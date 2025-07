Perlen der Fan-Hymnen und ihre Geschichte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wo auch immer der Ball rollt europaweit, im hohen Norden beim Hammerfest Fotballklubb in Norwegen oder im Süden bei Apollon Limassol auf Zypern, im Westen bei CD Santa Clara auf den Azoren oder im östlichen Zalgiris Vilnius in Litauen: Abermillionen Fans stimmen Woche für Woche ihre elektrisierenden Gesänge an. Landauf, landab füllen sich Arenen und die beliebtesten Fußball-Hymnen werden mit Inbrunst vorgetragen. Zur Einstimmung aufs Spiel, zur Unterstützung der Mannschaft. In guten wie in schlechten Zeiten. Die Palette der durchs Stadion schwappenden Melodien, oft mit geistreichen Sätzen, ist bunt: pfiffig, melancholisch, dramatisch. Was viele Liedtexte eint: sie sind patriotisch. Das mag einem gefallen – oder auch nicht.

Es gibt gute Vereins-Hymnen hierzulande – aber wenig Berauschendes. Dazu später ein schwärmerisches Beispiel.

Stets lohnt sich ein Blick in den Süden Europas. Ohren auf beim AC Mailand, wenn das feurige »Sara perche ti amo« (Sara, weil ich die liebe) ertönt. Oder bei Olympique Marseille, wenn die OM-Anhänger stimmgewaltig »Droit Au But« (Direkt zum Ziel) in die Arena schmettern. Oder wenn die Madridista »Hala Madrid y nada mas« (Madrid und sonst nichts) im Real-Stadion erschallen lassen. Alles Spitzenklasse, zweifellos.

Doch, mit Verlaub: Die ergreifendsten Fan-Hymnen sind kreiert worden im Vereinigten Königreich und in Irland, den Gastgebern der EM 2028. Ein Himmelreich auf Erden für Liebhaber vitaler Tonkunst samt anrührenden Texten, die gern Erinnerungen wachhalten und damit gegen das Vergessen leidgeprüften Menschentums angehen. England ist durch die Gründung des FC Sheffield 1857 nicht nur das Fußball-Mutterland, sondern auch die Wiege des Fangesangs.

Der Reigen einzigartiger Hymnen aus dem United Kingdom könnte hochgradig emotionaler nicht sein. Man erinnere sich an den Aufmarsch der Schotten 2024, als gut 100.000 nach Deutschland reisen und mit Dudelsack- und Trommelbegleitung durch München, Köln und Stuttgart in Richtung Stadien ziehen. Gleichermaßen wichtig: Die Fans zetteln keine Keilereien an, verwüsten nichts. Und weil sie von vornherein wissen, dass bei internationalen Titelkämpfen regelmäßig das frühe Aus droht, können die Bravehearts gar nicht enttäuscht werden. Sie genießen das schiere Dabeisein. Diese entspannte Geisteshaltung imponiert.

Flower of Scotland

Schottland absolviert Heimspiele im legendären Hampden Park. Und kurz vor dem Anpfiff ertönt die zum Mitsummen oder Mitsingen inspirierende Hymne Flower of Scotland. Zwei Minuten lang vibriert das Stadion. Roy Williamson aus der Hauptstadt Edinburgh, Gründer der Folkband The Corries, macht das edle Lied Mitte der 1960er Jahre salonfähig.

Nachdem der fetzige Song zuerst bei Rugby-Länderspielen erklingt, zieht 1997 der Fußballverband nach und verwendet ihn seitdem ebenfalls für offizielle internationale Begegnungen. Die Übersetzung: »O Blüte Schottlands, wann werden wir wieder Euresgleichen sehen, die ihr gekämpft habt und starbt. Für euer kleines bisschen Hügel und Tal. Und getrotzt habt dem Heer des stolzen Edward. Und ihn heimwärts schicktet, damit er sich’s überlegt …« Es geht um den Kampf von William Wallace und Robert the Bruce gegen den englischen König Edward II.

Loch Lomond

Und in der Halbzeitpause stimmen sie Loch Lomond an: Ein berührendes Kunstwerk mit samtweicher Melodie, die nicht mehr aus dem Kopf geht. Und schillernd eine dieser ehrfürchtigen schottischen Handlungen umschreibt, in der es um zwei Männer aus dem Gefolge von Bonnie Prince Charlie geht, die 1745 nach dem fehlgeschlagenen Aufstand der Jakobiten gefangen genommen werden. Einer wird von den Engländern freigelassen, der andere zum Tod verurteilt. Der Überlebende geht die High Road (den Weg über die Berge) nach Hause, während der Hingerichtete nur über die Low Road zu seiner Liebsten kommen kann – den Weg der Toten durch die Unterwelt.

Das Lied entfaltet eine enorme Wucht. Der Geiger Nathaniel Gow soll die Melodie 1819 komponiert haben. Seit 1841 existiert ein Einzeldruck des Textes. Im lyrischen Meisterwerk heißt es: »Dort an den Ufern und an den schönen Hängen, wo die Sonne hell scheint über Loch Lomond, wo ich und meine Liebste uns nie mehr treffen werden, an den schönen, schönen Ufern. O Loch Lomond O, er wird den Weg in der Höhe nehmen und ich den Weg in der Tiefe und noch vor ihm werde ich in Schottland sein. Doch ich und meine wahre Liebe wir werden uns nicht wiedersehen An den schönen, schönen Ufern o Loch Lomond …« Die inzwischen nach 45 Bühnenjahren aufgelöste Folk-Band Runrig arrangiert eine rockige Version und macht das grandiose Volkslied zum internationalen Kassenschlager.

Weshalb ich im Kölner Stadion stets Gänsehaut bekomme, ist klar geworden. Denn die Melodie Loch Lomonds geht in der Geißbock-Hymne auf. Mit viel Herzblut wird gesungen: »…mer schwöre dir, he op Treu un op Iehr! Mer stonn zu dir, FC Kölle. Un mer jon met dir wenn et sin muss durch et Füer, halde immer nur zo dir, FC Kölle…« Gedichtet 1998 von Kölns Kultgruppe De Höhner.

Auch Scotland The Brave zählt zu den erfrischenden Evergreens, häufig instrumental von Pipe (Dudelsack)-Bands unter Trommelwirbel zum Besten gegeben. Übrigens: Curling ist von den Scots erfunden worden, nicht aber der Dudelsack. Das archaische Instrument hat seine Ursprünge im Orient und kam erst im Mittelalter nach Europa, wo es die Schotten sich weitgehend zu eigen machten. Der erste Golfclub hingegen wird in Edinburgh (jetzt 28 Clubs) gegründet. Doch das ist eine andere Geschichte.

Fields of Athenray

Erzählt werden muss von den friedlichen und voller Elan steckenden irischen Fans, die bei der EM 2012 eine besondere Note in die Fußball-Geschichte einbringen und damit für einen magischen Moment sorgen. Unvergessen der 14. Juni in Danzig. Die Mannschaft hat gegen Welt- und Europameister Spanien nicht den Hauch einer Chance, liegt mit 0:4 zurück und ist damit raus dem Wettbewerb. Aber kein Klagen kommt über die Lippen der 20.000 Schlachtenbummler. Stattdessen stimmen sie in der 87. Minute laut und brennend ein Lied an: The Fields of Athenray. Und sie singen es bis nach Spielschluss. Das lässt niemanden kalt. Fernseh-Reporter sind ergriffen und hören auf zu kommentieren. Und die Uefa ehrt die irischen Fans für vorbildliches Verhalten mit einem Sonderpreis.

Das Lied beschreibt die Hungersnot zwischen 1846 und 1849, jene schreckliche Zeit also, in der die nach Missernten verarmten Iren unter der englischen Herrschaft ächzen und Großgrundbesitzer das Volk kleinhalten. Eine Million Iren, jeder Achte, verlieren ihr Leben. Etwa zwei Millionen wandern aus. Die irische Weise erzählt von einem Mann, der seine Familie vor dem Tod retten will, deshalb Getreide stiehlt und dafür nach Australien deportiert wird. Wer dem aufwühlenden Lied zuhört, kann nicht anders als mitempfinden: »An einer einsamen Gefängnismauer hörte ich, wie eine junge Frau rief: Michael, jetzt holen sie dich weg, weil du Trevelyns Mais gestohlen hast, damit unser Junge den nächsten Tag erlebt. Das Gefangenenschiff liegt schon in der Bucht… Jetzt ist es so einsam auf den Feldern von Athenry…«

Der Klassiker erschallt auch im Celtic-Park zu Glasgow, weil die meisten Fans irischer Abstammung sind. Die beste Version interpretiert wohl Paddy Reilly, Mitglied der legendären Dubliners. Der Song entsteht in der Blütezeit des Folk in den 1970ern, geschrieben von Pete St. John. Die Iren sind hierzulande gut in Erinnerung. Was haben Mannschaft und Fans am 12. Juni 1988 in Stuttgart ausgiebig gefeiert, als nach dem ersten EM-Gruppenspiel der historische 1:0-Triumph gegen England feststeht. Eigens zur Europameisterschaft haben die Iren den Song »Boys in Green« aufgenommen.

Auch die deutsche Mannschaft studiert früher zu Weltmeisterschaften mit namhaften Interpreten Musikalben ein. »Fußball ist unser Leben«, produziert von Jack White zur WM 1974 in Deutschland, landet Monate vorher schon in den Charts und ist bis heute der populärste Titel.

Will Grigg’s on Fire

Friedrich Nietzsche schrieb den hinreißenden Satz: »Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.« Davon können auch die fröhlichen Nordiren ein Lied singen. Im Netz lese ich, schmunzelnd: »Hast du einen schlechten Tag, höre Will Grigg’s on fire«. Der Hype um den Nationalspieler aus dem kleinsten Land des Vereinigten Königreichs beginnt bei der EM 2016 in Frankreich. Will Grigg kommt nicht zum Einsatz, was die nordirischen Fans jedoch nicht davon abhält, den Stürmer zu feiern, als sie auf den Rängen stürmisch Will Grigg’s on fire singen. Der in England geborene Spieler sitzt in seiner Nationalelfkarriere weitgehend auf der Ersatzbank. Das Lied aber geht rasch um die Welt und mausert sich zum Ohrwurm.

Das Original »Freed from Desire« bringt die Italienerin Gala Rizzatto 1996 auf den Markt. Sean Kennedy, Fan von Wigan Athletic, das nach dem Zweitligaabstieg Grigg verpflichtet, dichtet im Mai 2016 den Text um und veröffentlicht ihn in den sozialen Medien. Herauskommt ein Kult-Hit: »Will Grigg schießt immer Tore…Von Wigan zur EM…Er ist auf dem Flieger nach Frankreich. Und wenn er das Siegtor schießt dann singen und tanzen wir. Er wird Tore schießen. Will wird immer Tore schießen.«

Schmerzhaft für Nordirland: In der Hauptstadt Belfast findet 2028 keine EM-Partie statt, weil die Regierung nicht die Kosten für den geplanten Neubau des Stadions Casement Park übernimmt. Die veranschlagte Summe ist innerhalb eines Jahres etwa um das Zweieinhalbfache auf 474 Millionen Euro explodiert.

Yma o Hyd

Zurück nach Großbritannien, genau gesagt nach Wales, wo die Fans erst seit gut drei Jahrem eine Hymne zelebrieren, die wie ein Donnerhall erklingt, den Atem stocken lässt und durch Mark und Bein geht. Kernige Folklore vom Feinsten, energiegeladen die Melodie, fesselnd der Text. Dafydd Iwan, Liedermacher, Unternehmer und Politiker, hat das Stück bereits 1981 veröffentlicht. Doch erst seit dem 24. März 2022 geht das Stück weltweit viral. Verbreitet sich wie ein Virus.

An diesem Tag bestreitet Wales, das bei Länderspielen offiziell als Cymru antritt, in der WM-Qualifikation das Play-off-Halbfinale gegen Österreich. Bevor das Spiel im ausverkauften Stadion von Cardiff beginnt, tritt Iwan ans Mikrofon und stimmt auf walisisch dieses glorreiche Lied an, das so tief in die Identität der Nation und seiner Menschen eindringt. Der Titel: Yma o Hyd – Immer noch hier.

Als Zigtausende aus der roten Fan-Wand den Sänger frenetisch begleiten, wird deutlich, wie wichtig ihnen der Erhalt ihrer urtümlichen Sprache geworden ist, ein Kulturerbe, das gepflegt werden will. Das Original geht so: "Dwyt ti’m yn cofio Macsen….Ry’n ni yma o hyd, er gwaetha pawb a phobeth…" Und so weiter – in Deutsch: Du erinnerst dich nicht an Macsen? Wer war er? Du weißt es nicht. Tausendsechshundert Jahre sind viel zu lange her... und heute – wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch hier. Trotz allem und jedem. Wir sind noch heute hier ... Möge der Wind kalt aus dem Osten wehen. Möge der Sturm vom Meer tosen. Möge der Himmel von Blitzen zerrissen werden. Mögen die Donnerkeile ihre Zugabe rufen… Wir sind bereit, einen neuen Morgen zu begrüßen. Wir sind noch heute hier ..."

Daffyd Iwan ist im Land des »ddraig goch« (roten Drachen) seit den 1970ern bekannt. Wird mehrmals inhaftiert, weil er in englisch beschriftete Straßenschilder mit der walisischen Bezeichnung ergänzt. Heute wird Yma o Hyd zur Einstimmung oder nach dem Abpfiff gespielt, als Nationalhymne besteht das ebenso würdevolle Land of my Fathers. Zur Vervollständigung: An jenem Abend in Cardiff besiegt Cymru die Österreicher nach zwei Toren von Gareth Bale mit 2:1. Zehn Wochen später, an gleicher Stelle, qualifiziert sich Wales durch ein 1:0 gegen die Ukraine erstmals seit 64 Jahren für eine WM.

You’ll never walk alone

Nun, zu guter Letzt, die Hymne aller Hymnen – eine Ikone, brillant, unbestritten: You’ll never walk alone. Das Herzstück des FC Liverpool an der Anfield Road, ein atmosphärisches Highlight, das manchen Fan schon zu Tränen gerührt hat. Das phänomenale Lied stammt aus dem ungarischen Theaterstück »Liliom« von 1909. Popularität erfährt der edle Song aber erst durch das am Broadway in New York aufgeführte Musical »Carousel«. Er soll ermutigen, der Zukunft eine Chance zu geben. Vor allem Frauen finden einst Trost in der Trauer um Ehemänner, Väter oder Brüder, die im Zweiten Weltkrieg kämpfen und sterben.

Die Liverpooler Band Gerry and the Pacemakers veröffentlicht 1963 eine Coverversion des beinah in Vergessenheit geratenen Oldies und landet damit in den Charts. Damals laufen in Englands Stadien vor den Spielen aktuelle Hits, die nach wenigen Wochen wieder vergessen sind. Nicht so You’ll never walk alone (YNWA). Wie es dem Evergreen gelingt, die Herzen der Liverpudlians zu erobern, darüber herrscht Uneinigkeit. Einer Überlieferung zufolge wird der Titel irgendwann nicht mehr an der Anfield Road gespielt, weshalb Zuschauer die Melodie anstimmen und somit ihre Wiederkehr erfolgreich einfordern. Andererseits heißt es, dass die Anlage beim Abspielen ausfällt und die Fans einfach weitersingen.

YNWA symbolisiert auch Liverpools Kampf um Gerechtigkeit für seine treuen Fans und vermittelt den Familien und Freunden derer, die in Hillsborough ihr Leben verlieren, dass sie niemals allein sein werden. Am 15. April 1989 kommt es im Stadion von Sheffield Wednesday zu einer Tragödie mit 96 Toten und 766 Verletzten, als in überfüllten Liverpooler Blocks ein Wellenbrecher nachgibt, Besucher nach vorne stürzen und unter anderen Fans begraben werden. Die Fluchttore zum Innenraum bleiben geschlossen.

Als Jürgen Klopp 2024 nach neun Jahren am Mersey River Abschied nimmt, kommt es im letzten Heimspiel zu einer wahrscheinlich zuvor noch nie intensiver zelebrierten, denkwürdigen Ode an den so erfolgreichen Trainer.

Einmal habe ich das große Vergnügen, YNWA live zu hören. Direkt am Stadion, zehn Minuten vorm Anpfiff in der Champions League gegen Paris St. Germain. Das dramatische Spiel (3:2) selbst erlebe ich im World Famous Arkles, einem beliebten Pub gleich nebenan. Das Originaltext des edlen Meisterstücks: »When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on, walk on with hope in your heart and you'll never walk alone. You'll never walk alone…« – übersetzt: Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf hoch und fürchte die Dunkelheit nicht. Am Ende des Sturms wartet ein goldenes Licht und der süße, silberne Gesang einer Lerche. Geh weiter durch den Wind, trotze dem Regen, auch wenn deine Träume zerrissen und fortgeweht werden. Geh weiter, geh weiter mit Hoffnung im Herzen und du wirst niemals allein gehen. Du wirst niemals allein sein.

Noch knapp drei Jahre, dann heißt es wie 1996 in England erneut »Football is coming home«. So lange werde ich auf keinen Fall warten. Warum nicht erst mal den ehrenwerten Schotten einen Gegenbesuch abstatten? Am 18. November zur WM-Qualifikation. Der Gast: Dänemark. Das E-Ticket für das Match im ehrwürdigen Hampden Park habe ich seit Mitte Mai in der Tasche. Und weil zur Fußballreise auch Landerkundung, Kontakte mit Einheimischen, das Kennenlernen ihrer Kultur und Kulinarik dazugehören, werde ich mit einem Bummelzug gechillt von Glasgow zum Loch Lomond fahren, mich in ein Pub setzen und zuhören, wenn Gäste das gleichnamige Lied anstimmen. Ein zweiter Trip geht nach Edinburgh. Dort finde ich die Flower of Scotland, stilvoll verewigt in der Distelkapelle der anglikanischen Kathedrale St. Giles’. (GEA)