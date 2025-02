Mehrkämpferin Sandrina Sprengel aus Grosselfingen gewinnt deutsche Meisterschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRANKFURT. Mit einem großen Ausrufezeichen startet Mehrkampf-Ass Sandrina Sprengel in die Saison. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften im Fünfkampf sichert sich die Athletin der LG Steinlach-Zollern den Titel in Frankfurt mit 4.455 Punkten und stellt gleich in vier Disziplinen persönliche Bestmarken auf.

»Im Großen und Ganzen bin ich echt glücklich«, sagte die Grosselfingerin mit einem breiten Grinsen im Gesicht nach dem Wettkampfende am Sonntagabend. »Ich habe vier neue persönliche Bestleistungen aufgestellt. Hochsprung war leider nicht wie erhofft«, fasste die 20-Jährige zusammen. Das Highlight? Der Weitsprung! »Ich bin 6,42 Meter weit gesprungen und das ist wirklich eine richtig gute Leistung für mich. Da bin ich echt happy.«

Der Konkurrenz voraus

Glücklich konnte Sprengel aber auch mit dem Kugelstoßen (13,99 Meter), den 60-Meter-Hürden (8,45 Sekunden) und den 800 Metern (2:18,28 Minuten) sein. Überall sprang eine Bestmarke heraus. Überall war sie der Konkurrenz voraus.

Schon jetzt freut sich das Top-Talent, das zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles will, auf die Hallen-Europameisterschaft in vier Wochen. (GEA)