Bestechende Ästhetik und Athletik

BASEL. Es ist nicht so, dass Trikots mit Schriftzügen von Katoto oder Cascarino auf Schweizer Bahnhöfen allgegenwärtig sind, wenn die französischen Fußballerinnen in Zürich, St. Gallen oder Basel spielen. Jungs wie Mädchen tragen oft ein Jersey mit dem Schriftzug von Mbappé, um ihre Verbundenheit zu bezeugen. Wer zu Frankreich hält – und das tun auch viele Schweizer aus dem französischsprachigen Teil – wird bei diesem Turnier aber gerade von den Frauen bestens unterhalten. Die Französinnen imponierten im letzten Gruppenspiel mit einem 5:2 gegen die Niederlande. Eindrucksvoller hätte Frankreichs Ausrufezeichen vor dem Viertelfinale gegen Deutschland (Samstag, 21 Uhr/ZDF) kaum ausfallen können.

Hatte dieser Fußball-Abend im »Joggeli« in Basel nicht unendlich viel Spaß gemacht? Die diesmal ganz in Weiß gekleideten »Les Bleues« hatten Bundestrainer Christian Wück unter den 34.133 Augenzeugen ihr komplettes Repertoire an Stärken und Schwächen vorgeführt. Klar, es hat erste Halbzeit nicht immer souverän gewirkt, vielleicht ein bisschen zu viel »Laissez-faire« in der Defensive, aber dafür zündete die Offensive für den zweiten Durchgang halt ein Feuerwerk. Dieses beschwingte Ensemble kann spielerische Leichtigkeit und körperliche Robustheit – und hat mal eben die Europameister 2022 (England) und 2017 (Niederlande) hochverdient besiegt.

Ästhetik und Athletik sind in der Kombination bei der EM ein Alleinstellungmerkmal. Ein Halbfinale gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien wäre das vorweggenommene Endspiel. Doch erst einmal geht es allein ums Viertelfinale – und den Fakt, bei großen Turnieren nie gegen den achtfachen Europameister gewonnen zu haben. »Deutschland ist eine große Fußballnation. Das ist eine große Herausforderung, aber wir sind ehrgeizig und werden alles geben, um sie zu schlagen«, kündigte Nationaltrainer Laurent Bonadei an. Versprechungen wurden in der Vergangenheit allerdings schon viele gemacht. Es hat bei allem Talent bis heute nicht zu einem Finale gereicht. Weder bei Olympia noch bei EM oder WM.

Zwei Altstars nicht mehr berufen

Bonadei hat deshalb alte Zöpfe abgeschnitten und die bald 35-jährige Verteidigerin Wendie Renard und die 36-jährige Rekordtorjägerin Eugénie Le Sommer nicht mehr berufen. Irgendwann müssen auch Ikonen weichen. Seitdem wirkt das Ensemble irgendwie befreit, was auch daran liegt, dass es unter dem 55-Jährigen keinerlei Vorgaben für die Angreiferinnen gibt. Warum schablonenartige Spielzüge auf dem Reißbrett entwerfen, wenn sich kreative Begabung entfaltet. Delphine Cascarino als beste Außenstürmerin der EM kann alles: feine Dribblings, enorme Beschleunigung, flotte Kombinationen.

Gegen die eine Halbzeit lang wehrhaften Niederländerinnen sorgte die in den USA bei San Diego spielende 28-Jährige in Windeseile für die Wende. Bediente Torjägerin Marie-Antoinette Katoto für das 2:2, traf danach doppelt. Cascarino von rechts suchte genau wie Sandy Baltimore von links immer wieder die mit enormer Physis gesegnete Mittelstürmerin Katoto. Die gerade von Paris St. Germain zu Olympique Lyon gewechselte 26-Jährige hegt eine Menge Respekt vor dem nächsten Gegner: »Die Deutschen haben schon viele Titel gewonnen. Bei der letzten EM haben sie uns ausgeschaltet.« Was eine der komplettesten Torjägerinnen der Welt verschwieg: Sie hatte sich 2022 in England im zweiten EM-Vorrundenspiel das Kreuzband gerissen, fehlte bei der Niederlage im Halbfinale und verpasste deshalb auch die WM 2023, wo ihr Ensemble im Elfmeterschießen an Australien scheiterte. Ähnlich überflüssig wie das Viertelfinalaus im Elferdrama bei der WM 2015 gegen Deutschland, obwohl die fußballerische Überlegenheit auf dem Kunstrasen von Montreal frappierend wirkte.

Dass es auch bei der Heim-WM 2019 im Viertelfinale gegen die USA schiefging, lag vor allem an der schlechten Stimmung um die unbeliebte Trainerin Corinne Diacre. Interne Streitigkeiten ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Frankreichs Frauen, dabei haben die Männer bei zwei Weltmeisterschaften vorgemacht, dass sich eine Generation vereinen muss, um Großes zu erreichen. Unter diesem Aspekt kann Kylian Mbappé noch auf den Shirts stehen. (GEA)