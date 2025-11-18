Ein Spektakel der deutschen Nationalmannschaft bringt ihr das WM-Ticket

Bitte aktivieren Sie Javascript

LEIPZIG. Julian Nagelsmann und Rudi Völler umarmten sich innig, auf der Tribüne applaudierte ein grinsender Jürgen Klopp mit Schiebermütze: Eine wie verwandelte Nationalmannschaft hat es allen Kritikern gezeigt und die Qualifikation für die WM 2026 mit einer lange vermissten Fußball-Party perfekt gemacht.

Auf den Torrausch beim 6:0 (4:0) über die Slowakei folgte die von der EM bekannte Party-Hymne »Major Tom«, die »völlig losgelöst« die Leichtigkeit eines perfekten Abends symbolisierte.

»Der Trainer hat uns hervorragend vorbereitet. Am Ende war es schon ein sehr, sehr starkes Spiel«, sagte Kapitän Joshua Kimmich. »Die WM ist das Größte, was es gibt. In Deutschland ist man es nicht gewohnt, dass das auf der Kippe steht. Deshalb bin ich sehr, sehr glücklich.«

»Wir haben sehr, sehr gut gespielt. Wir waren kreativ, aktiv«

Der befreit auftrumpfende Doppelpacker Leroy Sané (36./41. Minute), Serien-Torschütze Nick Woltemade (18.) und Serge Gnabry (29.) beseitigten schon in der ersten Halbzeit alle Zweifel – und befreiten Bundestrainer Nagelsmann von allen Playoff-Ängsten.

Ridle Baku (67.) und Neuling Assan Ouédraogo (79.) nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung schraubten in ihrem Heimspiel in Leipzig das Ergebnis gegen den hilflosen Verfolger aus der Slowakei mit sechs Toren Differenz.

DFB-Sportdirektor Völler klatschte beim Schützenfest vor 40.120 Zuschauern begeistert Beifall. »Wir haben sehr, sehr gut gespielt. Wir waren kreativ, aktiv. Wir freuen uns, dass wir auch mal so ein Spiel bieten konnten«, sagte Woltemade.

Nach dem höchsten Sieg und der mit Abstand besten Leistung in einer viele Nerven und Kräfte raubenden Qualifikationsrunde kann Nagelsmann nun seine großen WM-Ziele in Angriff nehmen.

Das schmerzhafte 0:2 im September gegen die Slowaken bleibt eine Randnotiz in der Historie des vierfachen Weltmeisters. Die DFB-Elf feierte endlich wieder wie zu Zeiten der Heim-EM mit ihren singenden Fans. Passend zum Reiseziel erklang bei der Ehrenrunde »Take me home, Country roads« von John Denver. Bei allem Jubel über den mit Teamgeist, Zielstrebigkeit und ganz viel Spaß erspielten Sieg sind die Defizite der vergangenen Monate aber nicht vergessen. Um in sieben Monaten gegen die WM-Favoriten wie Argentinien, Spanien oder Frankreich wirklich bestehen zu können, muss Nagelsmann noch ganze Arbeit leisten.

»Es ist ein minimales Risiko. Er hat entschieden, dass er spielt«

Der Bundestrainer reist als letzte große Amtshandlung des Jahres zur Gruppenauslosung am 5. Dezember nach Washington. Dann wird ermittelt, wer die drei Kontrahenten in der Vorrunde beim Mega-Turnier mit 48 Teams vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada sein werden. Deutschland durfte bei der XXL-WM einfach nicht fehlen.

Der Weltverband FIFA hat das Auslosung-Prozedere noch nicht offiziell bestätigt. Nach jetzigem Stand ist aber davon auszugehen, dass die DFB-Auswahl zu den insgesamt zwölf Teams in Topf eins gehören wird. Gruppenduelle mit Kracher-Gegnern sind damit sehr zur Erleichterung von Bundestrainer Nagelsmann ausgeschlossen.

Um – anders als Italien – der riskanten Playoff-Mühle zu entkommen, hatte der Bundestrainer kein Risiko gescheut. Die zuletzt angeschlagenen Kimmich und Nico Schlotterbeck standen für das Alles-oder-Nichts-Spiel wieder in der Startelf.

»Es ist immer ein minimales Risiko. Das würden wir nicht bei jedem eingehen. Er hat entschieden, dass er spielt«, sagte der Bundestrainer vor Anpfiff im ZDF über seinen Kapitän. (dpa)