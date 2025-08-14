Saisonstart der Premier League: Das sagt ein England-Experte und Sky-Kommentator

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die beste Fußball-Liga der Welt startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Der Meister FC Liverpool empfängt am Freitagabend (21 Uhr, Sky) den AFC Bournemouth zum Aufakt in die neue Premier-League-Spielzeit an der Anfield Road. England-Experte und Sky-Kommentator Joachim Hebel beantwortet im GEA-Interview die wichtigsten Fragen vor der neuen Runde.

GEA: Was macht den Reiz der Premier League aus?

Joachim Hebel: Es ist vor allem die Intensität und der Kult rund um die Vereine. Es liegen rechts und links so viele Geschichten auf der Straße. Diese sind ganz anders als in Deutschland. Nicht besser oder schlechter, aber einfach komplett anders. Alles geht alles ein bisschen altbackener und kultiger zu. Zudem hat jede Mannschaft mindestens zwei oder drei Spieler im Kader, bei denen man sich denkt: Das ist Champions-League-Kaliber. Andererseits gibt es so viele verschiedene Ansätze im Fußball. Der Eine agiert eher mit Ball, die andere Mannschaft eher gegen den Ball. Das ist alles ein bisschen vielfältiger. Es sind so viele elitäre Trainer und Spieler da. Und vor allem machen die kultigen Stadien mit ihren leidenschaftlichen Fans unglaublich Bock.

Zum Sportlichen und zum Meister Liverpool. Torschützenkönig Mo Salah ist geblieben. Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong und Hugo Ekitike sind für fast 300 Millionen Euro gewechselt. Womöglich kommt auch noch Alexander Isak von Newcastle United dazu, der letztes Jahr zweitbester Torjäger der Liga war. Warum investiert der FC Liverpool so massiv, nachdem man seit 2020 nie über 170 Mio. ausgegeben hat?

Joachim Hebel: Auch genau deshalb (lacht). Weil sie eben in den letzten Jahren verhältnismäßig wenig Geld ausgegeben haben. Auch mit Blick auf die noch recht neue Profit and Sustainability Rules (PSR) in der Premier League. Gleichzeitig spielt der neue TV-Deal ebenfalls eine Rolle. Jedes Team bekommt alleine dadurch schonmal 60 Millionen Euro mehr. Und auch die Fenway Sports Group (Eigentümer des FC Liverpool, Anm. d. Red) investiert jetzt mehr. Was man nicht vergessen darf ist, dass der Club auch Spieler im Wert von 196 Millionen Euro verkauft hat. Dieser Fakt geht häufig unter. Das ist das, was ich zum Beispiel beim FC Arsenal immer wieder kritisiere: Liverpool schafft es, auch Ersatzspieler so sexy zu machen, das irgendwelche Clubs richtig Bock auf diese Spieler haben.

Zur Person Joachim Hebel wurde am 14. August 1986 in Burghausen geboren. Er studierte Sportjournalistik in München und machte sein Volontariat bei Sky Sport News und arbeitete dort in der Folge als Redakteur. Seit 2017 kommentiert Hebel Fußballspiele. Er begann als Kommentator bei DAZN, 2019 wechselte er zurück zu Sky, um dort die englische Premier League zu kommentieren. Seit 2021 kommentiert Hebel parallel auch die Champions League bei DAZN. Gemeinsam mit seinem Bruder Uli, ebenfalls Fußball-Kommentator, betreibt er den Premier-League-Podcast Klick&Rush. (ott).

Ist der FC Liverpool mit seinem Star-Ensemble überhaupt zu schlagen?

Hebel: Das werden wir sehen. Mein Bruder Uli (ebenfalls Fußball-Kommentator, Anm. d. Red) und ich haben in unserem Podcast zwei Mannschaften ausgemacht, die das könnten: Der FC Arsenal und Manchester City.

Zu diesen Teams an späterer Stelle mehr. Was aber macht den FC Liverpool so stark?

Hebel: Wirtz ist ein absoluter 10-von-10-Transfer. Für mich ist es der beste Transfer der Liga. Kerkez, der vom AFC Bournemouth gekommen ist, ist als Außenverteidiger genau der Typ Spieler, den Liverpool braucht. Ich sage seit zwei Jahren: Er muss der Nachfolger von Andy Robertson werden. Gleiches gilt für die Rechtsverteidiger-Position. Wenn du einen Ersatz für Trent Alexander-Arnold brauchst, der zu Real Madrid gewechselt ist, dann bitte Frimpong. Ekitike als Sturmspitze ist ebenfalls brutal. Aus der Jugend kommt mit dem erst 16-jährigen Rio Ngumoha nun auch noch ein Spieler dazu, der aktuell völlig durchdreht. Dann haben sie zum Beispiel noch den Georgier Giorgi Mamardashvili als zweiten Torwart, wo man sagen muss: Das ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass es so schlecht ist, was die da gerade machen (lacht).

Was zeichnet Liverpools Meistercoach Arne Slot aus?

Hebel: Er ist ein sehr ruhiger, besonnener und vor allem detailversessener Fußball-Fachmann. Slot wusste genau, was es braucht. Der Niederländer hat das System leicht angepasst: Vorne und hinten ein bisschen weniger Rock-and-Roll. Das hat die Mannschaft gebraucht und dadurch ist sie stabiler geworden. Ich weiß, dass Slot super detailversessen ist. Er schaut sich teilweise sogar die Darm-Werte der Spieler an, um zu sehen wann eine Verletzung droht und ob ein Spieler wirklich fit ist. Er ist ein ehrlicher und vertrauenswürdiger Typ mit einer klaren Ansprache. Das kommt bei der Mannschaft gut an.

Hat der Niederländer Jürgen Klopp in Jahr eins nach seinem Amtsantritt bereits vergessen gemacht?

Hebel: Das glaube ich nicht. Wenn Slot irgendwann einmal 13 Titel mehr geholt hat, dann vielleicht schon. Aber Klopp ist alleine schon durch seinen popkulturellen Touch nicht wegzudenken. Genau deshalb wird er immer in den Herzen der Liverpool-Fans bleiben.

Joachim Hebel kommentiert seit vielen Jahren für Sky die Spiele in der Premier League. Foto: Privat Joachim Hebel kommentiert seit vielen Jahren für Sky die Spiele in der Premier League. Foto: Privat

Zurück zum FC Arsenal. Wird der letztjährige Vizemeister unter dem spanischen Coach Mikel Arteta jemals die Meisterschaft holen?

Hebel: Wenn ich meine Erfahrungswerte aus den letzten 20, 30 Jahre betrachte, sage ich Nein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Arsenal Meister wird, ist einfach nicht so hoch. Sie haben immer einen Grund gefunden, warum sie es nicht geworden sind. Oftmals haben sie ihn sich selbst ausgedacht, oftmals war die Konkurrenz aber besser. Was den Kader und die aktuelle Situation betrifft, haben sie aber eine faire Chance in dieser Saison. Sie haben nun alle Positionen doppelt besetzt und mit dem spanischen Mittelfeld-Strategen Martín Zubimendi meiner Meinung nach einen Top-3-Transfer gelandet. Ich glaube, dass er eine absolute Granate sein wird. Dann hat Arsenal mit Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon einen Stürmer geholt, der im Kalenderjahr 2024 die meisten Tore in den Top-Ligen Europas geschossen hat. Sie haben eine Menge richtig gemacht in diesem Sommer.

Ist das Imperium Manchester City mit Trainer Pep Guardiola nach einer sehr enttäuschenden Saison nun bereit zurückzuschlagen?

Hebel: Das glaube ich schon. Sie haben gut gearbeitet und viele interessante Spieler dazu geholt. Fakt ist aber, dass sie in diesem Sommer einen Umbruch hatten. Der war jedoch notwendig, weil das Team viel zu alt war. Ich persönlich finde zwar, dass die Spitze im Kader nicht mehr so gut ist wie zuletzt. Aber Guardiola-Teams sind immer mit reinzunehmen in die Meister-Diskussion. Weil Guardiola einfach der Trainer ist.

Der FC Chelsea hat wieder 279 Millionen Euro ausgegeben. Alle verpflichteten Spieler sind jünger als 23 Jahre. Genau dasselbe konnte man in den letzten Transfer-Perioden beobachten. Wie sehen Sie dieses absurde Anhäufen von Talent im Kader?

Hebel: Ich finde das zunächst einmal sehr, sehr interessant. Ich sage immer: Was der Club auf dem Feld und auf der Trainer-Position mit Enzo Maresca macht, ist aktuell sehr gut. Auf der Tribüne ist es aber immer ein bisschen wild. Auch wenn das schon verhältnismäßig ruhiger geworden ist (schmunzelt). Insgesamt ist es mir aber schon ein Stück weit zu wenig strategisch. Chelsea schmeißt ja schon vieles an die Wand und hofft, dass es kleben bleibt. Und wenn es nicht kleben bleibt, dann verkaufst du halt den Spieler in der nächsten Saison wieder und kaufst einen Neuen, der es dann richten soll. Aber da geht es eher um die Frage, wie man dorthin gekommen ist, wo man ist.

Kam für 63 Millionen Euro von Brighton: Joao Pedro vom FC Chelsea. Foto: JacquesFeeney Kam für 63 Millionen Euro von Brighton: Joao Pedro vom FC Chelsea. Foto: JacquesFeeney

Und wo steht man da aktuell?

Hebel: Der FC Chelsea ist Club-Weltmeister geworden und hat mittlerweile einen super interessanten sowie talentierten Kader mit zahlreichen Spielern, die extrem dynamisch sind. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich das ganze Projekt anzusehen. Die Mannschaft gibt so viel her. Ich glaube aber nicht, dass sie in diesem Jahr schon Meister werden können. Aber sie werden unter den ersten Vier mitspielen.

Bekommt der bei seiner Verpflichtung hoch angepriesene portugiesische Trainer Ruben Amorim das extrem sinkende Schiff Manchester United in seinem zweiten Jahr wieder auf Kurs?

Hebel: Das ist die ganz große Frage und vielleicht auch die spannendste Frage in dieser Saison. Sie haben wirklich sehr viel Geld ausgegeben (225 Millionen für Benjamin Sesko, Matheus Cunha und Bryan Mbeumo, Anm. d. Red). Aber die allerhöchste Kategorie an Spieler bekommt man aktuell nicht. Du musst als United quasi in den nächsthöheren Kategorien darunter aktiv werden. Fakt ist: Alle Spieler, die man geholt hat, wurden gnadenlos überbezahlt. Alle die oben genannten Angreifer stehen für einen extremen Umschaltfußball. Ob das wirklich klappt? Ich glaube, dass es dieses Jahr um Rang acht oder neun gehen wird und nicht mehr das komplette Chaos herrscht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Tabelle komplett hochspringen. Dafür ist der restliche Kader zu durchschnittlich.

Wie weit ist die Premier League mit ihren zum Beispiel Monster-TV-Verträgen inzwischen den anderen europäischen Top-Fünf-Ligen enteilt? Müsste man die Top-Fünf-Ligen nicht eigentlich unterteilen in Premier League und the Best of the Rest?

Hebel: Natürlich ist die Premier League den anderen Top-Ligen irgendwo enteilt. Der FC Barcelona, Real Madrid, PSG oder der FC Bayern wären in England auch oben mit dabei, aber dann wird es schon eng. Es ist beispiellos und auch verrückt, dass der AFC Sunderland als Aufsteiger 153 Millionen Euro ausgeben konnte (Platz acht weltweit, Anm. d. Red.). Es ist einfach so brutal viel Geld in diesem Markt. Gleichzeitig sorgt die mangelnde Sprachbarriere mit dem Englischen dafür, dass die Liga weltweit deutlich besser zu vermarkten ist. Diese Lücke klafft und ist sehr schwierig einzuholen. (GEA)