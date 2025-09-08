Länderspiel-Klassiker an der Reutlinger Kreuzeiche: Deutschland gegen Italien

Seit 2022 verantwortlich für die U 20-Nationalmannschaft: Hannes Wolf. Der 44-Jährige trainierte früher unter anderem den VfB Stuttgart.

REUTLINGEN. Fußball-Schmankerl in Reutlingen. Im Kreuzeiche-Stadion kommt es am Dienstag, 9. September (18.30 Uhr), zu einem Länderspiel-Klassiker: Dabei stehen sich die U20-Nationalteams von Deutschland und Italien gegenüber. Für Deutschland ist es die zweite Partie in der Elite League. Zum Auftakt gewann das Team von Trainer Hannes Wolf am vergangenen Freitag gegen die Schweiz mit 5:1. Der Elite League gehören weiterhin Portugal, Tschechien, Polen und Rumänien an.

»Unsere Länderspiele gegen die Schweiz und in Reutlingen gegen Italien bieten den Spielern die Chance, sich im Training und in den Spielen auf hohem Niveau in ihrer Altersklasse zu beweisen«, erklärt Wolf. »Vor allem in Reutlingen freuen wir uns auf viele Zuschauer, die uns Rückenwind geben und für tolle Stimmung sorgen werden.« Wie Christian Grießer vom Gastgeber SSV Reutlingen am Montag berichtete, sind 5.800 Tickets verkauft worden.

Trainer Wolf ist im Ländle kein Unbekannter. Er coachte von September 2016 bis Januar 2018 den VfB Stuttgart, den er in der Saison 2016/17 zur Zweitliga-Meisterschaft führte. Danach stand er beim Hamburger SV, KRC Genk und interimsweise bei Bayer Leverkusen auf der Kommandobrücke. Seit 2022 ist der 44-Jährige für die U20-Nationalmannschaft zuständig. Seit 2023 ist Wolf zudem Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung des Deutschen Fußball-Bundes. Wolf hat für die Spiele in der Schweiz und in Reutlingen gegen Italien 19 Spieler nominiert, die der GEA im Kurzporträt vorstellt.

- Leon-Oumar Wechsel: Der gebürtige Osnabrücker sammelte im Regionalliga-Team des SV Rödinghausen seine ersten Erfahrungen bei den Männern. Mit der zweiten Mannschaft von Hannover 96 schaffte er den Aufstieg in die 3. Liga, in der er 17 Mal zum Einsatz kam. Zu Beginn der laufenden Saison wurde Wechsel an den polnischen Club GKS Tychy ausgeliehen.

- Lio Rothenhagen: Der Torhüter steht bei Holstein Kiel II in der Oberliga im Kasten. Vergangene Runde absolvierte er für Kiel 18 Begegnungen in der Regionalliga.

- Tim Pfeiffer: Der in Lörrach geborene Keeper wechselte im Winter 2013 im Alter von acht Jahren zum FC Basel und durchlief sämtliche Nachwuchsstufen bei den Schweizern. Im Sommer 2023 debütierte er in der U21 in der Promotion League, der dritthöchsten Schweizer Spielklasse.

- Vitalie Becker: Der Linksverteidiger steht seit Sommer 2024 im Kader des Zweitligisten FC Schalke 04. 2013 kam er in die »Knappenschmiede«. 2022 wurde Becker mit der Schalker U17 deutscher Meister. Der 20-Jährige stand in dieser Saison bei Schalke in der 2. Liga in allen Spielen in der Startformation.

- Benjamin Boakye: Der gebürtige Pforzheimer spielte in der Jugend für den TSV Sielmingen, die Stuttgarter Kickers und den VfB Stuttgart. Vergangene Runde kam er bei der Zweiten des VfB in der 3. Liga zum Einsatz (32 Spiele, fünf Tore), ehe er zu Beginn der laufenden Saison zum Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld wechselte, für den der Außenbahnspieler in den ersten vier Punktspielen auf dem Platz stand. In der Profi-Mannschaft des VfB gab Boakye sein Debüt im November vergangenen Jahres in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad.

- Paris Brunner: Der 19-Jährige wurde mit der deutschen U17 Welt- und Europameister und bei beiden Turnieren zum besten Spieler des Turniers gewählt. Nach vier Jahren bei Borussia Dortmund wechselte er vor einem Jahr zur AS Monaco. Die Franzosen verliehen ihn schließlich an ihren Partnerverein Cercle Brügge. Der britische Guardian zählte Brunner im Oktober 2023 zu einem der 60 »vielversprechendsten Fußball-Talente der Welt«.

- Eric da Silva Moreira: Der U17-Welt- und Europameister wechselte vor einem Jahr vom FC St. Pauli zu Nottingham Forest. Seit dem 1. September steht er in Diensten von Rio Ave in Portugal. Bei St. Pauli kam er in der Saison 2023/24 zu einem Einsatz in der 2. Bundesliga.

- Sean Dulic: Der geborene Münchner streift sich seit elf Jahren das Trikot des TSV 1860 München über. Im Dezember 2024 kam der Innenverteidiger bei den »Löwen« erstmals in der 3. Liga zum Einsatz. Mittlerweile stehen für den 20-Jährigen 24 Partien in der dritthöchsten Spielklasse zu Buche.

- Mika Haas: Der Abwehrspieler kam beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in allen vier Saison-Begegnungen zum Einsatz. Der Linksfuß hatte kürzlich einen Auftritt im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion - Haas verlor mit dem FCK beim Jubiläums-Blitzturnier gegen den SSV mit 1:2.

- Maximilian Herwerth: Der 19 Jahre alte Abwehrspieler landete über die Stationen MTV Stuttgart und Stuttgarter Kickers 2022 beim VfB Stuttgart. 2023 wurde er mit der deutschen U17 Weltmeister. Mit dem VfB Stuttgart II schaffte er in der Spielzeit 2023/24 den Aufstieg in die 3. Liga, in der der 19-Jährige bislang 16 Mal zum Einsatz kam.

- Arijon Ibrahimovic: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München steht seit Saisonbeginn als Leihspieler in Diensten des Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Nach Jugend-Stationen bei Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg wechselte Ibrahimovic 2018 zum FC Bayern. Am 11. Februar 2023 debütierte er im Alter von 17 Jahren und 63 Tagen in der Bundesliga. Damit wurde er zum zweitjüngsten Spieler in der Bundesligahistorie des FC Bayern nach Paul Wanner. Nach Leihen bei Frosinone Calcio und Lazio Rom landete er nun in Heidenheim.

- Tim Janisch: Der gebürtige Nürnberger entwickelte sich in der vergangenen Saison zum Stammspieler in der Zweitliga-Mannschaft des »Club«. Auf der rechten Außenbahn absolvierte er für Nürnberg bisher 20 Zweitliga-Begegnungen.

- Maurice Krattenmacher: Im Sommer 2024 verpflichtete der FC Bayern Krattenmacher von der Spvgg Unterhaching. Die Münchner verliehen den 20-Jährigen an den SSV Ulm 1846, seit Beginn dieser Saison ist er an Hertha BSC ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler kann bereits auf 36 Zweitliga-Einsätze zurückblicken.

- Cajetan Lenz: Der 1,90 Meter große defensive Mittelfeldspieler streift sich seit elf Jahren das Trikot des VfL Bochum über. In der laufenden Zweitliga-Saison kam der 19-Jährige in allen vier Begegnungen zum Einsatz.

- Rafael Lubach: Der gebürtige Kasselaner durchlief seit 2018 alle Jugendmannschaften von Borussia Dortmund. Im Sommer 2024 schloss er sich dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Der zentrale Mittelfeldspieler erzielte für den »Club« in 31 Zweitliga-Begegnungen zwei Tore.

- Assan Quedraogo: Der zentrale Mittelfeldspieler wurde bei Schalke 04 ausgebildet. Vor einem Jahr schloss er sich RB Leipzig an. Bei Leipzig wurde er einige Mal von Verletzungen zurückgeworfen. In der Bundesliga durfte er fünf Mal sein Können zeigen.

- Laurin Ulrich: Der gebürtige Heidenheimer kam 2016 von der TSG Nattheim zum VfB Stuttgart. Im November 2022 gab er gegen Bayer Leverkusen sein Bundesliga-Debüt. Zu Beginn der Saison 2024/25 wurde Ulrich an den SSV Ulm 1846, zu Beginn dieser Runde an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Der 20 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hat neben einem Bundesliga-Einsatz neun Zweitliga- und 18 Drittligaspiele in seiner Vita stehen.

- Kjell-Arik Wätjen: Der Mittelfeldakteur wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet. Beim BVB steht er bis Juni 2028 unter Vertrag. Zu Beginn dieser Saison kam er per Leihe zum Zweitligisten VfL Bochum. Der U17-Europameister von 2023 kann auf vier Erst- und Zweitligaspiele sowie 20 Drittliga-Einsätze zurückblicken.

- Leopold Wurm: Der gebürtige Regensburger kam mit acht Jahren zum SSV Jahn. Im September 2024 gab er sein Debüt in der 2. Liga. Der Innenverteidiger hat für Regensburg 22 Zweitliga- und vier Drittliga-Begegnungen absolviert. (GEA)