Fabian Eichstädt gewinnt den Reutlinger Achalm-Cup

REUTLINGEN. Beim Achalm-Darts-Cup kämpften 128 Spieler um den Sieg – vom ambitionierten Hobby-Teilnehmer bis zum erfahrenen Vereins-Spieler, vom 16-jährigen Talent bis zum 70-Jährigen. Jeder Starter absolvierte im Achalm-Hof mindestens sieben Spiele.

Nach insgesamt 512 Begegnungen setzte sich Fabian Eichstädt durch. Er blieb ohne Niederlage und gewann das Finale gegen den erst 16-jährigen Mattis Elsasser mit 4:2. Ein spektakuläres 153-Finish unterstrich Eichstädts Klasse und seine Ambitionen, bald im Profi-Darts Fuß zu fassen. Das Spiel um Platz drei entschied Marcel Döring für sich. Er bezwang im Viertelfinale Turnierfavorit Kieran Lindour mit 3:2 und anschließend Reinhard Schur mit 4:2.

Neben spannenden Matches stand beim Achalm-Dart-Cup vor allem der Spaß im Vordergrund. »Ich wollte mit meinen Brüdern unter Wettkampfbedingungen spielen – und genau das haben wir erreicht«, sagte der ehemalige Profiboxer Björn Blaschke, der bis ins Achtelfinale kam. Für die Organisatoren ist die Veranstaltung längst ein fester Termin im Darts-Kalender: Die Planungen für eine Neu-Auflage im kommenden Jahr laufen bereits. (GEA)