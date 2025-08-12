Beim Marbacher Dressurfestival: Jana Vath wollte »nur mal gucken«

In einer Prüfung mit Pferdewechsel top: Die für den Pferdezuchtverband Tauber-Franken startende Jana Vath wird in Marbach süddeutsche Berufsreiter-Championesse. FOTO: HEUSEL

MARBACH. Bei Kaiserwetter waren auch die Leistungen glänzend: Das Marbacher Dressurfestival wartete an den vier Tagen mit mehreren Höhepunkten in der schweren Klasse auf.

In den beiden Drei-Sterne-Prüfungen war Nicole Casper eine Klasse für sich. Die Reiterin vom Birkhof überzeugte zunächst in der Intermediaire A mit ihrem neunjährigen Wallach Zabalou auf ganzer Linie. Mit konstant hohen Noten in allen Grundgangarten siegte das Paar mit 71,50 Prozent. Frederik Leon Steisslinger vom RFV Böblingen pilotierte Favory A.S. auf Platz zwei (68,95), gefolgt von Natalie Gauß-Ernst (Lautertal/68,74) mit Fine Emotion. Die ehemalige Landesmeisterin Bärbel Eppinger (64,55) vom Münsinger Lerchenhof erreichte mit Djamal Rang 14.

Das Highlight bildete die Intermediaire II am Schlusstag. Casper brillierte erneut mit Zabalou und sicherte sich mit starken 72,16 Prozent den Sieg. Die Schweizerin Desiree Wozny belegte mit Ricciolo von Buchmatt Platz zwei (68,68), gefolgt von Frederik Leon Steisslinger, der diesmal mit Favory A.S. Dritter wurde.

Bereits zum zehnten Mal war Marbach Austragungsort des süddeutschen Berufsreiter-Championats, das ausschließlich geprüften Pferdewirten und Pferdewirtschaftsmeistern offensteht. Der Modus des Pferdewechsels, bei dem alle Teilnehmer innerhalb von fünf Minuten auch die Pferde ihrer Mitbewerber vorstellen müssen, erlaubt einen objektiven Vergleich des reiterlichen Könnens. In diesem Jahr sicherte sich Jana Vath (Pferdezuchtverband Tauber-Franken), die eigentlich »nur mal gucken« wollte, mit Di Dörte, Ben und Sir Admiral from Schneider den Titel (67,00). Silber ging an die Ditzingerin Beate Siegle vor Christiane Bader (Ilsfeld). Die drei Konkurrentinnen tauschten sich im Vorfeld kollegial über die Pferde aus. »Dieses Miteinander, die Tipps untereinander und die Freude auf das Finale – das ist das Besondere an diesem Championat«, hob Vath hervor.

In der Amateur-S-Dressur Prix St. Georges setzte sich Angela Kraut (RV Balingen) mit ihrem erfahrenen 17-jährigen Oldenburger Shiraz an die Spitze. Das routinierte Paar siegte mit 68,20 Prozent. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Miriam Alber (Onstmettingen/67,89) und die Waiblingerin Steffi Maier (66,89).

Betz und Pürmaier vorn dabei

Die Undingerin Franziska Betz wurde mit ihrem elfjährigen Wallach Fiorello (65,88) Fünfte. Am Vortag in der Ein-Stern-S auf Kandare hatte das Paar bereits Rang sieben (67,10) belegt. Erfolgreich im Prix St. Georges waren neben Betz weitere Starter aus der Region: Auch die Rottenburgerin Julia Ellsässer, Heiko Müller (Reutlingen) und die Bronnweilerin Jennifer Nagel erreichten eine Platzierung.

Mit einem vierten und einem sechsten Rang (68,45 und 67,05 Prozent) schloss die für den RFV Ehestetten antretende Sarah Viktoria Pürmaier auf Ben Benito zwei Ein-Stern-S-Prüfungen (Trense) ab.

Turnierleiter Frank Reutter hatte Verständnis, »dass bei diesen Temperaturen die Zuschauerzahlen hinter den Erwartungen geblieben sind«. Insgesamt fiel sein Fazit aber positiv aus: »Besonders begeistert hat uns, dass unser Experiment mit Intermediaire A und Intermediaire II so gut angenommen wurde – mit 18 Startern in der Intermediaire A und zwölf in der Intermediaire II. Die Jugendprüfungen waren in allen Klassen auf hohem Niveau.« Die Zukunft des Turniers werde auch davon abhängen, »wie die geplanten Baumaßnahmen hier im Haupt- und Landgestüt umgesetzt werden«. (GEA)