Pfullingerin Kristina Volk gewinnt Heimturnier im Stechen

PFULLINGEN. Rundum zufriedene Gesichter gab es am Sonntagnachmittag am Pfullinger Ahlsberg zu sehen, angefangen natürlich bei Siegerin Kristina Volk, die mit Diamond Touch das Ein-Stern-M-Springen gewonnen hatte über den zufriedenen Turnierdirektor Stefan Tröster bis zu den vielen Zuschauern, die den Sieg einer Pfullingerin bejubeln konnten. Doch der Reihe nach.

Beim ersten Teil der zur Schönberg-Cup-Wertung zählenden beiden Turniere waren starke Reitsportleistungen zu vermelden. Gleich drei Mal konnte sich dabei die Gomadingerin Eileen Meier, die für den RFV Würtingen reitet, samstags in die Siegerlisten eintragen. Sie gewann zwei Zwei-Sterne-Springpferde-Prüfungen der Klasse A und eine der Klasse L. Am Sonntag reichte es zwar zum Einzug ins Stechen des Ein-Stern-M-Springens, aber herausgesprungen ist mit Mata Hari nur Platz neun.

»Diamond Touch ist ein besonderes Pferd. Wir kennen uns in- und auswendig«

Ungewöhnlich verlief das letzte Springen am Samstag – ein Ein-Stern-M-Punkte-Springen. Sowohl die Ulmerin Pia Henle mit Halleluja als auch der Filderstädter Dominik Todten mit Quantos Magic erzielten dieselbe Punktzahl und schlossen zeitgleich bis auf die Hundertstel ihren Ritt ab. Jeder von ihnen lag in einer der beiden Abteilungen vorn.

Wie schon tags zuvor glänzten auch die Wettbewerbe am Sonntag mit großen Teilnehmerfeldern, was Turnierleiter Stefan Tröster als Ergebnis guter Teamarbeit wertete – »vom Parkplatz über die Gastronomie und die Reitplätze war alles perfekt vorbereitet. Und die neue Tribüne verleiht dem Turnier einen gewissen Arena-Charakter.« 33 Reiter gingen ins Ein-Stern-M-Springen, elf davon erreichten durch einen fehlerfreien Ritt über die elf Hindernisse bei einer Dreifach-Kombination das Stechen.

Dies war dann auf sieben Hindernisse bei einer Länge von 320 Metern verkürzt. Als Erste musste Kristina Volk mit Diamond Touch in den Parcours. Ihr beherzter Ritt auf ihrem 16 Jahren alten Holsteiner Wallach führte ohne Abwurf zu einer Zeit von 42,74 Sekunden. Was diese wert sein würde, stellte sich erst nach dem zweiten Reiter im Viereck heraus. Der Trochtelfinger Fabian Paulus mit seinem ebenfalls 16-jährigen Schimmelwallach Cadou benötigt gerade mal vier Hundertstel mehr und die Zuschauer waren der Meinung, dass dies eigentlich nur der Auftakt zu weiteren schnellen Runden sein würde. Doch weit gefehlt. Nur noch Ferdinand Talmon (Gültstein) mit Caramel Bambi erreichte in 43,18 Sekunden einigermaßen die Zeit von Volk und Paulus, was letztlich Platz drei bedeutete.

Als der für den RFV Filderstadt antretende Dominik Todten mit Quantos Magic als Letzter einritt, wurde es noch einmal spannend, aber auch er schaffte es nicht und ihm blieb nur ein fünfter Platz hinter Alia Knack mit Vunny Hill.

»Es war der perfekte Abschluss für mich«, gestand die Siegerin hinterher, die zwar schon zweite Plätze in ihrer Heimatstadt gewonnen hatte, aber noch nie als Erste die Lichtschranke durchritt. »Diamond Touch ist ein besonderes Pferd, ich reite ihn seit elf Jahren, also von jung an. Wir kennen uns in- und auswendig. Er weiß vor allem genau, wenn es um etwas geht«, lobte die 27-Jährigen ihren vierbeinigen Partner.

»Das Ziel im Stechen war, vorneweg eine flüssige und rhythmische Runde hinzulegen. Das ist uns gelungen«, nannte sie das Erfolgsrezept. Sie hofft nun, da der Bann gebrochen ist, auch kommendes Wochenende auf einen Erfolg. Als ihren größten Erfolg bezeichnete sie einen sechsten Platz bei einem Zwei-Sterne-S-Springen – natürlich ebenfalls mit Diamond Touch. (GEA)