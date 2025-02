Kampfgeist der Metzinger A-Jugend nicht belohnt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die A-Jugend-Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen haben am zweiten Spieltag der Bundesliga-Meisterrrunde eine Niederlage kassiert. Die Gastgeberinnen unterlagen dem Frankfurter Handball-Club 21:23 (10:15). Weil sie aber zuvor Frisch Auf Göppingen mit 41:25 bezwungen hatten, hat das Team nach wie vor beste Chancen, sich für die nächste Saison im Oberhaus ein Ticket zu sichern. Dazu müssen sie am Ende unter den ersten Drei der Vierergruppe landen. Derzeit ist die HSG Dritte. Am letzten Spieltag am 1. März (20 Uhr) hat die Mannschaft gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen Heimrecht.

Gegen Frankfurt/Oder lag die HSG am Anfang vorn (5:4/10.). Danach dominierten die Gäste. Beim 6:12 (20.) schienen die Metzingerinnen den Anschluss zu verlieren. Doch das Team von Trainer Robert Schenker warf seinen Kampfgeist in die Waagschale. Aus einem 12:17 wurde ein 20:20. In der vorletzten Minute geriet die HSG wieder in Rückstand (21:22), das 21:23 fünf Sekunden vor Schluss war die Entscheidung. Marie Stumpf war im Doppel-Einsatz: Am Samstag traf sie drei Mal für die A-Jugend, am Sonntag vier Mal für das Drittliga-Team.(eye)