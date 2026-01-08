Mehr als 1.000 Anmeldungen für Alb-Gold-Winterlauf-Cup

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUKTLINGEN. Am kommenden Samstag fällt vor dem Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen der erste Startschuss zur 23. Auflage des Alb-Gold-Winterlauf-Cups. Den Auftakt der traditionsreichen Serie richten wie gewohnt die Triathleten und Schneesportler der TSG Reutlingen aus. Nach frostigen Januartagen und mit Blick auf die aktuellen Wetterprognosen scheint die beliebte Laufserie ihrem Namen in diesem Jahr alle Ehre zu machen.

Der Kälte zum Trotz ist die Resonanz der Läufer groß: Bereits mehr als 1.000 Starter haben gemeldet, die 890 Serienteilnehmer aus dem Vorjahr sind ebenfalls fast erreicht. Die vier ausrichtenden Vereine – TSG Reutlingen, LV Pliezhausen, IGL Reutlingen und TSV Trochtelfingen – rechnen mit einem neuen Teilnehmerrekord. »Der Winterlauf-Cup wird auch nach über zwanzig Jahren immer beliebter, das motiviert die Helfer aller Vereine zusätzlich«, sagt Matthias Klumpp von der TSG Reutlingen.

Vorjahressieger wieder dabei

Am bewährten Konzept wurde auch in diesem Jahr festgehalten: Unterschiedliche Strecken, zwei Startgruppen und Angebote für alle Leistungsniveaus. »Dieses Mal sorgt der Winter wohl zumindest am Auftaktwochenende für echtes Crosslauf-Feeling«, so Klumpp. Er empfiehlt profiliertes Schuhwerk, Handschuhe und warme Laufbekleidung.

Dem ursprünglichen Gedanken des Winterlauf-Cups folgend nutzen auch in diesem Jahr zahlreiche Spitzensportler aus der Region die vier im 14-Tage-Rhythmus ausgetragenen Läufe für den Formaufbau. Mit Lorenz Baum (LAV Stadtwerke Tübingen) und der Holzelfingerin Leah Hanle haben die beiden Gesamtsieger des Vorjahres bereits gemeldet. Auch 2026 dürften die Entscheidungen über die zehn Kilometer erneut über diese beiden Athleten führen.

Für den Nachwuchs wird 2026 wieder bei allen Veranstaltungen der AOK-Kids-Lauf angeboten. Der erste Startschuss fällt um 13.45 Uhr für die Schüler der Klassen A und B. Um 14.30 Uhr starten die Läufer über fünf Kilometer, bevor um 14.40 Uhr das größte Starterfeld auf die klassische Zehn-Kilometer-Distanz mit zwei Runden in Richtung Markwasen geschickt wird. Kurzfristige Anmeldungen sind noch bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start online möglich. (GEA)