Glaser-Gallion lässt die Amazonen hinter sich

In der M-Dressur auf Kandare beim Reutlinger Turnier dominieren zahlenmäßig klar die Reiterinnen – im Bild die Nürtingerin Lisa Bandholtz. Der Sieg geht allerdings an den einzigen männlichen Starter. FOTO: BAUR

REUTLINGEN. 24 Reiter kamen bei der abschließenden Ein-Stern-M-Dressur des Reutlinger Turniers in die Wertung. Darunter war nur ein männlicher Vertreter. Der aber ließ den 23 Konkurrentinnen keine Chance im Kampf um den Sieg. Tronje Glaser-Gallion vom RC Stockhausen konnte sich doppelt freuen und sicherte sich mit seinen Wallachen die Ränge eins und zwei. Mit Zeus und seinem zweiten Pferd Bumblebee kam er auf die herausragenden Wertnoten 8,2 und 7,8.

Beste der Amazonen war Naja Sofie Tribusser vom Münsinger Lerchenhof mit Dr. Snuggles (7,5) als Dritte. Die württembergische U16-Vizemeisterin kam zudem mit Fantasy (7,2) auf Rang fünf. Dazwischen und danach reihten sich Lokalmatadorinnen ein.

Isabelle Walker mit Felicito (7,3/Platz vier) und Juliane Velz auf Lovely Donna (6,8/Rang sechs) traten für den RV Reutlingen an. Mit Andrea Bitzenberger (Bühl) auf Peter Pan (6,7/Platz acht) kam eine weitere M-platzierte Teilnehmerin aus der Region. In der Ein-Stern-L-Dressur (Trense) setzte sich Beate Wagner (Köngen) mit Be my Lady Bikini und einer Wertnote von 7,5 durch. Mit einer 7,4 platzierte sich knapp dahinter Annika Rohner (Bühl) mit Illane Owen auf Platz zwei. Rang drei sicherte sich Bitzenberger mit Peter Pan (7,3). Mit der Bronnweilerin Maresa Hoss, die im Sattel von Rosi saß (7,1/Fünfte), Annika Gaiser (Walddorfhäslach) auf Der kleine Donner (7,1/Fünfte) und Tamara Schneck vom gastgebenden Reitverein Reutlingen auf Melbourne (6,9/Achte) waren auch in dieser Prüfung Reiterinnen aus den regionalen Pferdesportkreisen platziert.

Einzige Zweifach-Siegerin des Turniers wurde Leyla Bitzer. Die Mössingerin entschied auf Polly neben der Ein-Stern-A-Dressur für Amateure (8,3) auch den Dressur-Wettbewerb (8,5) für sich. Olaf Zinnecker (Simmershofen7,3) setzte sich in der A-Dressurpferde-Prüfung an die Spitze. Die Veranstalter um die Turnierleiter Heiko Müller und Franziska Schöck freuten sich über das durchweg gute Feedback der Teilnehmer. (GEA/eye)