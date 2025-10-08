Die deutsche Dauerbaustelle

Bundestrainer Julian Nagelsmann (rechts) hat die beste Besetzung auf den Außenverteidigerpositionen noch nicht gefunden. David Raum ist sich aber sicher, dass sein Coach die richtigen Spieler auf dem Zettel hat. FOTO: GROOTHUIS/WITTERS

HERZOGENAURACH. Mitarbeiter des Weltkonzerns Adidas haben aufgehört, sich über den Zustand auf dem wichtigsten Zubringer zu ihrer Arbeitsstelle noch zu ärgern. Die A3 zwischen Würzburg und Nürnberg gleicht seit mehr als fünf Jahren einer Dauerbaustelle. Mittendrin in diesem Abschnitt liegt die Ausfahrt nach Herzogenaurach, wo sich die deutsche Nationalmannschaft auch auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg in Sinsheim (Freitag 20.45 Uhr/ARD) und gegen Nordirland in Belfast (Montag 20.45 Uhr/RTL) vorbereitet.

Baustellen bearbeitet Julian Nagelsmann auf dem Homeground dieser Tage einige – und genau wie das für den Autobahnausbau verantwortliche Konsortium »A3 Nordbayern« weiß auch der Bundestrainer nicht so genau, wann alles wirklich fertig wird. Vor allem die Außenverteidigerpositionen wirken wie ein ständiges Provisorium. Joachim Löw sicherte sich den WM-Titel bekanntlich mit einer »Ochsenabwehr«, in der Benedikt Höwedes von Anfang bis Ende als Linksverteidiger aushalf.

Über solch verlässliche Notlösungen wäre Nagelsmann schon heilfroh. Der 38-Jährige spricht von einer »instabilen Situation«, an der er aber nicht unschuldig ist. Der zuletzt unglückliche Debütant Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und der bei der Heim-EM noch als Stammkraft geführte Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) sind für den aktuellen Kader durchs Rüttelsieb gerauscht, wobei der Bundestrainer bei der Schlappe in der Slowakei (0:2) in völliger Verzweiflung den Linksfuß Mittelstädt als Rechtsverteidiger stellte. Gegen Nordirland (3:1) verteidigte dann eine Dreierkette, vor der Jamie Leweling (Stuttgart) und David Raum (RB Leipzig) außen offensiver agierten.

»Ich kriege das natürlich mit, dass über Außenverteidigerprobleme geredet wird«

Der beim Brauseclub zum Kapitän aufgestiegene Raum kennt die Debatte, die seinen Zuständigkeitsbereich betreffen. »Ich kriege das natürlich mit, dass über Außenverteidigerprobleme geredet wird. Ich versuche bei mir zu bleiben. Ich glaube an meine Fähigkeiten«, versicherte der 27-Jährige im Raum Halftime der fränkischen Wohlfühloase. »Ich versuche meine Stärken einzubringen: meine Physis, meine Mentalität.« Der ehemalige Hoffenheimer möchte gleich an ehemaliger Wirkungsstätte an der A6 vorangehen, um schlussendlich noch mit vier Siegen das Ticket für die WM 2026 direkt zu lösen. Sonst würde der vierfache Weltmeister bei der Auslosung im John F. Kennedy Center von Washington am 5. Dezember noch gar nicht wissen, ob er bei diesem Mega-Event wirklich mitspielt.

Hinter Raum gibt neuerdings Nathaniel Brown den Backup. Der in Frankfurt zum Leistungsträger gereifte Linksverteidiger bezeichnete Nagelsmann als »großes Talent«. Zumindest hat der 22-Jährige es bei der Lehrstunde gegen den FC Bayern (0:3) geschafft, den schnellen Michael Olise in Schach zu halten. Über die Nominierung hat sich »Nene«, wie den gebürtigen Amberger alle nennen, riesig gefreut: »Julian Nagelsmann hat mir eine Audio-Nachricht geschickt. Ich bin überglücklich, dass ich zur Nationalmannschaft fahren kann.« Wäre nur gut, wenn man ihn ein bisschen behutsamer aufbaut als Clubkollege Collins.

Dafür hat Nagelsmann überraschend Ridle Baku (RB Leipzig) berufen, der sich unter Ole Werner als Stammkraft eine größere Verlässlichkeit zugelegt hat. »Er ist ein sehr fleißiger Junge, bei dem man genau weiß, was man kriegt«, lobte Raum den Vereinskollegen. Der Allrounder kam in seinen vier Länderspielen unter Hansi Flick zwar dreimal in der Qualifikation für die WM 2022 als Rechtsverteidiger zum Einsatz, wirkte aber selbst beim Bundestrainerdebüt von Hansi Flick gegen Liechtenstein (2:0) so fahrig, dass der Nagelsmann-Vorgänger ab Herbst 2021 auf den gebürtigen Mainzer verzichtete. Insofern überrascht die Rückholaktion des 27-Jährigen nach fast vier Jahren Auszeit schon.

Generell stellt sich die Frage, ob die Versetzung von Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld wirklich hilft. Klar, der DFB-Kapitän spielt auch im Club mittlerweile fast ausschließlich diese Position, aber der 30-Jähriger verkörpert auch als Rechtsverteidiger mindestens internationale Klasse. Von den anderen Kandidaten kann das seriös nicht behauptet werden. Aber wie sagte der vor Selbstbewusstsein strotzende Raum nach der Vormittagseinheit in Herzogenaurach unter wolkenverhangenem Himmel: »Wir haben einen klaren Plan, ein klares Ziel und ein Riesenpotenzial. Ich glaube fest daran, dass was Gutes entstehen kann.« Hörte sich fast so an, als würde bis nächsten Sommer für die WM-Mission in Nord- und Mittelamerika alles rechtzeitig fertig.

Da Leweling Adduktorenprobleme plagen, hat Nagelsmann gestern Abend Kevin Schade (23) vom FC Brentford nachnominiert. (GEA)