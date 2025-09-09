Deutsche U20 zündet ein Feuerwerk: 4:0 gegen Italien

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Grandioses Fußballfest an der Kreuzeiche: Die deutsche U20-Nationalmannschaft gewann den Länderspiel-Klassiker gegen Italien mit 4:0 (3:0). »Ich bin stolz auf die Jungs. Das war eine ganz tolle Teamleistung«, strahlte Bundestrainer Hannes Wolf über beide Wangen. Seine Mannschaft präsentierte sich vor 6.700 Zuschauern in Spiellaune, war den Italienern in allen Belangen überlegen und erzielte sehenswerte Tore.

- Die Tore: Das 1:0 in der 15. Minute war zum Zungeschnalzen. Nach einer Hereingabe von Maurice Krattenmacher bugsierte der bei RB Leipzig unter Vertrag stehende Assan Quedraogo den Ball aus sieben Metern mit der Hacke ins gegnerische Gehäuse. Beim 2:0 in der 34. Minute bewies Paris Brunner seinen Torriecher. Ein Freistoß von Laurin Ulrich, der vom VfB Stuttgart zuletzt an den SSV Ulm 1846 und in dieser Saison an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen ist, aus 35 Metern segelte an den Innenpfosten, Brunner staubte ab. Der 19 Jahre alte Brunner wurde mit der deutschen U17 und U19 Welt- und Europameister und wurde bei beiden Veranstaltungen zum besten Spieler des Turniers gewählt. 2024 wechselte er von Borussia Dortmund zur AS Monaco. Die Franzosen verliehen ihn an Cercle Brügge, wo er derzeit auf Torjagd geht. Das 3:0 (41. Minute) markierte Arijon Ibrahimovic, der vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, per Strafstoß. Nach einem Zuckerpass von Ulrich wurde Brunner von Andrea Natali im Strafraum zu Fall gebracht. Ulrich betätigte sich auch beim vierten Tor als Zulieferer: Nach seiner Flanke beförderte Brunner (57.) den Ball per Kopf ins italienische Gehäuse.

- Die Kräfteverhältnisse: Die Dominanz des deutschen Teams war beeindruckend. Die Wolf-Schützlinge waren ihrem Kontrahenten in allen Belangen überlegen. Die Elf um Kapitän Krattenmacher war gedanken- und handlungsschneller und imponierte mit ihrer Ballfertigkeit. Italien hatte bei einem Pfostentreffer von Maat Caprini (30.) Pech, die Vorlage zu dieser Chance lieferte mit Eric da Silva Moreira allerdings ein Deutscher. Die deutsche Mannschaft spielte sich zahlreiche sehr gute Möglichkeiten heraus. Daraus leitet sich auch der einzige Kritikpunkt ab: Der Sieg hätte viel höher ausfallen müssen. Im nächsten Spiel in der Elite League treten die Deutschen am 10. Oktober in Portugal an.

- Die Bundestrainer-Stimme: »Das war mit der neuen 20-Mannschaft die erste Maßnahme. Nach dem 5:1 gegen die Schweiz zeigten wir auch gegen Italien ein sehr gutes Spiel. Die Art und Weise, wie wir die Tore herausgespielt haben, hat mir sehr gut gefallen«, sagte Hannes Wolf. Nach dem Schweiz-Spiel nahm er in seinem Kader einige Änderungen vor, »weil einige Spieler zurück zu ihrem Verein gingen, weil es in der Punkterunde am Freitag weitergeht«. Wolf weilte nicht zum ersten Mal im Kreuzeiche-Stadion. »Mit dem VfB war ich schon mal hier«, erinnerte er sich. Wolf führte die Stuttgarter in der Saison 2016/17 zur Zweitliga-Meisterschaft.

- Der Gastgeber: Für den SSV Reutlingen war dieses Länderspiel der krönende Abschluss des Jubiläumsjahres. »Das war vor toller Kulisse ein grandioses Event«, freute sich Sportvorstand Christian Grießer. Die Verantwortlichen der Nullfünfer wurden von den Vertretern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Lob überschüttet: »Der SSV war sehr kooperativ. Das war eine Super-Veranstaltung«, betonte ein DFB-Sprecher. Im Rahmen von »120 Jahre SSV« veranstalteten die Nullfünfer zuvor ein internationales Jugendturnier, das Jubiläumsturnier mit dem 1. FC Kaiserslautern und FC St. Gallen sowie ein Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celta Vigo.

- Die SSV-Spieler: Statt Training gab's für die Oberligaspieler des SSV Reutlingen eine Arbeitseinheit. Alle Akteure waren im und rund ums Stadion im Einsatz. Im Dauereinsatz waren in den zurückliegenden neun Tagen Grießer und Moritz Kuhn, die den DFB-Tross mit Rat und viel Tat unterstützte. (GEA)