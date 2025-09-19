Europapokal beflügelt Eintracht Frankfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRANKFURT. Da wächst etwas zusammen. Obwohl Eintracht Frankfurt immer wieder die besten Stürmer für viel Geld verkauft und somit Jahr für Jahr zumindest die Offensive neu aufbauen muss, fährt das Team mit dieser Strategie Erfolge ein. Die 5:1-Gala gegen Galatasaray Istanbul zum Auftakt der Champions League war ein Ausrufezeichen und ein Signal an die Konkurrenz, dass mit der neuen Elf wieder zu rechnen ist.

Weil das Scouting-Team auch im internationalen Vergleich Extraklasse ist, Sportvorstand Markus Krösche einen Blick für vielversprechende Talente hat und Trainer Dino Toppmöller der richtige Coach für junge Spieler ist, funktionieren die Adler schneller, als es zu erwarten gewesen wäre, so gut. Ganz im Gegensatz zu Bayern München, wo man zwar immer wieder davon redet, junge Spieler einbauen zu wollen, sie dann aber oft wie Paul Wanner bald wieder abgibt, setzt die Eintracht gezielt auf Talente. Gibt Can Uzun & Co. das Vertrauen, Spielzeit und damit den Rückhalt, auch Fehler machen zu dürfen. Gegen Galatasaray waren sechs Spieler der Startformation 23 Jahre und jünger. Welcher andere Club würde das auf internationaler Ebene wagen?

Wenn dann noch das begeisterungsfähige Frankfurter Publikum hinzukommt, für das die Champions League wichtiger als die Bundesliga zu sein scheint, laufen die jungen Wilden heiß. Vor zwei Jahren hat die Eintracht bei ihrem Champions-League-Debüt bereits das Achtelfinale erreicht. Diesmal ist dem Europa-League-Gewinner von 2022 in der Königsklasse noch mehr zuzutrauen.