Arminia Bielefeld: Eine Halbserie wie im Rausch

BIELEFELD. Den größten Fan hat Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale auf jeden Fall: 26,57 Meter misst Hermann vom Sockel bis zur Schwertspitze. Triumphierend blickt der Cheruskerfürst seit 150 Jahren herab von einem Hügel im südlichen Teil des Teutoburger Waldes.

Noch immer ist das im August 1875 eingeweihte Hermannsdenkmal in Detmold mit einer Gesamthöhe von knapp 54 Metern die größte Statue Deutschlands. Die Kolossal-Figur erinnert an den Germanen-Führer Arminius, der im Jahr 9 n. Chr. den römischen Legionen in der Varus-Schlacht die entscheidende Niederlage zufügte und dem Fußball-Verein Arminia Bielefeld später als Namensgeber diente. Aus Arminius wurde erst im 16. Jahrhundert Hermann.

Seit einigen Tagen ist der Koloss eingehüllt in ein blaues XXXXL-Trikot des ostwestfälischen Traditionsclubs. Im Auftrag von Arminias Hauptsponsor Schüco nähte Schneiderin Sigrid Prziwara-Herfort die 130 Quadratmeter Stoff zu einem neun Meter langen und sieben Meter breiten Leibchen zusammen, das Industrie-Kletterer Hermann im Vorfeld des Pokalfinals gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart am Samstag in Berlin überstreiften. »Eine super Aktion, genau zur richtigen Zeit«, sagt Club-Legende und Arminias Ehrenspielführer Fabian Klos, der Hermanns Einkleidung vor Ort begleitete.

Seit Wochen schweben Mannschaft und Fans auf Wolke sieben, und das im Jahr des 120. Geburtstags des Traditionsclubs. Schon am 37. Spieltag feierte der in den vergangenen Jahren arg gerupfte Drittligist den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zum Saison-Abschluss machte das Team von Trainer Mitch Kniat mit dem 1:0-Heimsieg gegen Mannheim am Samstag auch die Drittliga-Meisterschaft perfekt. »Es ist ein schönes Gefühl, dass wir jetzt die Sahne auf der Torte haben«, schwärmt Torhüter Jonas Kersken.

Es drohte der Total-Absturz

Nun können die Bielefelder ihre sagenhafte Saison sogar mit einem Sieg im DFB-Pokalendspiel gegen den Bundesliga-Neunten aus Schwaben krönen. Dass das möglich ist, grenzt fast an ein Wunder. Denn nach zwei Abstiegen in den Jahren 2022 (in die 2. Liga) und 2023 (in die 3. Liga) stand der einstige Erstligist wirtschaftlich und sportlich am Abgrund.

Es drohte ein ähnlicher Absturz wie ihn zuvor die West-Traditionsclubs Fortuna Köln, KFC Uerdingen 05, SG Wattenscheid 09 oder zuletzt der MSV Duisburg durchlitten. Nach der verlorenen Abstiegsrelegation 2023 gegen Wehen-Wiesbaden mit Platzsturm und Fan-Revolte stand der Fahrstuhl-Club aus Ostwestfalen vor einem Scherbenhaufen. Sogar die Lizenz für die 3. Liga war in Gefahr. Vor Beginn der Saison 2023/24 sei die Lage mehr als ernst gewesen, erinnert sich auch Michael Mutzel in der ZDF-Doku der Sportstudio-Reihe »Bolzplatz«. Kurz nach seinem Einstieg als Geschäftsführer Sport wurde dem ehemaligen Fußball-Profi die Schwere seiner Aufgabe so richtig bewusst. »Deutlich schlimmer als erwartet« sei die Situation gewesen. »Dieser Doppelabstieg und fast drei Jahre Negativspirale hatten natürlich Spuren hinterlassen.« Man habe versucht, überall zu sparen, bei Reisen, beim Essen. »Bei allem haben wir versucht, es so günstig wie möglich zu machen«, erklärte Mutzel, der zwischen 2002 und 2004 für den Final-Gegner VfB Stuttgart 16 Spiele bestritt.

Auf die Fans ist Verlass

In der wohl schwierigsten Phase ihrer Clubgeschichte konnte sich die Arminia auf ihre treuen Fans verlassen. Mehr als 9.000 Dauerkarten verkaufte der DSC in der Saison 2023/24. Im Schnitt kamen fast 19.000 Anhänger zu den Heimspielen der 3. Liga (Platz zwei hinter Dynamo Dresden). Das Schwierigste aber war der Aufbau einer komplett neuen Mannschaft.

Das Hermannsdenkmal ist mit dem Biele-felder Trikot eingekleidet. FOTO: DPA Das Hermannsdenkmal ist mit dem Biele-felder Trikot eingekleidet. FOTO: DPA

Es habe nur noch zwei gültige Spielerverträge gegeben, berichtet Mutzel, anfangs keinen Trainer, keine Physiotherapeuten, kein Team-Management. »Es waren alle weg, irgendwie.« Gemeinsam mit dem aus Verl verpflichteten Trainer Mitch Kniat machte sich Mutzel ans Werk und bastelte einen neuen Kader zusammen. Kein Wunder, dass der Drittliga-Start mehr als holprig verlief.

Schon nach wenigen Wochen forderten die Fans den Rausschmiss des Trainers. Doch Mutzel hielt an Kniat fest, weil er überzeugt von ihm war und dieser stets versicherte: »Das kriegen wir hin.« Kniat ist dankbar, dass Mutzel seinen Plan trotz der Widerstände durchzog. »Ich glaube, er war der Einzige in Deutschland, der gesagt hat: Okay, lass das Trainerteam mal arbeiten«, so der 39 Jahre alte Coach bei MagentaSport. Knapp anderthalb Jahre später wurde Kniat in Liga drei zum Trainer der Saison gekürt.

»Das erste Jahr war vom ersten bis zum letzten Tag ein einziger Kampf. Ein Durchbringen, ein Überleben«, gesteht Mutzel. Fast wäre der Club ein drittes Mal abgestiegen – in die Regionalliga. Erst das 0:0 im Heimspiel gegen Halle, in dem der Gegner in der Schlussphase noch den Pfosten traf, sicherte das Überleben in der 3. Liga. Mutzel: »Wenn der reingeht […] – dann wäre es ganz, ganz schwierig geworden für Arminia Bielefeld.« Doch man beendete die Saison noch auf Platz 14. Und es gelang sogar der Sieg im Westfalenpokal und damit die Grundsteinlegung für die fabelhafte DFB-Pokalsaison 2024/25.

Der ehemalige Fußball-Europameister Thomas Helmer, der 1984 seine Profi-Karriere in Bielefeld startete, meinte im ZDF: »Das war wahrscheinlich sportlich genau der richtige Schritt, um die Mannschaft weiterzuentwickeln.« Doch auch die Hinrunde der gerade abgelaufenen Spielzeit verlief nicht nach Wunsch, war geprägt von stetigem Auf und Ab. Im Winter wurde Stürmer Joel Grodowski von Preußen Münster verpflichtet. Ein Glücksfall und vielleicht das entscheidende Puzzleteil.

Trainer Kniat steht hoch im Kurs

»Ein extrem wichtiger Transfer«, betont Mutzel. In der Rückrunde lief es auf einmal wie geschmiert. In den zurückliegenden 18 Pflichtspielen kassierte der Club nur eine Niederlage. Die Zweitliga-Rückkehr feierte das Team am 10. Mai vorzeitig (durch Patzer der Konkurrenten Saarbrücken und Rostock) auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Unterhaching in einem Getränkemarkt. Das Instagram-Video wurde mehr als 700 000 Mal angeklickt. Und die Erfolge im DFB-Pokal verliehen den Ostwestfalen Flügel.

Nach dem Erstrunden-Erfolg gegen den Zweitligisten Hannover 96 (2:0) warf die Kniat-Elf nacheinander die Bundesligisten Union Berlin (2:0), SC Freiburg (3:1/Achtelfinale), Werder Bremen (2:1/Viertelfinale) sowie Titelverteidiger Bayer Leverkusen (2:1 nach 0:1-Rückstand) im Halbfinale aus dem Wettbewerb. Und das durchaus verdient. »Wir wussten, dass wir eine kleine Chance haben. Wir haben alles reingehauen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dass wir jetzt nach Berlin fahren«, sagt Mittelfeldspieler Marius Wörl nach dem Coup gegen den Double-Sieger der Vorsaison.

Für die jahrelang gebeutelten Arminia-Fans sind die vergangenen Monate Balsam. Patrick Koch, der 2017 den ersten Arminen-Fanclub in Köln namens »90plus3« gründete, beschreibt das neue Selbstverständnis so: »Alles fühlt sich leichter an, ob privat oder beruflich. Man wird überall angesprochen. Ich bekomme so viele positive Nachrichten von wildfremden Leuten, die uns gratulieren. Seit dem Leverkusen-Spiel ist die Mannschaft unbesiegbar.«

Als Architekt der Auferstehung gilt Trainer Kniat. Auch bei den Fans steht er hoch im Kurs. »Er ist bodenständig, sehr volksnah. Typ Bodybuilder mit Tattoos. Er spricht die Sprache der Spieler, kann aber auch knallhart durchgreifen«, betont Ober-Fan Koch. Auch Helmer lobt den Coach: »Ich denke, dass er einfach eine gute Mischung hat, und das bei den Jungs sehr gut ankommt.«

1,6 Millionen Ticket-Anfragen

Im 82. DFB-Pokalfinale kann der Underdog auf die uneingeschränkte Rückendeckung seiner Anhänger bauen, wahrscheinlich sogar auf die Unterstützung aller Fußball-Fans außer denen, die es mit dem VfB halten. Auf dem Berliner Alexanderplatz ist ein großes Fanfest geplant, ein Public Viewing auf dem heimischen Bielefelder Jahnplatz. Es gibt Sonderzüge nach Berlin. Gut 24.000 Final-Karten konnten die Bielefelder selbst an ihre Fans veräußern. Mehr als 1,6 Millionen Ticket-Anfragen registrierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) – so viele wie noch nie. Auch wenn Arminia in dieser grandiosen Pokal-Saison erstmals nicht in der heimischen Arena antritt, ist der Optimismus fast grenzenlos. Schließlich kann Bielefeld Geschichte schreiben und als erster Drittligist in der 90-jährigen Pokal-Historie den Pott holen.

Zuvor hatten in Hertha BSC/Amateure, Energie Cottbus und Union Berlin drei Clubs unterhalb der 2. Liga das Pokalfinale erreicht, aber verloren.

Es wäre nicht nur eine sportliche Sensation, sondern für den klammen Club aus Ostwestfalen auch ein weiterer finanzielle Segen. 9,4 Millionen Euro kassierte Bielefeld laut DFB bisher allein durch Prämien, der Cup-Sieg brächte weitere 1,44 Millionen Euro. Hinzu kommen TV-Gelder und Zuschauer-Einnahmen. Und als Zugabe würde sich Arminia mit dem Sieg im Jahr des 120. Geburtstags für die Europa League qualifizieren und den größten Erfolg ihrer Clubgeschichte feiern.

»Mehr geht ja nicht. Das wäre ja Wahnsinn«, sagt Helmer. Arminia-Kapitän Mael Corboz kann es kaum noch abwarten, sein Team vor 75.000 Zuschauern ins Olympiastadion zu führen: »Das wird das Highlight meiner Karriere. Ich habe jetzt schon Gänsehaut.« (GEA)