Dämpfer für Richard Vogel

STUTTGART. Das war nicht der Tag von Richard Vogel. Der Europameister musste am Donnerstag beim Stuttgarter German-Masters-Turnier zwei enttäuschende Resultate hinnehmen. Im Hallenchampionat der baden-württembergischen Springreit-Elite hatte der gebürtige Riedlinger auf Cubi Cubells zwei Abwürfe und kam nur auf den 23. Rang unter 26 Startern. Mit der Stute hatte er am Vortag noch die Einlaufprüfung für sich entschieden.

Auch wenige Stunden zuvor war es mit seinem Paradepferd United Touch alles andere als erwartet gelaufen. Auf dem Olympia-Hengst, mit dem er im Juli Europameister geworden war, kassierte er im internationalen Zwei-Phasen-Springen zwölf Fehlerpunkte und landete auf dem vorletzten Platz. Mit United Touch will Vogel am Sonntag (15.10 Uhr) im Weltcup-Springen antreten. Kleines Trostpflaster: Mit Phenyo van het Keysersbos kam der 28-Jährige in einem internationalen Zeitspringen auf Platz zwei. Neuer Hallenchampion wurde Mario Walter (Ellwangen), der sich im Stechen, das zehn Starter erreicht hatten, mit seinem Wallach Mufasa durchsetzte. Auf Rang zwei kam Pia-Luise Baur aus Baltmannsweiler. Der Ex-Reutlinger Sönke Aldinger wurde mit einem Fehler im Umlauf 21.

Im Viereck dominierte erwartungsgemäß die haushohe Favoritin. Jana Lang sicherte sich mit Baron den Sieg im Dressur-Cup. »Heute Abend wird gefeiert. Unser Ritt hätte nicht besser sein können«, freute sich die Gewinnerin, die in der Intermedaire-I-Kür auf 77,45 Prozent der möglichen Punkte kam. Alle fünf Richter setzten den Vortrag der Amazone aus dem oberpfälzischen Alfeld und ihres 19-jährigen Wallachs auf Rang eins. Lang hatte bereits am Vortag die Einlaufprüfung gewonnen. Zweiter wurde U 25-Europameister Moritz Treffinger (75,25), der Bereiter des brandenburgischen Gestüts Bonhomme. (eye/dpa)