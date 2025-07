Betzinger David Jäckel ist deutscher Meister

Bitte aktivieren Sie Javascript

ERLANGEN. Bei der süddeutschen Meisterschaft auf der eigenen Strecke hatten die BMX-Biker des TSV Betzingen durch Leon Graziotti einen Heimsieg gefeiert. Und auch eine Woche später stand ein TSV-Fahrer ganz oben auf dem Podest – diesmal bei der deutschen Meisterschaft im fränkischen Erlangen. David Jäckel zeigte im Finale der Klassse Cruiser 17-39, wie man jeden Zentimeter der Kurve ausnutzt. Am Ende wurde der erfahrene Akteur mit dem Sieg belohnt. Dass er einen Tag später bei den Men17-29 seine Leistung in der 20-Zoll-Klasse nicht wiederholen konnte und im Viertelfinale ausschied, konnte er daher verschmerzen.

Von den anderen Betzinger Startern kam Graziotti einer Medaille am nächsten. Er zeigte bei den Boys 15/16 was in ihm steckt. In der stark umkämpften Gruppe setzte er sich immer wieder durch und erreichte das Finale. Dort musste Graziotti einem Sturz ausweichen und verpasste als Vierter knapp einen Podestplatz.

Lisa Häußler auf Rang sieben

Ein Top-Ten-Ergebnis erreichte auch Lisa Häußler. Sie startete bei den Girls 15/16 und qualifizierte sich aufs Anhieb fürs Finale. Dort wurde sie Siebte.

Felix Rauch (Klasse 13/14) schaffte es trotz eines Sturzes im zweiten Vorlauf bis ins Halbfinale. Dort zeigte er zwar noch seine starke Technik, für den Endlauf reichte es aber nicht. Am Ende wurde er als 15. notiert.

Vierter in Erlangen in der Klasse Boys 15/16: Leon Graziotti.

Am zweiten Tag kamen dann die Youngster und die Breitensportklassen im Deutschland-Cup an die Reihe. Nachwuchsfahrerin Elly Rauch brauchte ein wenig, um sich auf die Strecke einzustellen. Am Ende belegte sie den neunten Rang.

Alexander Barner (Men 40+) verpasste trotz beeindruckender Technik auf den für ihn ungewohnten 20-Zoll-Rädern den Einzug in den Endlauf denkbar knapp. Fast hätte es für ihn in die Top Ten gereicht. Er wurde Elfter.

Vom Konkurrenten abgeräumt

Bei den Youngstern ereilte Jonathan Badstöber zum zweiten Mal hintereinander das Sturzpech. Er wurde im Halbfinale wie schon eine Woche zuvor von einem anderen Teilnehmer abgeräumt. Dennoch kam er auf den zwölften Rang. Phil-Marko Ledusic musste sich im Halbfinale der teils älteren Konkurrenz geschlagen geben und kam auf den 14. Rang. Für Samuel Badstöber und Benedikt Ziemba war in den Vorläufen Endstation. Sie belegten die Ränge 46 und 47. Valentin Ziemba sammelte bei den Jüngsten einmal mehr Erfahrungen und beendete den Tag auf dem 40. Platz.

Als nächstes steht für die BMX-Fahrer der BW-Cup auf dem Programm. Am übernächsten Wochenende wird in Markgröningen um Siege gekämpft. (GEA)