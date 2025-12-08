Baum und Notz beim Tübinger Nikolauslauf als Duo erfolgreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bestes Läuferwetter herrschte am Sonntagmorgen in Tübingen beim traditionellen Nikolauslauf. Und Zuschauer sowie Teilnehmende strömten in Scharen hoch nach Waldhäuser Ost. Der klassische Winter-Halbmarathon feierte dieses Jahr sein 50. Jubiläum und das Ergebnis war – dem Ereignis angemessen – ein Besonderes: Hand in Hand liefen Lokalmatador Lorenz Baum und sein LAV-Teamkollege Dominik Notz nach den 21 Kilometern über die Ziellinie. Bei den Frauen führte kein Weg an Antonia Schiel (ebenfalls LAV Stadtwerke Tübingen) vorbei, die in neuer persönlicher Bestzeit und mit großem Vorsprung siegte. Einen Rekord gab es bei den Finishern. 3.288 von über 3.300 Teilnehmenden überquerten am Ende die Ziellinie.

Was einst im Jahr 1976 mit 24 Teilnehmern begann, ist längst eine Erfolgsgeschichte. Heute ist der itdesign-Nikolauslauf, wie er nach dem Sponsor benannt wurde, der größte Nikolauslauf und der zehntgrößte Halbmarathon in Deutschland, der als Einzelveranstaltung ausgetragen wird. Wesentlichen Anteil daran haben die über zahlreichen Ehrenamtlichen des Post-SV Tübingen und aus verschiedenen Tübinger Vereinen, die mit großem Engagement die Teilnehmenden versorgen und die Veranstaltung organisieren.

Richtung Hagelloch und zurück

Als bewährter Moderator stand Gert Hänsel auf dem Start-Ziel-Turm. Gelaufen wurde auf einer Strecke in Waldhäuser-Ost. Die 21,1 Kilometer führten vom Start in den Schönbuch zum Heuberger Tor, bis ans Bogentor bei Hagelloch. Zurück bis nach Sand und in eine zweite Runde der Strecke. Auf fein geschotterten und asphaltierten Wegen überwanden die Sportler rund 300 Meter Höhenunterschied. Bemerkenswert: Auf der Startliste stand auch der 79 Jahre alte Horst Drebenstedt – der erste Sieger dieses Laufes.

Bei den Männern bildete sich vom Start weg ein Pärchen, das das Rennen dominierte: Die beiden LAVler Dominik Notz, gebürtiger Dettinger, und Lorenz Baum, deutscher Marathonmeister, zogen dem Feld davon. »Auf dem ersten Streckenabschnitt habe ich gemerkt, der Lorenz will mich loswerden, aber ich bin drangeblieben«, erzählte der 32-jährige Notz im Ziel. Doch der Ermstäler konterte und hatte am Heuberger Tor auf dem zweiten Teil etwas die Nase vorn.

»Als wir bei Kilometer 20 gleichauf lagen und klar war, dass wir heute gleich stark sind, haben wir abgemacht, Hand in Hand ins Ziel zu laufen«, sagte Lorenz Baum. »Das ist ja auch etwas Besonderes, zwei Sieger beim Jubiläumslauf zu haben«, sagten beide lachend. Die Zeit mit 1:08:36 Stunden war etwas besser als im Vorjahr, so dass beide angesichts der etwas glatten Streckenpassagen im zweiten Laufabschnitt mit der Zeit zufrieden waren.

Das blaue Bild der LAV-Shirts auf dem Stockerl machte Christian vom Hagen komplett. Seine Abstand zu den beiden Siegern betrug jedoch bereits über vier Minuten (1:12:44 Std.).

Bei den Frauen lief die frisch gebackene deutsche Mannschaftsmeisterin im Cross-Lauf ein Rennen für sich. Vom Start weg setzte sich Schiel an die Spitze und siegte in 1:16:55 Stunden. »Ich hatte mit meinem Teamkollegen Tony Tomsich einen super Tempomacher und konnte gleichmäßig durchlaufen«, zeigte sie sich am Ende überglücklich. Vor allem aber erreichte sie ihr selbstgestecktesZiel, wurde nach dem zweiten Platz im letzten Jahr heuer Erste und war drei Minuten schneller. Über sechs Minuten (1:23:13) mussten die Zuschauer an der Strecke warten, ehe Lauf-Ikone Sabrina Mockenhaupt-Gregor mit ihrem Zwillingsbruder die Ziellinie überquerte und sich Platz zwei bei den Frauen sicherte.

In 1:23:28 Std. belegte Antonia Seeger (Ellhofen) den dritten Rang. »Wir haben gestern ein bisschen unseren 45. Geburtstag gefeiert. Dafür war die Zeit noch ganz gut«, meinte Sabrina Mockenhaupt-Gregor von der LAV Stadtwerke Tübingen. »Es war ein tolles Erlebnis, gemeinsam mit meiner Schwester zu laufen«, freute sich auch ihr Zwillingsbruder Markus. (GEA)