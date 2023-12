Klarer Rottenburger Sieg mit dezimiertem Kader

Bitte aktivieren Sie Javascript

DELITZSCH. Der Volleyball-Zweitligist TV Rottenburg hat sich trotz eines dezimierten Kaders beim Schlusslicht GSVE Delitzsch mit 3:0 (25:19, 25:19, 25:21) durchgesetzt und geht als Tabellenzweiter in die Weihnachtspause. Rotttenburg holte in zwölf Spielen neun Siege. »Der Vierkampf mit Gotha, Schwaig, Eltmann und uns war zu erwarten. Wir stehen super da, können jetzt über die Feiertage kurz durchatmen und dann mit Vollgas in die Rückrunde starten«, zog Timo Baur, der Gesamtkoordinator des TVR, ein Vorrunden-Fazit. Am 13. Januar geht’s mit der Partie beim MTV Ludwigsburg weiter.

Mit nur neun Spielern reiste Rottenburg nach Delitzsch. Beide Liberos und der Diagonalangreifer Niklas Lichtenauer konnten aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. Linus Herrmann, Maik Trautmann und Jakob Elsässer fehlten krankheitsbedingt. Giulio Wahrlich verletzte sich im Spiel. (GEA)