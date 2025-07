Eningerin Svenja Götting über Jugend-EM samt Medaille: »Eine grandiose Woche«

Bitte aktivieren Sie Javascript

SAMORIN. Bei der Jugend-Europameisterschaft waren die deutschen Schwimmer das vierterfolgreichste Team hinter Großbritannien, Italien und Spanien. Auch Svenja Götting trug ihren Teil zum Erfolg der Mannschaft bei und trat mit besonderen Eindrücken die Heimreise aus der Slowakei an. Die Athletin der SSG Reutlingen/Tübingen sicherte als Schluss-Schwimmerin der 4 x 100-Meter-Freistil-Staffel die Bronzemedaille (wir berichteten). Dieses Highlight krönte den Start bei ihrer ersten internationalen Meisterschaft. In 3:42,36 Minuten waren lediglich Spanien (3:41,29) und Italien (3:41,69) schneller. Linda Roth (SV Cannstatt/55,29), Leni Labarre (SC Magdeburg/55,55) Zara Selimovic (SG Essen/55,95) und Götting) (55,57) standen bei der Siegerehrung auf dem Podium und freuten sich über ihr Edelmetall.

Danach war die Eningerin im Vorlauf der 4 x 100-Meter-Freistil-Mixed-Stafel im Einsatz. Mit 55,85 Sekunden gelang ihr eine sehr gute Zeit, wobei sich das deutsche Quartett als Fünfter in 3:33,64 Minuten für das Finale qualifizierte. Dort kam Götting nicht zum Einsatz, sie wurde für den nächsten Wettkampf-Tag geschont. Die Staffel verpasste dann ohne sie als Vierte in 3:32,50 Minuten das Edelmetall nur knapp.

Der dritte Staffeleinsatz folgte für Svenja über 4 x 200 Meter Freistil. Im Vorlauf trugen ihre 2:03,52 Minuten zum fünften Platz (8:12,20) und einer weiteren Final-Teilnahme bei.

In diesem Endlauf dominierten die Italienerinnen, die in 7:56,06 einen neuen Europa-Junioren-Rekord aufstellten. Litauen und Großbritannien sicherten sich die weiteren Plätze auf dem Podium. Frankreich konnte auf den letzten Metern den vierten Platz erkämpfen, so dass Team Germany in 8:07,45 Minuten Platz fünf belegte. Svenja schlug als dritte Starterin nach 2:01,64 Minuten an und steigerte ihre Vorlaufzeit deutlich.

Für Götting, die am Olympia-Stützpunkt in Heidelberg wohnt, ging es danach mit den 100 Meter Freistil weiter. 56,75 Sekunden bedeuteten schlussendlich Platz 26. »Ärgerlich war, dass 56,50 Sekunden zum Halbfinale der besten 16 gereicht hätten. Aber ich habe die Staffelstarts und insbesondere den Vorabend noch in den Knochen gespürt und konnte somit meine persönliche Bestzeit von 56,48 Sekunden nicht toppen«, kommentierte Götting ihre Zeit beim Einzelstart im nahe der ungarischen Grenze gelegenen Samorin.

Als nächstes fiel für sie ein weiterer Staffelstart im Finale der 4 x 100-Meter-Mixed-Lagenstaffel aus, da die deutsche Staffel wie auch die mitfavorisierten Vierer-Mannschaften aus Spanien und Frankreich im Vorlauf den Sprung unter die Top Acht nicht geschafft hatten.

»Ich bin einfach nur glücklich, dass ich bei der Jugend-Europameisterschaft dabei war, und das Sahnehäubchen war natürlich die Bronze-Medaille in der Staffel. Es war insgesamt eine grandiose Woche und eine tolle Erfahrung«, fasste Götting ihre Eindrücke dieser Titelkämpfe zusammen. (GEA)