Pfullinger Ben Bayer im Weltcup dabei

RUKA. Feiner Erfolg für Ben Bayer: Beim Continental Cup der Skispringer in Ruka (Finnland) belegte der 21-Jährige den 17. Platz und war damit der beste deutsche Starter. Beim Sieg des Norwegers Robin Pedersen auf der Großschanze, der Sprünge von 141 und 147 Metern zeigte, überzeugte der Pfullinger B-Kaderathlet mit guten Sprüngen. Der VfL-Nachwuchsspringer hatte Weiten von 128 und 123 Metern zu Buche stehen. Zur Belohnung wurde Bayer vom deutschen Trainerteam für den Weltcup in Engelberg (Schweiz) am nächsten Wochenende nominiert. Zweitbester Deutscher in Ruka wurde Constantin Schmid aus Oberaudorf, der als 28. mit Sprüngen von 117,5 und 106,5 in die Wertung kam. Der in Furtwangen im Schwarzwald trainierende und beim Zoll angestellte Bayer, der aus den Reihen der Pfullinger Young Eagles hervorging, kommt damit seinem großen Traum immer näher: Der Teilnahme an der berühmten Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt.

Zweithöchste Wettkampf-Serie

Schon am Samstag bestätigte Ben Bayer mit Platz 28 als drittbester Athlet des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) beim Sieg von Isak Langmo aus Norwegen seine aufsteigende Form beim Continental Cup (COC), der nach dem Weltcup zweithöchsten Wettkampfserie für Skispringer. Bayer wartete hier mit Sprüngen von 116,5 und 124,5 Metern auf. Jetzt folgt die nächste Stufe und die Chance, sich mit den allerbesten Skispringern der Welt messen zu können. Seine Kollegen vom VfL Pfullingen werden ihm in jedem Fall am Freitag für die anstehende Qualifikation in der Schweiz die Daumen drücken.

Dass in Pfullingen eine sehr gute Skisprungschule existiert, beweist auch Jan Ole Fetzer (Jahrgang 2008). Er sprang zeitgleich beim Deutschlandpokal in Oberhof (Thüringen) zweimal auf das Podest. Beim Doppel-Sieg von Aaron Siegel (Baiersbronn) auf der Normalschanze belegt e Fetzer, der das Ski-Internat Furtwangen besucht, einmal Platz zwei mit 95 Metern sowie Platz drei bei der höchsten Wettkampfserie in Deutschland für Nachwuchsskispringer. Auch für Ihn steht mit dem nächsten Alpencup ein internationaler Einsatz auf dem Programm. (GEA)