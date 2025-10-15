Dauer-Champion Jäckel

Bitte aktivieren Sie Javascript

INGERSHEIM. Zwischen Neckar und den Weinbergen gingen die finalen Läufe in der BMX-Bundesliga über die Bühne. Das Top-Ergebnis in Ingersheim aus Sicht der Starter des TSV Betzingen lieferte wieder einmal Marco Jäckel ab. In der Königsdisziplin Elite Men wurde er am ersten Tag Dritter und ließ diesem Podestplatz 24 Stunden später Rang vier folgen. Dabei verpasste er nur um ein paar Tausendstel das »Stockerl«. Dennoch reichte auch dieses Ergebnis zum Bundesliga-Gesamtsieg, den Jäckel bereits zum vierten Mal in Folge nach Betzingen holte.

Alexander Barner, der in der Klasse Cruiser 40+ antrat und in Ingersheim Neunter wurde, sicherte sich ebenfalls Platz eins im Gesamtklassement. Top-Ten-Ergebnisse erreichte auch David Jäckel (Men 17-29), der zwei Mal Sechster der Tageswertung wurde.

Rauch auf Rang fünf

Felix Rauch (Boys 13/14) steigerte sich nach Rang zwölf deutlich. In einem denkbar knappen Halbfinale erreichte auch er an Tag zwei das A-Finale und sicherte sich den fünften Rang. Phil-Marko Ledusic (Klasse 11/12) wurde am ersten Tag Elfter und legte danach eine Schippe drauf, so dass er in der Tageswertung am Ende auf Platz sieben landete. Nicht weit von den Top Ten war Christian Borchert (Elite Men) entfernt, der als 14. und Elfter in der Ergebnisliste stand. Ivo Ziemba (Cruiser 40+) kam als 18. ins Ziel. In der Klasse 9/10 sicherte sich Luca Armbruster die Ränge 15 und 23. Paul Schneider wurde hier 31. und 27., Valentin Ziemba 29.

Eine Klasse höher erreichte Benedikt Ziemba den 37. Rang, Samuel Badstöber wurde als 26. gewertet. Matej-Karlo Ledusic bestritt bei den Youngstern sein erstes Bundesliga-Rennen überhaupt und kam als 17. ins Ziel. (GEA)