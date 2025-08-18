Laichingen wegen Lipowitz aus dem Häuschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LAICHINGEN. Schon 30 Minuten vor Beginn rollten Fahrradkolonnen sei es auf dem Rennrad oder dem E-Bike auf den Laichinger Marktplatz zu. Was sich dann ab 14 Uhr dort abspielte, hatten selbst die Verantwortlichen im Rathaus um Bürgermeister Klaus Kaufmann kaum erwartet: Zu Besuch kam Laichingens berühmtester Bürger – zumindest der Neuzeit: Florian Lipowitz, Drittplatzierter bei der diesjährigen Tour de France, Gewinner des weißen Trikots als bester Rookie und neuer Shootingstar in der bundesdeutschen Radszene.

Rund 1.000 Radsportverrückte darunter auch Verwandte, Bekannte oder frühere Mitschüler standen dicht gedrängt und jubelten als der 24-Jährige, der mittlerweile in Österreich lebt, die Bühne betrat. Jürgen Klotz vom SWR begrüßte den eher unscheinbar wirkenden langen Schlacks im »Nabel der Radsportwelt« in Laichingen, das völlig aus dem Häuschen war.

Für Bürgermeister Klaus Kaufmann und die Laichinger ist der »Wahnsinnsradler« so etwas wie ein Sechser im Lotto, denn bei jedem Bericht, ob im Funk, Fernsehen, Print oder Internet fiel der Name der schwäbischen Kleinstadt – kostenlose Werbung für die 12.000 Einwohner zählende Gemeinde.

Dass Florian Lipowitz mittlerweile gelernt hat, mit dem Rummel umzugehen, bewies er im Anschluss beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, wo er direkt hinter Ministerpräsident Winfried Kretschmann sich verewigte. »Mit Dankbarkeit trage ich mich heute hier ein, möge er Ansporn sein für viele andere.«

Danach stellte sich Lipowitz den Fragen des Publikums: Nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto des Onkels erfolgte die Anreise, ließ er wissen. Eigentlich wollte der Laichinger Lipowitz Biathlet werden und war als Schüler Deutscher Meister und bis 2018 Mitglied des Nationalkaders. Sein Bruder brachte es gar zum Juniorenweltmeister.

»Ich war einfach zu schlecht beim Schießen«

»Ich war einfach zu schlecht beim Schießen«, meinte Lipowitz lachend, so bin ich 2019 aufs Rad umgestiegen. Bei der jetzigen Tour freute er sich besonders über die vielen deutschen Fans die extra wegen ihm nach Frankreich gereist waren. »Das gibt einem immer noch mal ein bisschen Extra-Power.« Auch seine Eltern und seine Freundin standen an der Strecke: »Wahrgenommen habe ich sie aber nicht immer.«

Mit Sonderlackierung kostet sein Fahrrad, mit dem er die Tour bestritt 15.000 Euro erzählte der Laichinger. Dafür bekommt man einen Kleinwagen. Wissen wollten natürlich alle, wie viel er trainiert: "Je nachdem sitze ich zwischen drei und fünf Stunden am Tag auf dem Rad. Da kommen leicht 25.000 bis 30.000 Kilometer im Jahr zusammen.

Urlaub heißt für den Radprofi aber nicht nur relaxen, jüngst fuhr er das Stilfser Joch hoch. »Das musste sein«, meinte er lachend. Auch beim Besuch in der Heimat ist das Fahrrad dabei und anerkennenden Beifall gab es, als er erzählte, dass er die Hepsisauer Steige gefahren ist.

Manch einer im Publikum dürfte beim Blick auf das kleine Bäuchlein, das sich unter dem Radtrikot spannte, leichte Anwandlungen von Neid gezeigt haben, als man erfuhr, dass Florian Lipowitz am Tag rund 7.000 Kalorien beim Trainieren auf dem Rad verliert. Dazu kommen noch 2.000 Kalorien für den Grundumsatz.

"In Sachen Ernährung hat sich eine Menge getan", wir essen mittlerweile auch während des Rennens", betont Lipowitz, der seinen Ruhm immer noch nicht ganz fassen kann, aber laut Jürgen Klotz beim Google-Ranking wenn Florian eingegeben wird, sein Name direkt hinter Florian Wirtz und Florian Silbereisen auftaucht. (GEA)