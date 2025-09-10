Die dunkle Seite der Leichtathletik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Große Betroffenheit und Bestürzung herrscht in Leichtathletik-Kreisen bundesweit nach einem 45-minütigen Beitrag im ZDF-Magazin Frontal am Montag mit dem Titel »Gold, Silber, Machtmissbrauch«. Es wird deutlich: Längst hat auch der Sport ein Problem mit dem Thema.

Vier Tage vor Beginn der WM in Tokio wurden dabei zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt und übergriffigen Trainern in Mannheim, Darmstadt, Hannover und Berlin offengelegt. Unter den Athletinnen, die nach jahrelangem Schweigen Übergriffe ihres Trainers beschreiben, ist mit Eileen Demes auch die deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden, die kommende Woche bei der WM am Start sein wird.

»Ich bin emotional sehr betroffen von dieser Entwicklung«, sagt Dieter Schneider (Mössingen), ehemaliger Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, amtierender Präsident des Württembergischen Leichtathletik-Verbands (WLV) und ehemaliger Vorsitzender der LG Steinlach-Zollern. »Das Problem existiert sowohl im Breiten- wie im Spitzensport«, weiß Schneider aus seiner langjährigen Tätigkeit im Sport.

Eltern und junge Sportlerinnen würden sich auf eine gute und fürsorgliche Betreuung im Sportverein verlassen und hätten einen klaren Anspruch darauf. Das Problem bei dieser »dunklen Seite« des Sports sei, dass Betroffene oft jahrelang schweigen, anstatt sich frühzeitig zu offenbaren.

Bereits seit drei Jahren hat Schneider nach Studien ein Konzept auf den Weg gebracht, um in der Leichtathletik in Baden-Württemberg Strukturen zu schaffen zur Aufklärung von Athleten, Eltern und auch Trainern. »Wir wollen eine Kultur des Hinschauens entwickeln und müssen Vertrauen schaffen statt Misstrauen«, nennt Schneider als oberstes Ziel. Bei Fehlverhalten von Trainern gäbe es keine Toleranz, schwarze Schafe würden dem gesamten Sport schaden. In Mannheim habe man nach Hinweisen den Trainer entlassen.

Eine Studie ergab, dass 37 Prozent der Befragten sexualisierte Gewalt im Sport erfahren haben. Neun von zehn Befragten geben aber auch an, dass sie »gute bis sehr gute Erfahrungen im Vereinssport gemacht haben«. Die von Frontal gezeigten Fälle belegen, dass vor allem junge Mädchen in Abhängigkeitsverhältnissen mit ihren Trainern stecken und sich lange nicht daraus befreien können. Sie haben oft Angst, in ihrer Leistungsentwicklung dann ohne Trainer dazustehen, wie auch im Fall bei Hürdenläuferin Eileen Demes.

»Der Sport hat massive Schutzlücken«, betont Kerstin Claus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. In Hannover und Mannheim kam es bereits zu Anklagen bei der Staatsanwaltschaft. Der Nachweis von Vorfällen sei aber nicht selten sehr schwierig, weil aus Angst Schweigen statt Reden vorherrsche. Demes ist erst jetzt vor der WM in die Offensive gegangen. Neben sexuellen Übergriffen geht es auch um Fälle seelischer Gewalt oder Zwang zur Medikamenteneinnahme. »Der Sport hat in den letzten drei Jahren Strukturen geschaffen, um das Problem anzugehen«, wie Schneider erläutert. »Prävention und Intervention müssen im Vordergerund stehen«, sagt der Sportfunktionär. Dabei geht es um Schutzkonzepte für die einzelnen Sportarten, denn das Problem ist nicht nur in der Leichtathletik vorhanden. Man habe deshalb das Problem sexualisierter Gewalt in Handlungsempfehlungen eingebracht.

Auf der Grundlage eines Bewusstseinswandels und der Sensibilisierung wird mittels Ansprechpartnern eine Umsetzung in den Vereinen an der Basis des Sports eingefordert. Die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtung (Ehrenkodex) für Mitarbeiter im Kinder- und Jugendsport wird darin festgelegt.

»Wir sind bei der LAV Tübingen seit dem letzten Jahr mit diesem Thema aktiv«, sagt Dieter Baumann, Olympiasieger und Vorsitzender des 500 Mitglieder starken Vereins, »wir haben bereits den Ehrenkodex für Trainer und ein Präventionskonzept eingeführt«.

Mit Vorgaben des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) und des WLV hat man in Tübingen bei LAV und TSG Trainerfortbildungen mit rund 40 Trainern durchgeführt. In Tübingen hängt daran bereits die Zuweisung von Fördergeldern. Zur sozialen Kontrolle im Umgang mit Kindern und Jugendlichen gehören in der LAV auch die Anstellung zweier ehrenamtlicher Vertrauensleute als Ansprechpartner und Vermittler für Sportler, Eltern und Trainer.

Beim 400 Mitglieder starken LV Pliezhausen arbeitet man laut dem Vorsitzenden Jochen Neumann seit Herbst 2024 an einem Jugendschutzkonzept, das Ende des Jahres in der Schulung der rund 30 Trainer und Übungsleiter umgesetzt werden soll. Der Verein hat zur Erstellung des Jugendschutzkonzeptes auch eine Fachberatung aus Reutlingen zu Rate gezogen.

»Man kann’s kaum glauben, aber solche Vorfälle wie in der ZDF-Doku sind nicht auszuschließen« sagt Rüdiger Harksen. Als Sportvorstand der 1.500 Mitlieder starken MTG Mannheim und ehemaliger langjähriger Hürden-Bundestrainer für Frauen ist er für das Thema hoch-sensibilisiert. »Ich bin schockiert, dass an meinem Bundesstützpunkt in Mannheim ein gravierender Fall aufgetaucht ist«. Aufklärung und Prävention sei die Hauptaufgabe, um schwarze Schafe zu entdecken.

Pamela Dutkiewicz-Emmerich, ehemalige Weltklasse-Hürdenläuferin aus Wattenscheid, gesteht nach ihrer Karriere ganz offen: »Ich bin in einem solchen Umfeld groß geworden und habe beobachtet, wie Grenzüberschreitungen passiert sind und toleriert wurden.« Dutkiewicz-Emmerich ist inzwischen als Ansprechpartnerin für Sportler auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles am Olympiastützpunkt in Stuttgart tätig. (GEA)