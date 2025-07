Dußlinger Marius Mayrhofer bleibt bei der Tour de France cool

Bitte aktivieren Sie Javascript

TOULOUSE. Die ganze Radsport-Welt blickt in diesen Tagen nach Frankreich. Wer bei der Tour de France antreten darf, hat es geschafft. Der fährt bei der prestigeträchtigsten Rundfahrt der Welt, von der viele Radrennfahrer träumen. Marius Mayrhofer gehört zu den lediglich acht Fahrern, die von den insgesamt 30 Profis des Schweizer Tudor Pro Cycling Teams für die »Grande Boucle« ausgewählt wurden. Der erste Ruhetag bedeutete nun auch schon fast Halbzeit bei der Tour, die in diesem Jahr am 27. Juli in Paris endet.

Am Medien-Tag war der Rummel nicht so groß, wie anzunehmen gewesen wäre. Lediglich ein Interview musste der Dußlinger geben. »Sonst war es ganz entspannt«, berichtet der gebürtige Tübinger und macht auch am Telefon einen gelassenen Eindruck. Von Aufregung oder Anspannung keine Spur. »Ich lass' das auf mich zukommen«, lautete die Devise Mayrhofers, der sich mit seinem Etappen-Sieg Anfang Juni bei der französischen Rundfahrt Boucles de la Mayenne für eine Tour-Nominierung empfohlen hatte. Sein Zwischenfazit: »Es passt.«

Mal Helfer von Alaphilippe, dann von Dainese

Bei der Tour wird immer - je nach Profil der Strecke - vor der Etappe von der Teamleitung bestimmt, welchen Teamkollegen er unterstützen soll. So ist er zum Beispiel bei leicht bergigen Strecken Helfer des Ex-Weltmeisters Julian Alaphilippe (Frankreich) oder von Marc Hirschi aus der Schweiz, der vor fünf Jahren eine Etappe gewonnen hat. Wenn eine Sprint-Ankunft erwartet wird, lautet Mayrhofers Aufgabe, Alberto Dainese in eine gute Position zu bringen. Der Italiener hat bereits zwei Top-Ten-Ergebnisse auf seinem Konto.

Als Dainese auf der ersten Etappe eine Windkante verpasste und damit auf deutlich mehr Luftwiderstand als die Konkurrenten traf, erhielt Mayrhofer grünes Licht, auf eigene Faust sein Glück zu versuchen. Der endschnelle Fahrer gab eine gute Figur unter den weltbesten Sprintern ab und raste als Neunter in Lille über die Ziellinie. »Ich hatte nicht gedacht, dass ich auf Ergebnis fahren kann. Es wäre noch mehr drin gewesen, aber ich habe die letzte Kurve nicht ideal genommen«, sagt Mayrhofer im Rückblick.

Nur noch wenige Flach-Etappen

Vielleicht gibt's noch einmal eine Chance für ihn bei einer Sprint-Ankunft. Allerdings stehen bis zum Finale auf den Champs Élysées nur noch wenige Flach-Etappen auf dem Programm. Wenn sich die Möglichkeit bietet, dürfte er sich einer Ausreißer-Gruppe anschließen. Aber das ist auch eine Sache des Timings oder des Glücks, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Froh ist der Dußlinger, dass er bislang unbeschadet durchgekommen ist. Gerade auf den ersten Etappen der Tour wird sehr hektisch gefahren, Stürze sind oft die Folge. Sprint-Star Jasper Philipsen und der deutsche Meister Georg Zimmermann schieden aus. Mayrhofer: »Gott sei Dank bin ich davon verschont geblieben. Das war schon stressig.«

Ab Donnerstag geht's ins Hochgebirge. Erst kommen die Pyrenäen, die der Allrounder noch nicht kennt, am 22. Juli muss der legendäre Mont Ventoux erklommen werden, schließlich warten noch die Alpen. Im Gegensatz zum Giro d' Italia, den der junge Profi vor zwei Jahren gefahren ist, sind die Berg-Etappen der Tour nicht so gnadenlos, wie es in Italien der Fall ist. Daher beschreibt er den Unterschied dieser beiden großen Rundfahrten einerseits mit dem Höhenprofil des Giros und andererseits mit dem schlecht kalkulierbaren Wind vor allem im Norden Frankreichs: »Da ist jeder in Lauerstellung.« Dass deutlich mehr Zuschauer im Nachbarland am Streckenrand stehen und das Fahrerfeld »nochmal nervöser« ist, kennzeichne ebenso die Tour.

Fester täglicher Ablauf

Während der dreiwöchigen Rundfahrt hält er den Kontakt zur Familie daheim übers Telefon und mit Nachrichten aufrecht. »Sie wissen, dass ich sie lieb habe. Ab und zu ruf' ich an.« Alles sei so durchgetaktet, dass die Zeit im Flug vorübergehe. Denn die Tage haben einen festen Ablauf: Aufstehen, frühstücken, mit dem Bus zum Start fahren, die Etappe, anschließende Massage, Abendessen, »ein bisschen chillen« und schlafen.

Der Blick und die Konzentration richtet sich dabei immer auf die vor einem liegende Etappe. Sich erfolgreich zu präsentieren, ist das Ziel aller 23 Teams. Marius Mayrhofer hofft, dass er die Berge gut übersteht - »und dass ich in Paris ankomme«. (GEA)