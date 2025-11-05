Der FC Bayern München ist das Top-Team in Europa

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Trainer Vincent Kompany feierte den 2:1-Erfolg seines FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain frenetisch – er hatte aber auch allen Grund dazu. Gegen den Titelverteidiger demonstrierten die Münchner Fußballer ihre Stärke und machten klar, dass sie zur Stunde das beste Team in Europa sind.

Warum? Weil der deutsche Rekordmeister ein beeindruckend vielseitiges Repertoire zeigte, das aktuell keine andere Mannschaft zu bieten hat. In den ersten 45 Minuten dominierten die Gäste den Weltklasse-Gegner mit offensivem Powerfußball und hätten mit etwas mehr Glück noch deutlich höher führen können. Paris verzweifelte zudem an der Defensivarbeit des FCB. Variabel, aber stets kompakt kam das Kompany-Team immer wieder zu Ballgewinnen und ließ wenig zu.

Aus Ballzauberern werden Kampfmaschinen

Kritiker könnten nun zwar behaupten, dass die Elf die zwischenzeitliche 2:0-Führung in der zweiten Halbzeit nach der Roten Karte von Doppeltorschütze Luis Diaz ja fast noch verspielt hätte. Doch eigentlich zeigte der Auftritt nur, dass die Bayern auch anders können. Und wie. Aus den Ballzauberern wurden Kampfmaschinen. Die Spieler opferten sich auf, rannten die entstehenden Lücken für ihre Kollegen zu. Jeder, wirklich jeder machte mit. In einem mit Top-Stars besetzten Team keine Selbstverständlichkeit. Auch die taktische Umstellung auf eine Fünferkette in der Abwehr setzte die Truppe problemlos um und war auf alle möglichen Szenarien bestens vorbereitet. Statt des üblichen Kurzpassspiels hinten raus gab es lange Bälle. Der Plan ging auf.

Die Münchner ließen im Prinzip nichts vermissen, zeigten Paris und dem Rest der Welt eine Lehrstunde der eigenen Vielseitigkeit. (GEA)