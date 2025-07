Reutlingerin Annika-Berenike Dörr erreicht Platzierung in Drei-Sterne-S-Dressur

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÜSSELSHEIM. Dressurreiterin Annika-Berenike Dörr und ihr Wallach Salitos haben sich auf dem Drei-Sterne-Niveau der S-Klasse im Vorderfeld etabliert. Beim Turnier in Rüsselsheim erreichte die Reutlingerin in der Intermedaire II unter 19 Teilnehmern den sechsten Rang. In dieser Prüfung, bei der reihenweise Profis im Teilnehmerfeld standen, kam die 23-Jährige auf 67,76 Prozent.

Exakt diese Wertung erhielt die Amazone auch bei ihrem Saisonstart vor drei Monaten in Walldorf – damals war sie ebenfalls in einer Inter II gestartet und hatte Rang fünf belegt. Das unterstreicht die Konstanz, die sie mit ihrem Westfalen-Wallach inzwischen auf diesem Level hat. Ende Juni bei ihrem Turnierstart in Ladenburg hatte sie in einem Drei-Sterne-Wettbewerb auf Salitos Rang sechs (68,02) belegt.

Den Sieg in Rüsselsheim trug ihre Trainerin Dorothee Schneider davon, die mit Elysee (72,46) und Karlijn (72,33) einen Doppel-Sieg vor dem mehrfachen hessischen Meister Thomas Wagner mit Filigrano Marone (69,65) feierte. Die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin aus Framersheim war von Dörrs Auftritt sehr angetan. »Auch für meine Schülerin Berenike Dörr und ihren Salitos hat es heute gepasst, sie haben sich den sechsten Platz geholt – ich freue mich sehr über die Entwicklung der beiden.« (eye)