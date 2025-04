Die Red Knights Tübingen sind zurück in der Oberliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach zwei Jahren in der Landesliga spielen die Red Knights Tübingen ab sofort wieder in der Oberliga, eine Spielklasse unter Regionalligist SSV Reutlingen 05 Eagles. Trainer Stefan Schmitt blickt optimistisch auf die neue Runde: »Die Geschwindigkeit und die Härte wird nochmals ganz anders sein. Die Mannschaft freut sich aber auf diese Herausforderung«, betont Schmitt, dessen Team sich personell nicht großartig verändert hat. Etwa 55 Spieler stehen im Kader der Roten Ritter.

Die Vorbereitung verlief etwas holprig, sodass Schmitt auch nicht ganz zufrieden ist. »Es hätte besser laufen können«, berichtet der Head Coach der Red Knight Tübingen. Verletzungsbedingt werden Philip Motzer, Martin Weber und Thorsten Schröder längerfristig fehlen. »Wir müssen diese Ausfälle als Team kompensieren«, fordert Schmitt.

»Carlo Lechner wird uns gut tun«

Nach einem Jahr bei den Eagles kehrte Passempfänger Carlo Lechner zurück zu den Unistädtern. »Er wird uns gut tun«, weiß Schmitt. Weitere Stützen in der Offensive sind Carsten Blümer, Tim Necker und Tobias Lutz. Der 40-jährige Running Back wird nach einem Achillessehnenriss nochmals den Helm aufziehen. In der Defensive werden Nils Lechner, Johannes Stötter, Sebastian Blümer und Andreas Lenz wichtige Eckpfeiler sein. Schmitt sieht sein Team in der neuen Liga gut aufgestellt. »Wir können genügend Punkte holen, um im oberen Mittelfeld zu landen«, sagt Schmitt.

Mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden: Red-Knights-Trainer Stefan Schmitt. Foto: Verein Mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden: Red-Knights-Trainer Stefan Schmitt. Foto: Verein

Zum Saisonauftakt geht es am Samstag zu den Konstanz Pirates (15 Uhr). Es ist das erste Pflichtspiel der beiden Teams überhaupt. »Videomaterial gibt es nicht viel. Eine schöne Aufgabe für die Coaches im Spiel, am Spieltag zu adaptieren, was man alles gelernt hat. Das wird ein guter Kampf, alle sind heiß«, erzählt Schmitt. Weitere Gegner sind die Kornwestheim Cougars, Ludwigsburg Bulldogs, Bondorf Bulls, Mannheim Bandits und Stuttgart Scorpions. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel. Der Meister steigt auf, der Zweite geht in die Relegation, so auch das Prozedere im Tabellenkeller. (GEA)