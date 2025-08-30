Rupperts Premieren-Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZÜRICH. »Die Zielgerade war ein unglaubliches Gefühl«, jubelte Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen). Der 28-jährige deutscher Rekordhalter wurde von 26.000 Zuschauern im Züricher Letzigrund begeistert gefeiert – wie einst Dieter Baumann bei seinem 5.000-Meter-Europarekord 1997. Ruppert holte sich über 3.000 Meter Hindernis auf der Strecke der Afrikaner in 8:09,02 Minuten vor dem Kenianer Edmund Serem im zweitschellsten Rennen seiner Karriere den ersten deutschen Sieg und den eines Europäers über 3.000 Meter Hindernis – eine historische Leistung.

Fünf deutsche Rekorde durch Robert Farken (1.500 Meter und der Meile, Mohamed Abidlaahi über 5.000 Meter und Ruppert über 3.000 Meter Hindernis) stehen für einen deutlichen Aufschwung der deutschen Läuferszene. Zuletzt hat im Letzigrund mit Thomas Wessinhage über 5.000 Meter vor 45 Jahren ein deutscher Läufer einen Sieg davongetragen. Ruppert präsentierte sich stolz mit der schwarz-rot-goldenen Fahne auf den Schultern und küsste euphorisch den Diamanten. Der TV-Marathon war ihm sicher.

»Es ist schon unglaublich, was heute passiert ist«

Ruppert lief taktisch hervorragend von Position vier aus am Ende mit einem fantastischen Schlussspurt zum Sieg. »Auf der Gegengerade habe ich gewusst, ich gewinne das Rennen«, hatte er da auf seine Spurtfähigkeiten gesetzt. »Ich bin sehr schnell in meinen Rhythmus gekommen, aber von einem Diamond-Sieg hatte ich nie geträumt«. Seine außergewöhnliche Leistung wurde belohnt mit einem satten Aufschlag fürs Sparkonto: 50.000 Dollar gibt es für den Sieg beim Finale der Diamond League.

An gleicher Stelle war Damian Kallabis 1997 in 8:09,48 Minuten Europarekord gelaufen. Diesen deutschen Rekord hat Ruppert in Rabbat um acht Sekunden unterboten, liegt damit auf Platz zwei der Weltjahresbestenliste und ist damit drittschnellster Europäer aller Zeiten. »Es ist schon unglaublich, was heute passiert ist«, brach die Freude immer wieder aus dem gebürtigen Aachener heraus. Maßgeblicher Grund seiner Leistungsentwicklung sei sein Wechsel vor zwei Jahren nach Tübingen zu Isabelle Baumann gewesen und eine Veränderung in der Trainingssteuerung: Höhere Umfänge mit weniger Intensität.

»Das Ergebnis von Freddy heute war auf dem letzten Kilometer eine starke Ansage und gibt viel Selbstvertrauen«, kommentierte Isabelle Baumann, die extra aus Tübingen angereist war, Rupperts Husarenstreich, während Ruppert selber aus dem Höhentraining der letzten Wochen in St. Moritz im Auto hergefahren war. Baumann blickte damit auf den Saisonhöhepunkt der WM in Tokio vom 13. bis 21. September voraus. »Ich will ins Finale und dann ist alles möglich«, gibt sich der Wahl-Tübinger vorsichtig optimistisch, »natürlich träumt man irgendwann von einer Medaille, entweder jetzt oder in zwei Jahren«.

Nur der marokkanische Doppel-Olympiasieger Soufiane El Bakkali liegt in der Weltjahresbestenliste um 79 Hundertstel vor dem deutschen Meister. Man mag kaum daran denken und dennoch: Der Schwabe Patriz Ilg wurde 1983 in Helsinki als erster und einziger Deutscher Weltmeister über die Hindernisstrecke. (GEA)