württemberg-Oberliga, der dritthöchsten Klasse, in Schwäbisch Gmünd im Einsatz, wo sie einen beachtlichen fünften Platz erreichte. »Das Ergebnis entspricht unseren Erwartungen, da wir ein sehr junges Team am Start hatten«, fasste das Trainerteam Ephraim Singer/ Niclas Rex den Wettkampf zusammen. Die zweite Mannschaft der Männer sicherte sich im gleichen Wettkampf den sechsten Rang. Im Bad Canstatter Mombachbad kam die zweite Frauen-Mannschaft auf den fünften Platz.

Jungen-Team Landes-Zweiter

An gleicher Stätte waren auch die Jahrgänge 2010 bis 2013 beim Württemberg-Finale der Jugend-Mannschafts-Meisterschaft (JMM) im Einsatz. Die SSG war in Bad Cannstatt mit einer Mädchen- und zwei Jungen-Teams vertreten. Die Jungen-Mannschaft wurde Zweiter, das zweite Jungen-Team ebenso wie die Mädchen-Crew Sechster. (GEA)