Reutlinger Wellenfreibad: SSG-Aushängeschilder räumen ab

REUTLINGEN. Halligalli im Reutlinger Wellenfreibad Markwasen bei der 39. Auflage des Achalm-Cups. Insgesamt 2 497 Starts, 476 Schwimmer, 337 Läufe und 272 Siegerehrungen – hinter diesen imposanten Zahlen verstecken sich zusätzlich eine tolle Stimmung, gute Laune und unheimlich viel Engagement.

Das Feld der SSG Reutlingen/Tübingen war mit über 150 hoffnungsvollen Schwimmern beim Heim-Spektakel vertreten und wurde für die gezeigten Top-Leistungen mit insgesamt 208 Medaillen belohnt. Romy Frischling (Jahrgang 2014), Artus Kaiser (2014), Sophie Rothfuß (2013) Mara Bongers (2012), Enis Osman (2011) und Christian Schwamm (2005) sicherten sich sechsmal Edelmetall. Dies wurde lediglich noch von Marco Löffler (2007) mit sieben Top-Drei-Platzierungen und Svenja Götting (2007), die das Reutlinger Schwimmevent mit gleich acht Medaillen beendete, überboten.

Wettkämpfe über alle Strecken

Die Nachwuchs-Schwimmer der Jahrgänge 2012 bis 2015 lieferten sich an beiden Vormittagen spannende Wettkämpfe über alle Strecken. Neben vielen Bestleistungen und Spaß bei den Staffelwettbewerben, die von der deutschen olympischen Gesellschaft unterstützt wurden, stand für den Jahrgang 2015 eine Dreikampf-Wertung über die 50-Meter-Strecken (Kraul, Brust und Rücken) sowie für die Jahrgänge 2012 bis 2014 eine Vierkampfwertung über alle vier 50-m-Strecken auf dem Programm. Erfolgreich waren hier für die SSG Reutlingen-Tübingen Mara Bongers (2012), Sophie Rothfuß (2013), Romy Frischling (2014) und Artus Kaiser (2014). Später am Nachmittag waren dann die Jahrgänge 2011 und älter an der Reihe. Auch hier gab es eine Mehrkampfwertung für die Jahrgänge 2010 und 2011. Bei diesem Wettkampf mussten die Teilnehmer ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen und alle Strecken einer Lage (50 m, 100 m und 200 m) sowie die 200 m Lagen absolvieren.

Auch hier überzeugten die SSG-Athleten. Klara Hinke (2011, Kraul) und Tim Weidle (2010, Brust, beide SSG Reutlingen-Tübingen) gewannen ihre Rennen. Das Highlight waren schließlich die Finalläufe in der Offenen Wertung (Jahrgänge 2007 und älter) sowie die Jugendfinals der Jahrgänge 2008 bis 2011. Als Veranstalter war die SSG Reutlingen-Tübingen in den 16 Finals insgesamt 33-mal vertreten. Svenja Götting (100 m Freistil), Christian Schwamm (100 m Rücken) und Wolfgang Maier (100 m Brust) waren dabei am Erfolgreichsten. Götting wurde über 100m Brust und 100m Schmetterling zweite und verpasste als vierte das Podest über 100m Rücken knapp.

Jubiläum im nächsten Jahr

Die Jugendfinals wurden von der SV Cannstatt dominiert, was sich durch insgesamt fünf Sieger in den acht Finalläufen widerspiegelte. Die deutsche Jahrgangsmeisterin (2010) Maja Häbich gewann dabei sowohl das 100m Freistil- als auch das 100m Schmetterlingsfinale.

Katrin Fehrle als Schwimmwartin der SSG Reutlingen/Tübingen sowie das gesamte Organisationsteam blickt nun einem Jubiläum entgegen. Denn im kommenden Jahr steigt die 40. Auflage des Achalm-Cups. (GEA)