Pfrondorfer Speerwerfer Nick Thumm holt Silber bei U20-EM

Nick Thumm wirft in Bergen (Norwegen) im sechsten Versuch seine Bestweite. Zu Gold reicht es knapp nicht. FOTO: MAYER/EIBNER

BERGEN. Der Pfrondorfer Speerwerfer Nick Thumm (VfB Stuttgart) landete bei den Junioren-Europameisterschaften in Bergen (Norwegen) einen richtigen Coup. Der 20-Jährige wurde mit neuer persönlicher Bestleistung von 80,74 Meter Vize-Europameister der U 23-Junioren. »Es ist richtig super gelaufen«, meinte der Student für Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik in Esslingen, dessen großes Vorbild der tschechische Weltrekordhalter Jan Zelezny ist. GEA-Mitarbeiter Ewald Walker sprach mit Thumm nach seinem erfolgreichen Wettkampf.

GEA: Glückwunsch zu EM-Silber, Nick Thumm. War es ein rundum gelungener Wettkampf?

Nick Thumm: Es war eigentlich ein ganz entspannter Wettkampf, weil ich gleich mit meinem ersten Wurf über 79.84 Meter in Führung gegangen bin und die Konkurrenz offentsichtlich unter Druck gesetzt habe. Danach habe ich versucht, ganz bei mir zu bleiben.

Wie gings weiter?

Thumm: Im sechsten Versuch ist der ukrainische Titelverteidiger Artur Felfner mit 81,14 Meter an mir vorbeigezogen. Ich habe danach versucht, noch einmal zu kontern. Trotz einer neuen Bestleistung von 80,74 Meter ist mir der Goldwurf nicht mehr gelungen. Dennoch ist Silber natürlich super.

Welches Team steht hinter deinem Erfolg?

Thumm: Mein Vater Karsten als Trainer, Iannis Silais, mein Physiotherapeut Markus Wiehmeier vom Olympiastützpunkt in Stuttgart sowie Matthias Rau in Leverkusen und Jonas Bonewit in München.

Was steht als Nächstes an?

Thumm: Nächste Woche die Universiade in Duisburg und dann Ende Juli die deutschen Meisterschaften in Dresden. (ewa)